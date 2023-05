Vợ chồng Hoàng tử Harry bị các paparazzi truy đuổi như Công nương Diana

Vợ chồng Hoàng tử Harry và mẹ của Meghan - bà Doria Ragland - đã tham gia vào một cuộc rượt đuổi bằng ô tô gần như thảm khốc khi bị một nhóm paparazzi cực kỳ hung hãn truy đuổi trong thành phố vào tối 16.5. Bộ ba dự Lễ trao giải Women of Vision Awards của Ms.Foundation tại Ziegfeld Ballroom ở Manhattan, nơi Meghan (41 tuổi) được vinh danh.

Vợ chồng Hoàng tử Harry ở New York PEOPLE

"Đêm qua, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex cùng bà Ragland đã tham gia vào một cuộc rượt đuổi bằng ô tô khốc liệt khi bị một nhóm săn ảnh truy đuổi kéo dài hơn hai giờ, dẫn đến nhiều vụ suýt va chạm liên quan đến những người lái xe khác trên đường, người đi bộ và hai sĩ quan Sở Cảnh sát New York – NYPD. Dù là người của công chúng nhưng điều đó không bao giờ phải đánh đổi bằng sự an toàn của bất kỳ ai. Việc phổ biến những hình ảnh này, xét theo cách mà chúng được lấy, khuyến khích một hành vi xâm phạm cao gây nguy hiểm cho tất cả các bên liên quan", người phát ngôn tuyên bố.

Vợ chồng Hoàng tử Harry và mẹ của Meghan - bà Doria Ragland PEOPLE

NYPD xác nhận rằng nhà chức trách đã hỗ trợ đội an ninh của Hoàng tử Harry và Meghan. Chuyến đi của họ đã bị các tay săn ảnh truy đuổi. "NYPD hỗ trợ đội an ninh tư nhân bảo vệ Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Có rất nhiều nhiếp ảnh gia theo sát họ khiến việc vận chuyển trở nên khó khăn. Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã đến nơi mà không có va chạm, thương tích hay vụ bắt giữ nào", theo NYPD.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 17.5 với tờ The Washington Post, tài xế taxi Sukhcharn Singh cũng đã làm sáng tỏ thêm về khoảng 10 phút anh dành cho Harry, Meghan và Doria trong xe của mình. Người lái xe taxi nói rằng anh đón Công tước và Nữ công tước xứ Sussex cùng với "một phụ nữ da đen lớn tuổi và một nhân viên bảo vệ" vào khoảng 11 giờ tối 16.5 trên phố 67 phía đông thành phố.

Theo Singh, nhân viên bảo vệ vẫy xe của anh và anh lái xe chở 4 người đến đại lộ Park trước khi di chuyển về phía nam, và họ bị hai chiếc ô tô theo sau.

Người đàn ông 37 tuổi nói với The Washington Post: "Họ tiếp tục đi theo chúng tôi và tiến sát đến chiếc ô tô. Họ chụp ảnh khi chúng tôi dừng lại và quay phim chúng tôi".

Sau vài phút, nhân viên bảo vệ yêu cầu anh lái xe trở lại đồn cảnh sát, lo ngại rằng họ tiếp xúc quá nhiều với các nhiếp ảnh gia. Singh kể sau đó anh đi về phía bắc đại lộ Madison để đưa cả nhóm trở lại nơi anh ta đón họ.

Meghan Markle và mẹ PEOPLE

Singh nói thêm: "Khi chúng tôi đi qua một khu phố thì bị chặn bởi một chiếc xe rác và rồi đột nhiên, các tay săn ảnh không biết từ đâu xuất hiện và đèn flash vụt sáng". Người lái xe nói thêm rằng các nhiếp ảnh gia đã "bao vây chiếc xe" và "phát cuồng với chiếc máy ảnh".



Tài xế của Hoàng tử Harry và Meghan Markle đã bị chặn lại sau khi anh ta bị NYPD quan sát thấy đang đi chệch hướng và suýt tông vào người đi bộ khi cố gắng trốn tránh các tay săn ảnh.

Công ty ảnh nổi tiếng Backgrid USA Inc. cũng đưa ra một tuyên bố về sự tham gia của một số nhiếp ảnh gia tự do ở New York vào đêm đó.

"Các nhiếp ảnh gia báo cáo rằng tài xế một trong 4 chiếc SUV từ đoàn hộ tống an ninh của Hoàng tử Harry đã lái xe theo cách có thể bị coi là liều lĩnh. Chiếc xe được nhìn thấy nằm chắn ngang đường. Chúng tôi hiểu rằng chuyện an ninh của Hoàng tử Harry và Meghan Markle là phải làm, chúng tôi tôn trọng công việc của họ. Tuy nhiên, chúng tôi muốn chỉ ra rằng theo các nhiếp ảnh gia có mặt, không có vụ suýt va chạm nào hay tai nạn trong sự cố này. Các nhiếp ảnh gia nói họ cảm thấy cặp đôi không gặp nguy hiểm tại bất kỳ thời điểm nào. Tại Backgrid USA Inc., chúng tôi không dung thứ cho bất kỳ hình thức quấy rối hoặc hoạt động bất hợp pháp nào. Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vấn đề này".

Một thành viên trong đội bảo vệ của Hoàng tử Harry và Meghan nói với Max Foster của kênh CNN: "Những gì chúng tôi đang giải quyết rất hỗn loạn... Mọi người có thể gặp nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong".