Vợ chưa cưới lên tiếng sau thất bại đầy nước mắt của Cristiano Ronaldo tại World Cup

Cristiano Ronaldo đã chính thức nói lời chia tay giấc mơ chinh phục World Cup sau khi tuyển Bồ Đào Nha để thua Tây Ban Nha trong trận đấu đầy kịch tính diễn ra vào ngày 7.7 tại Dallas, Mỹ. Dẫu vậy, trong mắt Georgina Rodriguez, vị hôn thê của siêu sao người Bồ Đào Nha, Ronaldo vẫn cực kỳ vĩ đại.

Hậu phương vững chắc của Ronaldo qua mọi thăng trầm

Xuyên suốt hành trình của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026, diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico, Georgina luôn đồng hành và cổ vũ bạn trai. Sau khi đội tuyển bị loại, đồng thời Ronaldo tuyên bố khép lại sự nghiệp thi đấu tại World Cup, cô tiếp tục gửi lời động viên đầy tình cảm tới anh trên mạng xã hội.

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez đã gắn bó 10 năm, cùng xây dựng tổ ấm và luôn đồng hành trong những dấu mốc quan trọng của cuộc sống lẫn sự nghiệp Ảnh: AFP

Trên Instagram, Georgina chia sẻ lại bài đăng của Nike Football với hình ảnh Ronaldo trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha cùng dòng chữ: "Huyền thoại về anh sẽ còn sống mãi". Đáp lại bài đăng này, Georgina chỉ để lại một biểu tượng trái tim màu đỏ, như cách cô bày tỏ sự yêu thương và tự hào dành cho người đàn ông của mình.

Đây không phải lần đầu Georgina công khai đứng về phía Cristiano Ronaldo trong những thời khắc khó khăn nhất của sự nghiệp. Trong suốt World Cup 2026, cô liên tục đăng tải những thông điệp động viên vị hôn phu trên mạng xã hội, đồng thời đưa các con sang Mỹ để trực tiếp cổ vũ anh thi đấu. Sau cuộc hội ngộ tại Miami (Mỹ), Georgina còn chia sẻ bức ảnh gia đình kèm dòng trạng thái: "Bùa hộ mệnh của bố", cho thấy cô luôn muốn trở thành chỗ dựa tinh thần của Ronaldo trước những trận đấu quan trọng.

Georgina nhiều lần sát cánh cùng Ronaldo trong những giai đoạn anh đối mặt áp lực từ dư luận. Truyền thông quốc tế nhận định cô luôn giữ vai trò là hậu phương vững chắc, đồng hành cùng anh từ khi còn thi đấu tại Tây Ban Nha, sang Ý, trở lại Anh rồi chuyển tới Ả Rập Xê Út. Mỗi khi Ronaldo chịu chỉ trích hoặc đứng trước những cột mốc lớn trong sự nghiệp, Georgina thường chọn cách bày tỏ sự ủng hộ bằng những thông điệp ngắn gọn nhưng đầy tình cảm trên mạng xã hội, thay vì đáp trả các ý kiến trái chiều.

Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, Georgina còn tích cực phát triển sự nghiệp thời trang, hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế và tham dự các sự kiện đình đám Ảnh: AFP

Theo People, không chỉ được biết đến với danh xưng "bạn gái Cristiano Ronaldo", Georgina hiện xây dựng sự nghiệp riêng trong lĩnh vực thời trang, kinh doanh và truyền thông. Cô là gương mặt quen thuộc của nhiều tạp chí danh tiếng như Vogue, Harper's Bazaar và Elle, đồng thời từng hợp tác với hàng loạt thương hiệu xa xỉ như Gucci, Chanel, Prada, Dior hay Guess. Năm 2026, Georgina tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng khi trở thành đại sứ của thương hiệu đồ bơi Calzedonia, thường xuyên xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris và thảm đỏ Met Gala.

Bên cạnh công việc người mẫu, Georgina còn là một doanh nhân và nhà sáng tạo nội dung sở hữu hơn 70 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô cùng Ronaldo đồng sáng lập Công ty bất động sản Bellhatria Real Estate, đồng thời phát triển thương hiệu cá nhân với dự án thời trang mới Mimoa. Đặc biệt người hâm mộ còn thích thú khi mới đây chứng kiến Antonela Roccuzzo, vợ của Messi đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh bộ trang phục đến từ thương hiệu Mimoa do Georgina gửi tặng.