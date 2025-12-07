VN trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất châu Á và thế giới

Báo cáo của Bộ Tài chính tại phiên họp cho hay, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, tính chung 11 tháng đạt kết quả cao hơn cùng kỳ 2024 trên hầu hết các lĩnh vực. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng tăng gần 3,3%. Thu ngân sách nhà nước 11 tháng đạt trên 2,4 triệu tỉ đồng, vượt 21,9% dự toán và tăng 30,9% so với cùng kỳ; trong khi miễn, giảm, gia hạn khoảng 239.000 tỉ đồng thuế, phí, tiền thuê đất (khoảng 10% tổng thu ngân sách).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp sáng 6.12 ẢNH: NHẬT BẮC

Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế các địa phương đều khởi sắc. Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên; trong đó 6 địa phương tăng trưởng 2 con số (Quảng Ninh 11,9%, Hải Phòng 11,8%, Ninh Bình 10,7%, Phú Thọ 10,5%, Bắc Ninh 10,3% và Quảng Ngãi 10,02%).

Đồng loạt khánh thành, khởi công 238 công trình, dự án

Trong đó, các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 238 công trình, dự án vào ngày 19.12. Trong đó, khánh thành 86 công trình, dự án (tổng vốn đầu tư là 348.000 tỉ đồng), khởi công 152 công trình, dự án (tổng vốn đầu tư là 887.000 tỉ đồng). Tính chung tổng số vốn đầu tư khoảng 1,23 triệu tỉ đồng (vốn ngân sách nhà nước 539.000 tỉ đồng, vốn ngoài ngân sách 695.000 tỉ đồng). Dự kiến hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường ven biển trong năm 2025.

Nhiều tổ chức quốc tế uy tín tiếp tục đánh giá tích cực về tình hình kinh tế VN. Ngân hàng UOB (Singapore) dự báo năm 2025 tăng trưởng kinh tế của VN đạt 7,7%; HSBC dự báo đạt 7,9%. Trong báo cáo ngày 2.12, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đánh giá VN nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á và thế giới.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận nước ta còn những bất cập, hạn chế. Hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, số ngừng hoạt động còn lớn, trên 205.000 doanh nghiệp. Tiêu dùng tháng 11 tăng 7,1%, thấp hơn các tháng trước, một phần do thiên tai, bão lũ. Giá vàng biến động mạnh; dù tình hình thị trường bất động sản từng bước được cải thiện nhưng giá nhà đất còn cao; phát triển nhà ở xã hội chưa được như mong đợi.

Thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính tài sản sơ bộ gần 100.000 tỉ đồng, ước bằng khoảng 0,7 - 0,8% quy mô GDP năm 2025. Tăng trưởng quý 4/2025 có thể mất 1% (theo Cục Thống kê), cần có giải pháp bù lại.

Giảm lãi vay, xây nhà cho người dân vùng lũ

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương trình cấp có thẩm quyền về việc nghiên cứu, thành lập sàn giao dịch vàng trong tháng 12.2025. Thành lập Quỹ đầu tư của Chính phủ trong tháng 12.2025. Đặc biệt, khẩn trương trình thành lập "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất" do Nhà nước quản lý, hoàn thành trước ngày 15.12.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc sửa chữa 34.352 ngôi nhà bị hư hỏng, đến 31.12 phải xong; xây mới 1.628 nhà bị sập đổ cho người dân, đến ngày 31.1.2026 phải xong, để "mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có tết".

Thông tin thêm tại họp báo Chính phủ, Phó thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết theo thống kê, các cơn bão và mưa lũ sau bão từ tháng 7 đến nay gây ảnh hưởng tới khoảng 250.000 khách hàng với dư nợ gần 60.000 tỉ đồng. NHNN đã chỉ đạo các ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho nhiều khách hàng. Giảm lãi suất từ 0,5 - 2%/năm trong 3 - 6 tháng cho gần 24.000 khách hàng với dư nợ khoảng 14.000 tỉ đồng; triển khai các chương trình cho vay khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão với lãi suất ưu đãi quy mô khoảng 70.000 tỉ đồng.

Thủ tướng đã yêu cầu giảm lãi suất cho vay 2%/năm trong 3 tháng (từ tháng 10 - 12.2025) đối với khoảng 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão, lũ tại 22 tỉnh/thành phố với số tiền lãi hỗ trợ dự kiến hơn 1.100 tỉ đồng.

Đối với cơn bão số 13 gây thiệt hại tại 4 địa phương Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa, Ngân hàng Chính sách xã hội đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để tiếp tục trình Thủ tướng xem xét, quyết định giảm 2%/năm lãi suất cho vay trong 3 tháng (từ tháng 10 - 12), dự kiến áp dụng với khoảng gần 1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng với số tiền lãi hỗ trợ khoảng gần 300 tỉ đồng.