VN-Index mở cửa phiên đáo hạn hợp đồng tương lai VN30 ngày 19.11 ngay tại ngưỡng 1.700 điểm, sau nhịp giảm mạnh 23 điểm hôm qua 18.11 và nằm dưới tham chiếu suốt phiên. Lực bán tăng lên vào buổi chiều, có lúc đẩy chỉ số xuống 1.683,43 điểm.

Chốt phiên giao dịch ngày 19.11, VN-Index đứng ở 1.689,62 điểm, giảm 0,79%. Theo thống kê của Công ty Chứng khoán SSI, đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp và là mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 28.7, khi chỉ số dừng ở 1.680,62 điểm.

Khối ngoại xả mạnh FPT, VIC chiếm hơn 60% mức giảm

Áp lực lớn nhất tiếp tục đến từ dòng vốn ngoại. Theo dữ liệu SSI, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.101,5 tỉ đồng trên toàn thị trường, tính cả cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền. Đây là phiên bán ròng lớn thứ 3 trong 1 tháng qua.

Riêng sàn HOSE bị rút ròng 995,6 tỉ đồng. HNX và UPCoM lần lượt bị bán ròng 71,5 tỉ đồng và 34,4 tỉ đồng.

Thống kê khớp lệnh theo mã cho thấy FPT tiếp tục bị bán ròng nhiều nhất, 272,1 tỉ đồng. Xếp sau là ACB (101,6 tỉ đồng), VIX (70,8 tỉ đồng), VIC (58 tỉ đồng) và VCB (55,2 tỉ đồng).

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 1.100 tỉ đồng, FPT vẫn bị xả hàng mạnh nhất ĐỒ HỌA: LÊ HIỆP (SỬ DỤNG AI)

Chiều mua ròng phân tán ở các mã SHS trên sàn HNX (27,3 tỉ đồng), TCB (17,1 tỉ đồng), NKG (15,7 tỉ đồng) và HPG (14,9 tỉ đồng).

Sàn HOSE có 194 mã giảm, trong đó 13 mã giảm sàn, so với 104 mã tăng và 65 mã đứng giá (nguồn: SSI). Nhóm vốn hóa lớn chịu áp lực bán rõ hơn: chỉ số VN30 mất 18,03 điểm (1%) còn 1.788,51 điểm, với 19 mã giảm, 6 mã tăng và 5 mã đứng giá.

Trên 2 sàn còn lại, HNX-Index giảm 1,56% xuống 238,94 điểm, UPCoM-Index giảm 0,53% còn 120,58 điểm.

Thống kê dữ liệu giao dịch cho thấy, nhóm "họ" Vingroup tác động tiêu cực nhất lên chỉ số toàn thị trường. Riêng VIC giảm 2,04% xuống 240.000 đồng, lấy đi 8,11 điểm của VN-Index, tức hơn 60% mức giảm cả phiên. VHM và VRE lần lượt giảm 0,66% và 1,47%.

Chiều ngược lại, HVN tăng 4,05% (đóng góp 0,59 điểm), GEE tăng 5,13% (0,4 điểm) và BID tăng 0,49% (0,24 điểm), không đủ bù phần giảm của nhóm trụ.

Ngân hàng hút tiền vẫn giảm, công ty chứng khoán khuyên chưa vội bắt đáy

Phân theo ngành, phần mềm và dịch vụ điện toán giảm mạnh nhất thị trường, 2,66%, khi cổ phiếu đầu ngành FPT giảm xuống 45.700 đồng.

Ngân hàng là nhóm hút dòng tiền lớn nhất với 2.415,8 tỉ đồng, nhưng vẫn giảm bình quân 0,48% khi khối ngoại bán ròng 411,2 tỉ đồng. CTG giảm 1,64%, STB giảm 1,71%, ACB giảm 0,99% và TCB giảm 0,72%; ở chiều tăng có NAB (3,2%), BID (0,49%) và VIB (0,37%).

Nhóm chứng khoán chỉ giảm bình quân 0,16% khi lực bán dịu đi sau phiên bán mạnh ngày 18.11. SHS tăng 1,54%, ORS tăng 1,5%, VND tăng 1,1% và VIX tăng 0,4%, còn SSI đứng giá tham chiếu.

Theo số liệu chốt phiên của SSI, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 15.008 tỉ đồng, giảm từ mức 17.453,3 tỉ đồng của phiên 18.11. Giá trị khớp lệnh chỉ đạt 9.327,9 tỉ đồng, giảm 16,4% so với phiên trước và thấp hơn 22,1% so với bình quân 20 phiên; giao dịch thỏa thuận đóng góp 5.680,1 tỉ đồng.

FPT dẫn đầu thanh khoản sàn TP.HCM với 852,5 tỉ đồng, gần gấp đôi mã xếp thứ hai là VIC (428,4 tỉ đồng). Tiếp theo là VIX (391,2 tỉ đồng), VPB (350,5 tỉ đồng) và HPG (313,8 tỉ đồng).

Mức đóng cửa 1.689,62 điểm nằm ngay dưới vùng hỗ trợ 1.690 - 1.700 điểm mà Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) và Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) nêu trong bản tin sáng 19.11. Hai công ty cùng cảnh báo nếu mất vùng này, VN-Index có thể lùi về kiểm định đáy ngắn hạn quanh 1.680 điểm.

Công ty Chứng khoán VPS đánh giá các nhịp rung lắc hiện chủ yếu diễn ra ở nhóm VN30 do nhà đầu tư tất toán vị thế phái sinh, thị trường chưa xuất hiện trạng thái bán tháo diện rộng.

Trong khi đó, SSI lưu ý mặt bằng P/E của thị trường, nếu loại trừ nhóm Vingroup, đang lùi dần về vùng thấp, song dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài. Theo các công ty này, nhà đầu tư cần giữ kỷ luật quản trị rủi ro và tránh "bắt đáy" vội khi xu hướng ngắn hạn chưa xác nhận trạng thái cân bằng.