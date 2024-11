VN và Chile cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa phương

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết mặc dù cách xa nửa vòng trái đất, VN và Chile luôn có sợi dây gắn kết đặc biệt và cảm giác gần gũi mỗi khi nhắc tới nhau. Điều này xuất phát từ nhiều điểm tương đồng hiếm có của hai nước từ lịch sử, văn hóa, địa lý, đến mô hình phát triển kinh tế và tầm nhìn về thế giới hiện nay.

Chia sẻ về lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của hai nước, Chủ tịch nước cho rằng VN và Chile đều là các nước đang phát triển, là thành viên của Phong trào Không liên kết, có lịch sử lâu dài và oanh liệt về đấu tranh giành độc lập dân tộc; đồng thời có quyết tâm và nỗ lực mạnh mẽ để phát triển đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh nhân dân VN không bao giờ quên tình đoàn kết mà nhân dân Chile đã dành cho VN trong những năm tháng đầy gian khó của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, trong đó ấn tượng nhất là các cuộc biểu tình chống chiến tranh tại VN của các thanh niên, sinh viên Chile.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chính sách tại Đại học Chile ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh thế giới đang trong thời kỳ thay đổi mang tính thời đại, nhưng với VN có một điều không thay đổi: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN, VN kiên định mục tiêu "độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội", lấy đó làm tư tưởng, kim chỉ nam để bảo vệ và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược nước lớn ngày càng gay gắt và phức tạp, vai trò của các nước phương Nam cũng như hợp tác Nam - Nam sẽ ngày càng được coi trọng.

Điểm lại lịch sử mối quan hệ hữu nghị giữa VN và Chile trong hơn 50 năm qua, Chủ tịch nước cho biết trong các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo Chile, hai bên đã nhất trí về các nguyên tắc và phương hướng hợp tác lớn để đưa quan hệ Đối tác toàn diện lên tầm cao mới, sâu rộng, hiệu quả và thực chất hơn.

Chủ tịch nước đề nghị tăng cường thúc đẩy liên kết giữa hai nền kinh tế VN - Chile, xác định hợp tác kinh tế là ưu tiên, là lĩnh vực trọng tâm trong quan hệ hai nước. Cùng với đó, Chủ tịch nước cho rằng cần thúc đẩy hơn nữa các cơ hội đầu tư song phương cũng như xác định các lĩnh vực ưu tiên hợp tác mang tính đột phá chiến lược, giúp gắn kết hai nền kinh tế, hướng tới phát triển bền vững, đóng góp vào thịnh vượng chung của toàn cầu.

Chủ tịch nước cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và phát triển hợp tác du lịch, qua đó tăng cường giao lưu nhân dân và hiểu biết lẫn nhau. Trong quá trình đó, Đại học Chile có thể có những đóng góp quan trọng và VN khuyến khích sự hợp tác giữa các trường đại học của hai nước.

Mặt khác, theo Chủ tịch nước, VN và Chile cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên các vùng biển và đại dương trong đó có Thái Bình Dương, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982.

Đây là hoạt động cuối cùng trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Chile của Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao VN. Chiều 12.11 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao VN lên đường thăm chính thức Cộng hòa Peru và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2024 tại Lima, Peru từ ngày 12 - 16.11.