Vợ cố Tổng thống Haiti bị truy tố tội đồng lõa ám sát chồng

Cựu đệ nhất phu nhân Martine Moïse bị cáo buộc là đồng phạm dù bà cũng bị thương nặng trong vụ tấn công, theo tờ The Wall Street Journal.

Tuy nhiên, bản cáo trạng dài 122 trang của Thẩm phán Walther Voltaire không cáo buộc bà Moïse lên kế hoạch ám sát cũng như không đưa ra bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào về sự liên quan của bà.

Thay vào đó, văn bản nói rằng bà và những đồng phạm khác đã cho lời khai trái ngược với các nhân chứng. Theo đó, điều này cho thấy đệ nhất phu nhân Haiti có vai trò đồng lõa trong vụ giết người. Bản cáo trạng cũng trích dẫn một trong những bị cáo chính trong vụ án nói rằng bà Moïse đang âm mưu cùng người khác để giành chức tổng thống.

Bà Martine Moïse, cựu đệ nhất phu nhân Haiti bị tình nghi là đồng phạm giết chồng

REUTERS

Các thông tin trên lặp lại những lời buộc tội trong đơn kiện hình sự do một công tố viên Haiti đệ trình lên ông Voltaire. Cáo buộc chính thức chống lại bà Moïse là "âm mưu giết người", tờ The New York Times đưa tin.

Ông Paul Turner, luật sư của bà Moïse, chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Tuy nhiên, trước đó ông đã phủ nhận những cáo buộc: "Bà ấy là nạn nhân, giống như chồng và những đứa con của bà ấy ở đó".

Theo luật sư này, bà Moïse đang ở ẩn và chỉ một số ít người biết đến nơi ở hiện nay của bà. Bà Moïse từ lâu đã chỉ trích cuộc điều tra của Haiti, nói rằng các quan chức tỏ ra không mấy quan tâm việc vạch mặt những kẻ chủ mưu vụ án.

Ông Moïse, 53 tuổi, bị giết vào rạng sáng ngày 7.7.2021, khi một đội biệt kích xông vào dinh thự ở vùng ngoại ô thủ đô của Haiti. Cố tổng thống và phu nhân bị bắn sau khi các tay súng xông vào phòng ngủ và lục soát khắp nhà, dường như để tìm kiếm tài liệu và tiền mặt.

Trong phát biểu ngay sau vụ ám sát, bà Moïse cho biết bà đã trốn dưới gầm giường để trốn những kẻ tấn công. Tuy nhiên, bản cáo trạng nói rằng khoảng cách giữa giường và sàn là từ 35 đến 45 cm, làm dấy lên nghi vấn về độ tin cậy của bà.

Lời buộc tội đối với bà Moïse cũng dựa trên lời khai của một nhân chứng quan trọng là ông Joseph Badio, một cựu quan chức Bộ Tư pháp, vốn bị cáo buộc là một trong những người dàn dựng vụ ám sát. Ông Badio bị bắt vào tháng 10.2023 sau 2 năm lẩn trốn.

Theo cáo trạng, ông Badio cho biết bà Moïse đang âm mưu cùng những người khác, trong đó có ông Claude Joseph, thủ tướng vào thời điểm xảy ra vụ ám sát, nhằm "độc chiếm quyền lực".

Bất chấp cuộc điều tra kéo dài 2,5 năm, bản cáo trạng vẫn để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Mặc dù cuộc điều tra đi sâu vào một số chi tiết về đêm xảy ra vụ ám sát nhưng không giải thích động cơ của tội ác.

Một số nhà quan sát nghi ngờ bản cáo trạng ở Haiti bị vấy bẩn bởi chính trị, cáo buộc chính phủ của Thủ tướng Ariel Henry sử dụng cuộc điều tra để tấn công những người chỉ trích, bao gồm bà Moïse và ông Joseph.

Văn phòng ông Henry cho biết không có sự can thiệp nào vào cuộc điều tra.



Kể từ cái chết của ông Moïse, Haiti không bầu tổng thống cũng như bất kỳ quan chức quốc gia nào khác sau khi nhiệm kỳ của họ hết hạn. Điều này dẫn đến việc các băng nhóm đã giành quyền kiểm soát phần lớn thủ đô Port-au-Prince, giết hại và bắt cóc hàng nghìn người.