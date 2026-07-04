Vợ chồng Lê Âu Ngân Anh tình tứ trong sự kiện thời trang

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Sau khi kết hôn và sinh con, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật song song với công việc giảng dạy. Cô cũng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ cộng đồng fan sắc đẹp Việt, được ông xã yêu thương và hỗ trợ hết mình trong công việc lẫn cuộc sống.
Lê Âu Ngân Anh khoe sắc trên thảm đỏ
Chiều 3.7, hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng của thương hiệu VUNGOC&SON giới thiệu đến những tín đồ yêu thời trang bộ sưu tập Mùa hè đẹp nhất. Show diễn được tổ chức tại vịnh Lăng Cô, thành phố Huế với sự tham gia nhiều sao Việt như vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân, Đoan Trang, Đăng Khôi, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh...
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