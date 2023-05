Vợ chồng trẻ ở Đồng Tháp treo thưởng 100 triệu đồng tìm con gái hơn 2 tuổi

12 ngày đau đáu tìm con

Anh Nguyễn Thanh Hòa (37 tuổi) và chị Nguyễn Thị Mỹ Hiền (31 tuổi, cùng ngụ ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp) cưới nhau năm 2018, sau đó sinh một bé gái đặt tên là Nguyễn Ngọc Hân.

Chị Mỹ Hiền đăng thông tin treo thưởng 100 triệu đồng tìm con trên Facebook. CHỤP MÀN HÌNH

Anh Hòa cho biết, chiều 17.5, anh và ông nội của bé Hân đi làm vườn sau nhà còn chị Hiền ở nhà trông coi bé và lo nấu cơm. Lúc này, bé Hân ngồi một mình xem ti vi trước nhà và cổng rào được đóng. Thỉnh thoảng, chị Hiền nhìn qua cửa sổ vẫn thấy con nên an tâm.

Tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ 15 phút ngày cùng ngày, cả nhà hốt hoảng vì không thấy bé Hân trong nhà. Mọi người tìm xung quanh nhà khoảng 15 phút, sau đó sang các nhà hàng xóm hỏi thăm, chia nhau xuống bến sông Xẻo Sình trước nhà mò tìm vẫn không thấy. Vụ việc được trình báo cho chính quyền địa phương.

Đến nay, sau nhiều ngày làm đủ mọi cách để tìm kiếm như đăng thông tin trên mạng xã hội, nhờ UBND xã Nhị Mỹ thông báo trên loa phát thanh tìm kiếm; lên Bình Dương nhờ lực lượng "hiệp sĩ" Bình Dương, tin tức về bé Hân vẫn không có. Nhiều người trong gia đình anh Hòa tiếp tục đi khắp các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp để tìm bé.

Chị Hiền bên con gái trước khi xảy ra sự việc NVCC

Anh Hòa nghẹn ngào nói: "Bé Hân rất lanh lợi. Cháu tóc ngắn, da ngăm, lúc đó mặc áo dây màu vàng, quần màu xanh lá. Đến nay, bé mất tích 12 ngày rồi, gia đình tôi rất nhớ bé". Chị Mỹ Hiền nói: "Mong mọi người hỗ trợ giúp em, gia đình em sẽ hậu tạ. Nếu ai có lỡ dẫn con em đi thì xin giúp đưa con em về".

Ông Lê Cẩm Bình, quyền Chủ tịch UBND xã Nhị Mỹ, cho biết sau khi nhận thông tin bé Ngọc Hân mất tích không rõ nguyên nhân, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng địa phương hỗ trợ tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

"Công an xã sau khi nhận tin báo đã đến hiện trường hỗ trợ gia đình tìm kiếm và liên hệ Đội tìm kiếm cứu nạn của Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Tháp đến hỗ trợ mò tìm dưới sông. Ngoài ra, công an xã cũng trích xuất camera an ninh của nhà dân trên tuyến đường Xẻo Sình nhưng vẫn không phát hiện bé Hân. Xã cũng báo cho Công an H.Cao Lãnh để nắm và tiếp tục truy tìm, đồng thời cho thông báo trên loa để người dân hỗ trợ tìm", ông Bình nói.

Bé Ngọc Hân cao khoảng 80cm, tóc ngắn, lanh lợi NVCC

Thưởng 100 triệu đồng cho ai tìm được bé



Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Hòa cho biết, gia đình sẽ thưởng 100 triệu đồng cho ai báo tin tức hiện nay bé Ngọc Hân đang sống ở đâu. Ngoài ra, nếu đưa được con anh về đến nhà sẽ hỗ trợ thêm. Hiện, thông tin treo thưởng 100 triệu đồng được chị Hiền - mẹ bé đăng trên trang Facebook cá nhân.

"Việc vợ chồng tôi sẽ thưởng 100 triệu đồng cho ai chỉ được bé đang sống ở đâu là có thật. Bé là tài sản quý giá nhất đối với gia đình tôi. Tiền có thể kiếm được còn con cái thì rất khó tìm. Rất mong cộng đồng hỗ trợ cho gia đình tôi tìm được bé Hân. Gia đình tôi rất cám ơn và hậu tạ nếu đưa được bé về nhà thì không có hạnh phúc nào hơn", anh Hòa nói.

Anh Hòa cho biết, anh làm việc trong lĩnh vực xây dựng, còn chị Hiền mua bán quần áo. Từ khi con gái mất tích, cả hai vợ chồng chỉ tập trung lo tìm con.