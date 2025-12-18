Ngày 18.12, Tập đoàn VNPT chính thức ra mắt Công ty VNPT AI. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm chiến lược của VNPT trong việc tập trung nguồn lực phát triển AI - một trong những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn đã được Đảng và Nhà nước xác định là động lực then chốt cho chuyển đổi số và năng lực cạnh tranh quốc gia.

VNPT ra mắt công ty AI, tập trung làm chủ công nghệ lõi ẢNH: THÚY QUỲNH

Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, cho biết VNPT AI được xây dựng trên nền tảng năng lực công nghệ mà tập đoàn đã đầu tư bài bản trong nhiều năm. Hiện VNPT sở hữu hạ tầng dữ liệu lớn với dung lượng khoảng 20 petabyte, năng lực xử lý gần 20 terabyte dữ liệu mỗi ngày, cùng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng.

Đáng chú ý, hạ tầng tính toán hiệu năng cao quy mô hàng trăm petaflops (đơn vị đo lường tốc độ xử lý cực lớn của siêu máy tính), liên tục được mở rộng, tạo điều kiện then chốt để VNPT AI phát triển các mô hình AI quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu triển khai ở tầm quốc gia.

Song song với hạ tầng, VNPT AI đang quy tụ hơn 200 chuyên gia, kỹ sư AI và khoa học dữ liệu được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, trưởng thành từ các bài toán thực tiễn. Đội ngũ này góp phần đưa công nghệ AI của VNPT tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời bảo đảm tính phù hợp với điều kiện, nhu cầu đặc thù của Việt Nam.

Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, nhấn mạnh: "Việc thành lập VNPT AI thể hiện quyết tâm của tập đoàn trong việc tập trung năng lực AI, phục vụ định hướng chuyển đổi theo mô hình "Data Driven, AI-first", đồng thời góp phần bảo đảm chủ quyền số, giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng công nghệ bên ngoài trong những lĩnh vực then chốt".

Thực tế, sau gần 7 năm đầu tư vào AI, VNPT đã phát triển hơn 100 mô hình AI chuyên biệt, xử lý trên 2 tỉ lượt yêu cầu, phục vụ khoảng 40 triệu người dân, đồng hành cùng hơn 200 doanh nghiệp và nhiều cơ quan nhà nước trên cả nước.

Các sản phẩm tiêu biểu như nền tảng định danh điện tử iKYC, trợ lý ảo, chatbot hỗ trợ thủ tục hành chính đã được triển khai rộng rãi, mang lại hiệu quả rõ nét.

Theo lãnh đạo VNPT, Công ty VNPT AI được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm AI "Make in Vietnam", đưa AI trở thành năng lực cốt lõi, động lực tăng trưởng và trụ cột cạnh tranh mới của Tập đoàn.

Trong dài hạn, VNPT AI hướng tới vươn ra thị trường quốc tế, góp phần hình thành các nền tảng AI quốc gia, phục vụ chính quyền, người dân và doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Trong bối cảnh AI toàn cầu đang tăng tốc từng ngày, việc ra mắt Công ty VNPT AI không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của Tập đoàn VNPT, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp này trong hệ sinh thái AI Việt Nam.

Lãnh đạo VNPT cho biết, tập đoàn đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu của giai đoạn 2021 - 2025, tạo đà bứt phá với nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2025.

Theo đó, năm 2025, VNPT đẩy mạnh đổi mới toàn diện, từng bước khẳng định năng lực làm chủ hạ tầng và công nghệ với việc vận hành tuyến cáp đất quốc tế VSTN dài gần 4.000 km, thử nghiệm các công nghệ 5G mới và triển khai internet trên máy bay.

Trên bình diện quốc tế, VNPT chính thức triển khai chiến lược "Go Global", đưa các sản phẩm, giải pháp công nghệ số tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.