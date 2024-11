Vợ chồng Will Smith thân thiết dù công khai ly thân

Vợ chồng Will Smith mới đây được phát hiện đi ăn tối cùng nhau sau 6 tháng hội ngộ trên thảm đỏ ra mắt phim với đầy đủ các thành viên trong gia đình.

Will Smith và Jada Pinkett Smith dành cho nhau nhiều cử chỉ thân thiết ẢNH: PAGE SIX

Trong loạt ảnh được truyền thông chia sẻ, cặp đôi xuất hiện với gương mặt vui vẻ cùng một người bạn sau khi dùng bữa tối tại một nhà hàng ở California, Mỹ giữa tuần trước. Họ khoác tay nhau khi đi bộ đến bãi đậu xe. Hơn cả vợ chồng, Will Smith và Jada Pinkett Smith giống như đôi bạn tri kỷ.

Jada, 53 tuổi, bước ra ngoài với hình ảnh đầu trọc quen thuộc, mặc áo khoác Gucci màu nâu, áo phông trắng và quần jean. Trong khi Will, 56 tuổi, mặc áo sơ mi và quần xám kèm áo phông trắng. Đây là lần xuất hiện chung hiếm hoi trước công chúng của vợ chồng Will Smith sau nhiều tháng. Trước đó, họ tham dự buổi ra mắt phim do Will Smith đóng chính - Bad Boys: Ride or Die tổ chức ở Los Angeles, Mỹ.

Vợ chồng Will Smith chụp ảnh cùng các con và mẹ của Jada tại sự kiện ra mắt phim Bad Boys: Ride or Die vào tháng 6 ẢNH: PAGE SIX

Màn tái hợp của gia đình Will Smith trên thảm đỏ diễn ra ít lâu sau khi Jada tiết lộ cô và Will đã ly thân từ năm 2016.

"Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu vấn đề này", cô chia sẻ với People vào tháng 10.2023. Ngôi sao phim Girls Trip nói rằng mình và chồng đã cùng thực hiện nhiều công việc rất khó khăn. Họ yêu nhau sâu sắc và sẽ tìm hiểu xem tình yêu đó sẽ như thế nào với cả hai.

Tuy giải thích rằng mình và chồng đã sống ly thân nhưng vào tháng sau đó, bà mẹ hai con chia sẻ trên một talk show rằng cô và Will sẽ ở bên nhau mãi mãi và không có ý định ly hôn.

Will và Jada kết hôn từ năm 1997. Họ có hai con chung là Jaden Smith và Willow Smith (26 và 24 tuổi). Ngoài ra, Will còn có con trai riêng Trey từ cuộc hôn nhân trước với Sheree Zampino.

Trong khi đó, nam diễn viên 56 tuổi cũng nhiều lần khẳng định anh và vợ sẽ không bao giờ ly hôn. Sự kiện nổi bật nhất liên quan đến cặp đôi này chính là ồn ào Will tiến lên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 để tát người dẫn chương trình Chris Rock vì anh này có trò đùa kém duyên về mái đầu trọc của Jade (vốn liên quan đến chứng rụng tóc dai dẳng mà cô mắc phải).