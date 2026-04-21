VNVC xây dựng mô hình hệ sinh thái vắc xin toàn diện hàng đầu ASEAN

Việt Nam khẳng định dấu ấn danh dự trên bản đồ y tế dự phòng khu vực

Cùng với giải thưởng Top 1 Hệ thống Tiêm chủng hàng đầu ASEAN, VNVC cũng đồng thời nhận hai danh hiệu quan trọng gồm "Doanh nghiệp chuyển đổi số xanh ASEAN 2026" và "Thương hiệu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho cộng đồng ASEAN 2026". Các giải thưởng được trao trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 10 năm Diễn đàn Hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN tổ chức tại Singapore. VNVC cũng là hệ thống trung tâm tiêm chủng đầu tiên của Việt Nam được vinh danh trang trọng ở Diễn đàn quan trọng này của khu vực ASEAN.

VNVC nhận 3 giải thưởng lớn tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN tổ chức tại Singapore ẢNH: MỘC THẢO

VNVC chinh phục hội đồng bình chọn bởi đáp ứng các tiêu chí khắt khe về chất lượng chuyên môn, năng lực công nghệ - đổi mới, tính đồng bộ trong vận hành, mức độ hài lòng của khách hàng và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Đặc biệt, giải thưởng tại diễn đàn khu vực dành cho VNVC đã khẳng định sự tiên phong, vượt trội trong kiến tạo mô hình "tiêm chủng vắc xin độc bản" trên thế giới. Đó là hệ thống bao phủ toàn diện với hệ sinh thái từ nghiên cứu khoa học, xây dựng nhà máy sản xuất công nghệ cao, phân phối chuyên nghiệp, trực tiếp triển khai tiêm chủng phục vụ khách hàng tại mạng lưới hàng trăm trung tâm tiêm chủng hiện đại, quy mô lớn và nỗ lực thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, hỗ trợ cộng đồng.

VNVC thiết lập mô hình tiêm chủng chuyên nghiệp, bảo quản vắc xin nghiêm ngặt, đầu tư lớn vào cơ sở vật chất, tiện ích phục vụ, chất lượng chuyên môn, mang lại sự hài lòng và yên tâm cho khách hàng

VNVC định hình chất lượng dịch vụ tiêm chủng

VNVC khánh thành trung tâm tiêm chủng đầu tiên vào năm 2017, giữa bối cảnh vắc xin dịch vụ tại Việt Nam thường xuyên khan hiếm về số lượng và chủng loại, giá vắc xin biến động, nhu cầu tiêm chủng vắc xin dịch vụ của người dân chưa được đáp ứng đầy đủ. Đặc biệt, chất lượng dịch vụ toàn diện từ khâu bảo quản, tiêm chủng và chăm sóc khách hàng đều chưa được chú trọng.

Tại Việt Nam, hoạt động tiêm chủng vắc xin được quản lý đồng thời bởi các quy định của luật Phòng bệnh, Dược và Khám - chữa bệnh. Do đó, mục tiêu của VNVC đặt ra là thực hiện xuất sắc các hoạt động chuyên môn ở tất cả các lĩnh vực bao gồm đạt chuẩn thực hành bảo quản và phân phối dược phẩm tốt (GDP, GSP), nhân sự chuyên môn trình độ cao có chứng chỉ hành nghề, quy trình tiêm chủng 1 chiều, đảm bảo các quy định về theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm, hoạt động đào tạo, huấn luyện liên tục…

Gần 10 năm phát triển, VNVC hiện có hơn 260 trung tâm bao phủ khắp cả nước với hơn 12.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, phục vụ hàng chục triệu trẻ em và người lớn mỗi năm

Trong đó, hệ thống 3 kho tổng cực lớn tại 3 miền và hàng trăm kho lạnh đạt chuẩn GSP được xây dựng và triển khai tại hàng trăm trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc là "trái tim" của VNVC, giúp đảm bảo chất lượng vắc xin, mang lại hiệu quả phòng bệnh cao sau tiêm. Đồng thời, VNVC đầu tư lớn cho cơ sở vật chất và các tiện ích phục vụ nhằm mang lại cho khách hàng sự hài lòng và yên tâm cao nhất. Toàn bộ bác sĩ, điều dưỡng đều được đào tạo kỹ năng khám, tiêm, xử trí cấp cứu bài bản. Mỗi năm, hệ thống tổ chức hàng nghìn chương trình đào tạo, hội thảo chuyên môn, các chương trình đào tạo liên tục (CME), giúp đội ngũ nhân sự cập nhật kiến thức và kỹ năng một cách liên tục, đồng bộ.

Để có được các vắc xin thế hệ mới, chất lượng cao trên thế giới, VNVC đã đàm phán và ký kết hợp tác chiến lược, toàn diện và bền vững với các Hãng vắc xin hàng đầu thế giới như GSK, Sanofi, MSD, Pfizer, Abbott, Takeda, Substipharm Biologics… Suốt hành trình phát triển, VNVC duy trì chính sách giá bình ổn trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, đồng thời triển khai các giải pháp tài chính linh hoạt như "tiêm trước, trả sau" không lãi suất nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận vắc xin chất lượng cao cho người dân. Đồng thời, VNVC cũng tiên phong trong việc phổ cập, nâng cao kiến thức nhằm đưa tiêm chủng đến gần người dân thông qua các hoạt động, chương trình tư vấn trực tuyến, trực tiếp, các cuộc thi,… chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số xanh, ứng dụng công nghệ trong quản lý tiêm chủng với VNVC Mobile App.

VNVC tiên phong đưa về hơn 20 loại vắc xin mới và thế hệ mới, chấm dứt tình trạng khan hiếm vắc xin dịch vụ tại Việt Nam, giúp người dân tiếp cận sớm các giải pháp phòng bệnh tiên tiến ngang bằng các nước phát triển

Quyết tâm tự chủ vắc xin chất lượng cao

Năm 2025, VNVC xây dựng Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm tại Tây Ninh, theo định hướng công nghệ cao, đồng bộ từ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ đến sản xuất quy mô lớn, nhằm từng bước làm chủ các công nghệ vắc xin hiện đại, chủ động nguồn cung trong nước và tiến tới sản xuất các vắc xin có nhu cầu sử dụng cao cho trẻ em và người lớn.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC đã ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ với nhiều đối tác và đầu tư dây chuyền sản xuất vắc xin hiện đại bậc nhất thế giới. Sự kiện khởi công nhà máy diễn ra tháng 5.2025 có sự chứng kiến và bấm nút của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ẢNH: HẢI NAM

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC có tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỉ đồng, xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế cao cấp của WHO, châu Âu và FDA (Mỹ), dự kiến cung ứng hơn 100 triệu liều vắc xin mỗi năm khi đi vào vận hành. Không chỉ góp phần nâng cao năng lực tự chủ vắc xin quốc gia, VNVC còn mở ra hướng phát triển mới cho thị trường tiêm chủng dịch vụ, từng bước đưa Việt Nam hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị y sinh toàn cầu.