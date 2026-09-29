Vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái đề nghị được chia hơn 454 tỉ đồng, tòa chấp nhận hơn 700 triệu

Chiều 29.9, TAND khu vực 2 mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “tranh chấp tài sản chung” giữa nguyên đơn là bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (48 tuổi) và bị đơn là ông Chiêm Quốc Thái (52 tuổi, Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ).

Ông Chiêm Quốc Thái (bên trái) tại phiên tòa ngày 29.9 ẢNH: THẢO NHÂN

Theo đó, HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu của bà Ngọc, khi tuyên bà Ngọc được chia hơn 743,3 triệu đồng theo tỷ lệ vốn góp của bà Ngọc cùng ông Thái mua 2 căn hộ. Đối với các yêu cầu của bà Ngọc về việc chia tài sản khác trị giá hàng trăm tỉ đồng, tòa không chấp nhận vì không có căn cứ chứng minh.

Ngoài ra, tòa cũng chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của ông Chiêm Quốc Thái, buộc bà Ngọc hoàn trả cho ông số tiền hơn 301.904 USD (tương đương khoảng 7,9 tỉ đồng).

Ông Thái và bà Ngọc từng đăng ký kết hôn năm 2011 tại Mỹ, nhưng đến 2018, quan hệ hôn nhân bị tòa án ở Mỹ tuyên vô hiệu với lý do là hôn nhân giả tạo.

Vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái đề nghị được chia hơn 454,8 tỉ đồng

Tại tòa, đại diện ủy quyền của bà Ngọc trình bày, giữa bà Ngọc và ông Chiêm Quốc Thái có mối quan hệ làm chung từ năm 2007, thể hiện qua việc ông Thái ủy quyền cho bà Ngọc rút tiền từ tài khoản của ông Thái, đưa tiền bà Ngọc đi mua bất động sản; đóng góp công sức, tiền mua bán cổ phiếu...

Đến năm 2008 sau khi ông Thái ly hôn vợ, thì ông Thái và bà Ngọc sống chung với nhau như vợ chồng, sau đó kết hôn tại Mỹ và bị tòa án ở Mỹ tuyên hôn nhân vô hiệu do giả tạo.

“Như vậy các bên đã có khoảng thời gian sống chung và làm ăn chung từ năm 2007 - 2018. Quá trình sống chung, các bên tạo lập các tài sản như nguyên đơn đã trình bày theo đơn khởi kiện ban đầu và đơn khởi kiện bổ sung”, phía nguyên đơn nêu.

Vì vậy, bà Ngọc yêu cầu tòa buộc ông Chiêm Quốc Thái chia tài sản chung trong thời gian sống chung với bà Ngọc, với tổng số tiền được chia là hơn 454,8 tỉ đồng.

Về căn cứ pháp lý để yêu cầu chia tài sản chung trên, phía bà Ngọc cho rằng căn cứ điều 12, điều 16 luật Hôn nhân và gia đình 2014 và bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, tài sản tạo lập trong thời gian sống chung là tài sản chung. Cạnh đó, hậu quả pháp lý về hủy kết hôn trái pháp luật, đối với quan hệ tài sản nếu không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của bộ luật Dân sự, và phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ.

Tranh luận lại, bị đơn là ông Chiêm Quốc Thái đề nghị tòa không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà Ngọc.

Theo ông Chiêm Quốc Thái, giữa các bên không có quan hệ hôn nhân hợp pháp nên không phát sinh tài sản chung. Trường hợp bà Ngọc chứng minh có đóng góp tiền mua tài sản chung, làm ăn chung thì đề nghị tòa xem xét theo đúng quy định pháp luật.

Về việc bà Ngọc cho rằng các bên có mối quan hệ sống chung thông qua các hình ảnh chụp chung, có đăng ký kết hôn, có con chung, các chuyến bay đi chung… Tranh luận lại, ông Thái khẳng định việc chung sống, qua lại như trên để tạo bằng chứng để xác lập hôn nhân giả tạo cho một mục đích khác, thì không thể coi là sống chung như vợ chồng.

Chấp nhận một phần yêu cầu của các bên

Phát biểu quan điểm, Viện KSND khu vực 2 nêu hôn nhân các bên bị tuyên vô hiệu do giả tạo nên không phát sinh tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, và quan hệ tài sản các bên sẽ được xử lý theo quy định của bộ luật Dân sự.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ bà Ngọc cung cấp, Viện KSND đề nghị HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu của bà Ngọc, về việc chia cho bà Ngọc khoảng 700 triệu đồng, theo tỷ lệ vốn góp mà bà Ngọc góp tiền mua 2 căn hộ.

Đối với yêu cầu phản tố của ông Chiêm Quốc Thái đề nghị bà Ngọc hoàn trả cho ông hơn 16,3 tỉ đồng mà ông Thái ủy quyền cho bà Ngọc rút từ tài khoản của mình, Viện kiểm sát đề nghị tòa chấp nhận một phần yêu cầu của ông Thái, buộc bà Ngọc phải trả lại cho ông hơn 301.904 USD được quy ra tiền VNĐ tại thời điểm thi hành án.

Lý do, Viện kiểm sát cho rằng theo giấy ủy quyền rút khoản tiền tại các ngân hàng, trong đó ở nội dung ủy quyền cho bà Ngọc rút 301.904 USD, không có nội dung bà Ngọc được toàn quyền sử dụng, định đoạt số tiền này; số tiền còn lại, nội dung ủy quyền thể hiện bà Ngọc toàn quyền sử dụng tài khoản, được quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt.

Sau khi nghị án, HĐXX xác định căn cứ tài liệu và quá trình tranh tụng tại tòa, hôn nhân giữa ông Thái và bà Ngọc đã được cơ quan có thẩm quyền tại Mỹ và Việt Nam tuyên vô hiệu do giả tạo, nên không phát sinh tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Theo HĐXX, tại tòa, nguyên đơn cũng xác định tranh chấp giữa các bên là tranh chấp tài sản chung trong quan hệ dân sự. Căn cứ chứng cứ bà Ngọc cung cấp là các phiếu thu bà Ngọc đóng góp tiền mua 2 căn hộ cùng ông Thái, tòa chấp nhận chia cho bà Ngọc khoảng hơn 743,3 triệu đồng theo tỷ lệ vốn góp.

Đối với yêu cầu phản tố của ông Thái, tòa cũng tuyên buộc bà Ngọc hoàn trả cho ông Thái 301.904 USD như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.