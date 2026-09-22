Vợ chồng Hồ Quang Hiếu đón con thứ hai tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH)

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ niềm vui cùng những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình trong hành trình đón thành viên mới. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ.

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu và bà xã hạnh phúc bên con trai vừa chào đời NGUỒN: FBNV

Sự xuất hiện của bé Bim tiếp tục đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình làm cha mẹ của cặp đôi. Đáng chú ý, đây cũng là lần thứ hai cặp đôi lựa chọn AIH là nơi đồng hành trong hành trình sinh con, sau trải nghiệm đón con đầu lòng là bé Hin tại bệnh viện.

Bên cạnh dịch vụ thai sản trọn gói để an tâm trong suốt hành trình từ theo dõi thai kỳ đến sinh nở, vợ chồng Hồ Quang Hiếu đã lựa chọn trải nghiệm thêm dịch vụ ở cữ sau sinh tại AIH, giúp mẹ được nghỉ ngơi và phục hồi trong những ngày đầu sau sinh, trong sự chăm sóc và đồng hành của đội ngũ y tế.

Trong thời gian lưu viện, Tuệ Như được chăm sóc theo mô hình kết hợp giữa chăm sóc y khoa và nghỉ dưỡng sau sinh. Bên cạnh sự theo dõi của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, mẹ còn có thể thư giãn ngay tại phòng Spa trong khuôn viên bệnh viện với các liệu trình được thiết kế dành riêng cho mẹ sau sinh.

Không gian lưu viện tiện nghi tại AIH mang đến trải nghiệm nghỉ ngơi thoải mái cho gia đình

Các dịch vụ bao gồm gội đầu thảo dược, xông sàn chậu, massage cổ vai gáy bằng đá nóng và massage chân hỗ trợ giảm cảm giác nặng nề, phù nề. Các liệu trình được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, với quy trình phù hợp cho phụ nữ sau sinh, mang đến trải nghiệm thư giãn nhẹ nhàng ngay trong thời gian mẹ lưu viện.

Việc tích hợp các dịch vụ chăm sóc mẹ sau sinh ngay tại bệnh viện giúp sản phụ hạn chế việc di chuyển trong giai đoạn cơ thể còn yếu, đồng thời có thêm thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và phục hồi bên cạnh sự chăm sóc y khoa dành cho mẹ và bé.

Tuệ Như lựa chọn dịch vụ ở cữ tại AIH NGUỒN: BỆNH VIỆN AIH

Ở cữ tại bệnh viện - xu hướng chăm sóc sau sinh của mẹ hiện đại

Từ nhu cầu thực tế của các gia đình sau sinh, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) phát triển dịch vụ ở cữ sau sinh, hướng đến mô hình chăm sóc toàn diện cho cả mẹ và bé ngay trong thời gian lưu viện.

Thay vì kết thúc hành trình chăm sóc khi mẹ và bé xuất viện, dịch vụ ở cữ tại AIH kéo dài thêm khoảng thời gian để mẹ có thể nghỉ ngơi, phục hồi thể chất và làm quen với việc chăm sóc em bé trong môi trường bệnh viện, với sự đồng hành của đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng.

Đặc biệt, gói ở cữ được thiết kế linh hoạt 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, giúp gia đình chủ động lựa chọn thời gian lưu viện phù hợp với nhu cầu và tình trạng sức khỏe của mẹ và bé.

Trong thời gian này, mẹ được chăm sóc và theo dõi sức khỏe sau sinh, trong khi em bé được đội ngũ điều dưỡng chăm sóc, theo dõi và hướng dẫn những kiến thức cần thiết trong những ngày đầu đời. Bên cạnh đó, các tiện ích và dịch vụ thư giãn tại bệnh viện góp phần mang đến cho mẹ khoảng thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn hơn.

Với việc kết hợp thai sản - sinh nở - chăm sóc sau sinh - ở cữ trong cùng một hành trình, AIH hướng đến trải nghiệm chăm sóc xuyên suốt, nơi mẹ và bé không chỉ được đảm bảo an toàn về y khoa mà còn được tận hưởng sự tiện nghi và riêng tư trong những ngày đầu tiên bên nhau.

Gia đình ca sĩ Hồ Quang Hiếu lựa chọn AIH đồng hành trong cả hai hành trình đón con NGUỒN: BỆNH VIỆN AIH

Đăng ký tư vấn dịch vụ thai sản tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH): Hotline: 1900 3399

Đăng ký trực tuyến tại website: http://www.aih.com.vn

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH)

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