Vợ chồng David Beckham cảm ơn Messi giúp con gái Harper đạt được ước mơ

Buổi tiệc diễn ra sau trận CLB Inter Miami thắng Charlotte FC 4-0 vào bán kết giải Leagues Cup, với Messi ghi bàn ấn định tỷ số, để gặp CLB Philadelphia Union lúc 6 giờ ngày 16.8 tranh suất vào chung kết.

Messi và cô bé Harper Seven Beckham (phải) Victoria/Instagram

Trước trận Inter Miami gặp Charlotte FC, giới hâm mộ bóng đá Mỹ vô cùng thích thú và bất ngờ khi thấy cô bé Harper Seven Beckham, 12 tuổi, con gái út của vợ chồng cựu danh thủ David Beckham và Victoria, bước ra sân cùng Messi trong một thủ tục trước trận đấu.

"Thêm một chiến thắng tuyệt vời nữa vào đêm qua (12.8, giờ Việt Nam) ở Miami!!! Khoảnh khắc thật đặc biệt cho Harper khi đi cùng Messi ra sân, gửi các nụ hôn", Victoria, vợ David Beckham, hiện là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, viết trên tài khoản mạng xã hội Instagram.

David Beckham cũng cảm ơn Messi: "Bạn đã làm cho mọi người ở Miami đều mỉm cười và ở khắp nước Mỹ, cũng như mọi nơi trên thế giới, Messi. Cô gái xinh đẹp của tôi, Harper Seven, nụ cười thật đẹp làm sao".

Bức ảnh của David Beckham đăng trên tài khoản cá nhân của mình với cô con gái Harper Seven (phải) đi cùng Messi ra sân David Beckham/Instagram

Harper Seven là con gái út của David Beckham và Victoria. Cô bé đang theo đuổi việc học tại Học viện Biểu diễn Nghệ thuật Italia Conti ở London (Anh), một học viện được thành lập vào năm 1911 bởi nữ diễn viên người Anh cùng tên. Harper Seven cùng anh trai Cruz (18 tuổi) theo bố mẹ sang Mỹ sinh sống thời gian này, sau khi CLB Inter Miami do David Beckham làm Chủ tịch và đồng sở hữu vừa chiêu mộ siêu sao Messi. Hai người anh còn lại, gồm Brooklyn (24 tuổi) đã lập gia đình và có cuộc sống riêng, trong khi Romeo (20 tuổi) đang theo sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp ở CLB Brentford tại giải Ngoại hạng Anh.

David Beckham rất thân và gần gũi Messi (thứ 3 từ trái qua), Busquets (phải), Jordi Alba (trái) David Beckham/Instagram

Các con của David Beckham đặc biệt hâm mộ Messi và đội tuyển Argentina lâu nay, trước khi danh thủ này đến thi đấu cho Inter Miami. Do đó, việc Harper Seven có ước mơ cùng thần tượng bước ra sân cũng đã lâu nay, nhưng cũng phải đến trận đấu thứ 5 khi Messi thi đấu cho Inter Miami, cô bé mới đạt được ước mơ của mình.

Messi hiện gây cơn sốt ở bóng đá Mỹ, khi mới thi đấu 5 trận cho Inter Miami đã ghi 8 bàn và có 1 kiến tạo thành bàn. Siêu sao người Argentina cũng tạo bất ngờ cho người xem khi thể hiện các màn ăn mừng bàn thắng theo phong cách của các nhân vật trong các bộ phim "Siêu anh hùng" nổi tiếng, như Thor (Thần sấm), Black Panther (Chiến binh báo đen) hay mới nhất là Spider Man (Người nhện), theo sở thích của các cậu con trai Thiago, Mateo và Ciro.