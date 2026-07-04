Vợ chồng Lê Âu Ngân Anh tình tứ trong sự kiện thời trang

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Sau khi kết hôn và sinh con, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật song song với công việc giảng dạy. Cô cũng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ cộng đồng fan sắc đẹp Việt, được ông xã yêu thương và hỗ trợ hết mình trong công việc lẫn cuộc sống.

Lê Âu Ngân Anh khoe sắc trên thảm đỏ Chiều 3.7, hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng của thương hiệu VUNGOC&SON giới thiệu đến những tín đồ yêu thời trang bộ sưu tập Mùa hè đẹp nhất. Show diễn được tổ chức tại vịnh Lăng Cô, thành phố Huế với sự tham gia nhiều sao Việt như vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân, Đoan Trang, Đăng Khôi, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh... Xuất hiện tại sự kiện thời trang này, vợ chồng Lê Âu Ngân Anh và các nghệ sĩ đều diện trang phục màu trắng. Tất cả các thiết kế đều được ban tổ chức chuẩn bị riêng cho khách mời nhằm tạo ra sự đồng điệu và không gian nghệ thuật sang trọng, đầy tính thẩm mỹ ẢNH: TEAM CHANH NGUYỄN Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp và học vấn tốt, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có cuộc sống gia đình viên mãn. Người đẹp 9X thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng xã hội nhằm lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người ẢNH: TEAM CHANH NGUYỄN Sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, vợ chồng Đăng Khôi và Thủy Anh được yêu mến nhiều. Dù đã sinh 3 con, bà xã của giọng ca Cô bé mùa đông vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ. Cô không ngại đọ sắc với dàn hoa hậu như Tiểu Vy, Kiều Duy, Lương Thùy Linh... ẢNH: TEAM CHANH NGUYỄN Vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu đưa con CeCe Trương đến dự sự kiện. Nữ ca sĩ trẻ được bố mẹ hỗ trợ hết mình để theo đuổi đam mê. Vừa qua, cô cho ra mắt E.P Những đường cong thẳng hàng sau thời gian đối diện với nhiều thử thách và chịu tổn thương quanh mối quan hệ bạn bè, yêu đương ẢNH: TEAM CHANH NGUYỄN Trong thời gian vừa qua, cặp đôi Bình An và Phương Nga được khán giả gen Z yêu mến vì không ngại chia sẻ khoảnh khắc đời thường, vui nhộn trong cuộc sống lên mạng xã hội ẢNH: TEAM CHANH NGUYỄN Hoa hậu Phương Linh đọ sắc với Á hậu Cẩm Ly trên thảm đỏ. Theo đó, á hậu sinh năm 2003 là đại diện tiếp theo của Việt Nam tại Miss Cosmo 2026. Người đẹp quê Phú Thọ cũng đang trong quá trình chuẩn bị và thể hiện tinh thần quyết tâm khi có cơ hội góp mặt ở đấu trường nhan sắc quốc tế ẢNH: TEAM CHANH NGUYỄN NSND Thanh Lam hội ngộ ca sĩ Uyên Linh ẢNH: TEAM CHANH NGUYỄN Theo chủ nhân của bộ sưu tập Mùa hè đẹp nhất, sự kiện không chỉ giới thiệu mẫu thiết kế mới mà cả hai còn muốn góp phần quảng bá du lịch Huế ẢNH: TEAM CHANH NGUYỄN



