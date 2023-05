Vợ chồng Hoàng tử Harry yêu cầu công ty ảnh cung cấp cảnh rượt đuổi bằng ô tô 'suýt chết'

Tuy nhiên, các luật sư của Backgrid đã phản bác lại yêu cầu của vợ chồng Hoàng tử Harry bằng một lá thư đầy ẩn ý. "Ở Mỹ, như tôi chắc rằng bạn biết, các bức ảnh và video là tài sản thuộc về chủ sở hữu của nó. Các bên thứ ba không thể yêu cầu cung cấp cho họ. Đặc quyền yêu cầu công dân giao tài sản của họ cho Hoàng gia đã bị đất nước này từ chối từ lâu. Chúng tôi đứng về phía những người sáng lập ra đất nước chúng tôi", thư nêu rõ.

Backgrind không chỉ từ chối bàn giao đoạn phim mà trước đó họ còn bác bỏ yêu sách của thành viên Hoàng gia Anh.

Vợ chồng Hoàng tử Harry dự lễ trao giải Women of Vision Awards của Ms.Foundation tại Ziegfeld Ballroom ở Manhattan, New York PAGE SIX

Đại diện Backgrid USA Inc. nói với Page Six hôm 17.5: "Theo các nhiếp ảnh gia có mặt, không có vụ suýt va chạm nào trong sự cố này. Các nhiếp ảnh gia đã báo rằng họ cảm thấy cặp đôi không gặp nguy hiểm tại bất kỳ thời điểm nào".

Công ty ảnh này cũng bác bỏ thông tin cho rằng cặp đôi bị "các tay săn ảnh cực kỳ hung hãn" truy đuổi, nói rằng các nhiếp ảnh gia được thuê không có ý định "gây ra bất kỳ sự đau khổ hay tổn hại nào, vì công cụ duy nhất của họ là máy ảnh".

"Điều quan trọng cần lưu ý là những nhiếp ảnh gia này có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc đưa tin về các sự kiện và nhân vật đáng chú ý, bao gồm cả những nhân vật của công chúng như Hoàng tử Harry và Meghan Markle", Backgrid cho biết thêm, trước khi lưu ý rằng họ coi trọng "sự minh bạch và đạo đức" trong báo chí, bao gồm cả việc "cung cấp phản hồi công bằng và thực tế cho các khiếu nại".

Tuy nhiên, công ty Backgrid cho biết họ sẽ tiếp tục xem xét vụ việc.

Hoàng tử Harry (38 tuổi), Meghan Markle (41 tuổi) và mẹ Meghan - bà Doria Ragland - đã "cực kỳ buồn bã và run sợ" sau khi bị rượt đuổi trong hai giờ đồng hồ trong một sự cố "gần như thảm khốc".

Sau khi nữ diễn viên phim Suits nhận giải thưởng tại buổi lễ Women of Vision Awards 2023, bộ ba lên một chiếc SUV vào khoảng 10 giờ tối ngày 16.5. Họ nói rằng ngay lập tức bị hơn 10 nhiếp ảnh gia theo dõi.

Hoàng tử Harry và vợ sau khi dự lễ trao giải PAGE SIX

Khi không thể thoát khỏi các tay săn ảnh, cặp đôi cùng bà Ragland và nhân viên bảo vệ của họ đã lên một chiếc taxi màu vàng để cố gắng trốn thoát.

Một nguồn tin khẳng định với báo giới rằng một nhiếp ảnh gia đã lái xe tông vào ô tô và một người khác suýt cán phải sĩ quan Sở Cảnh sát New York (NYPD) trong cuộc rượt đuổi "suýt chết".

"Đêm qua, Công tước, Nữ công tước xứ Sussex và bà Ragland đã tham gia vào một cuộc rượt đuổi bằng ô tô 'thảm khốc' do một nhóm paparazzi cực kỳ hung hãn tổ chức. Cuộc rượt đuổi kéo dài hơn hai giờ, dẫn đến nhiều vụ suýt va chạm liên quan đến những người lái xe khác trên đường, người đi bộ và hai sĩ quan NYPD. Mặc dù là người của công chúng đi kèm với mức độ quan tâm từ công chúng, nhưng điều đó không bao giờ phải đánh đổi bằng sự an toàn của bất kỳ ai", đại diện gia đình Hoàng tử Harry nói thêm với Page Six.

Tuy nhiên, sau những cáo buộc của họ, một số nhân chứng cho rằng cặp đôi Hoàng gia đã phóng đại vụ việc.

"Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã đến nơi an toàn và không có vụ va chạm, thương tích hay vụ bắt giữ nào được báo cáo liên quan", Sở Cảnh sát thành phố New York cho biết trong một tuyên bố hôm 17.5. NYPD nói thêm rằng họ đã "hỗ trợ" đội an ninh riêng của Hoàng gia trong việc giữ an toàn cho họ.

Một nguồn tin từ cảnh sát cấp cao nói với New York Post rằng không có cuộc gọi khẩn cấp nào được thực hiện để báo cáo về cuộc rượt đuổi và NYPD chỉ có một chiếc xe để khảo sát tình hình.

"Cuộc rượt đuổi chắc chắn không kéo dài đến hai giờ", cảnh sát nói thêm.

Thị trưởng Eric Adams sau đó đã xác nhận rằng, theo một cuộc họp ngắn mà ông nhận được, hai sĩ quan NYPD "có thể đã bị thương".

"Tôi không nghĩ nhiều người trong chúng ta không nhớ chuyện mẹ của Harry - Công nương Diana - đã chết như thế nào. Sẽ thật kinh khủng nếu mất đi những người ngoài cuộc vô tội trong một cuộc rượt đuổi như thế này và để điều đó xảy ra lần nữa", ông Eric Adams nói, đề cập đến việc cố Công nương xứ Wales qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi năm 1997 ở Paris có sự tham gia của các tay săn ảnh.

Bất chấp những điểm tương đồng kỳ lạ với nguyên nhân cái chết của Diana, các thành viên của Hoàng gia Anh không hỏi Harry và Markle kể từ sau vụ việc.

Một nguồn tin xác nhận với Page Six rằng Vua Charles III, Hoàng hậu Camilla cũng như Hoàng tử William và vợ Kate Middleton đều không liên lạc với gia đình Hoàng tử Harry.