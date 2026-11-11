VNG mở rộng nghiên cứu công nghệ sang lĩnh vực khoa học thể thao

Ngày 11.11, VNG PT Lab - đơn vị nghiên cứu robot và giải pháp phần cứng thuộc Tập đoàn VNG - công bố hợp tác cùng Phòng khám True Core Wellness (TCW) về nghiên cứu và phát triển công nghệ phục vụ chăm sóc vận động và rèn luyện thể chất. Đây là hoạt động đánh dấu bước thử nghiệm mở rộng hoạt động R&D của VNG sang lĩnh vực khoa học thể thao.

Lễ công bố hợp tác VNG Physical Things Lab và Phòng khám True Core Wellness cùng lễ khai trương phòng khám ẢNH: VNG

Cụ thể, hai bên dự kiến sẽ phối hợp nghiên cứu và phát triển các thiết bị phục vụ khoa học thể thao. Trong đó, VNG PT Lab sẽ tập trung vào nghiên cứu, thiết kế và chế tạo công nghệ, phát huy thế mạnh trong lĩnh vực phát triển phần cứng. Các kỹ sư của VNG PT Lab sẽ phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ và chuyên gia của TCW để nắm bắt những khó khăn và nhu cầu phát sinh chính của người tập luyện, từ đó thiết kế giải pháp phần cứng phù hợp. Về phía TCW, đơn vị sẽ cung cấp kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động của phòng khám, hỗ trợ đội ngũ kỹ sư của PT Lab định hướng phát triển thiết bị và giải pháp dựa trên nhu cầu sử dụng và các yêu cầu chuyên môn thực tế.

Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập Phòng khám True Core Wellness, Chủ tịch HĐQT VNG, chia sẻ: "Mong muốn của cá nhân tôi, của VNG PT Lab và bác sĩ Wade Brackenbury là xây dựng một môi trường cùng hệ thống sản phẩm giúp những người gặp khó khăn trong vận động có thêm cơ hội tiếp cận các hoạt động tập luyện và rèn luyện thể chất phù hợp. Đây cũng chính là mục tiêu chung thúc đẩy sự hợp tác giữa VNG PT Lab và True Core Wellness. Một số phiên bản sản phẩm ban đầu có thể trông khá đơn giản, nhưng phía sau đó là sự kết hợp của nhiều công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực robot (robotics) và trí tuệ nhân tạo (AI). Về lâu dài, chúng tôi kỳ vọng có thể đưa những sản phẩm này đến gần hơn với người có nhu cầu tập luyện, cải thiện khả năng vận động và nâng cao thể chất, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới".

Bác sĩ Wade Brackenbury, Chủ tịch True Core Wellness chia sẻ thêm, thông qua hợp tác này, chúng tôi kỳ vọng sẽ có thể chia sẻ những kinh nghiệm và hiểu biết thực tiễn về khoa học thể thao để góp phần thúc đẩy các hướng nghiên cứu công nghệ phục vụ hoạt động vận động và rèn luyện thể chất.

Hợp tác với TCW nằm trong định hướng mới "Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI" mà VNG đã công bố vào tháng 6.2026. Bên cạnh việc liên tục đổi mới các lĩnh vực kinh doanh hiện tại, VNG cũng lựa chọn đầu tư cho những mô hình mới tiềm năng, trong đó VNG PT Lab tập trung đưa công nghệ và AI vào các bài toán thực tế, bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể trong lĩnh vực vận động và rèn luyện thể chất. Trong nhiều năm qua, VNG cũng tích cực thúc đẩy phong trào thể thao và rèn luyện thể chất trong cộng đồng, tiêu biểu là UpRace – sáng kiến thể thao cộng đồng do VNG khởi xướng từ năm 2018...