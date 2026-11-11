Vợ của CEO Nvidia Jensen Huang có thể nhận 75 tỉ USD nếu ly hôn?

Một số nguồn tin Trung Quốc còn cho rằng mối quan hệ ngoài luồng của Jensen Huang đã được những người trong giới công nghệ biết đến từ lâu. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được xác minh cụ thể.

Chuyện tình từ giảng đường đến đế chế tỉ đô

Jensen Huang và Lori Mills quen nhau khi cùng theo học tại Đại học bang Oregon (Mỹ). Năm 1980, Jensen Huang nhập học ngành kỹ thuật điện, nơi có hơn 200 sinh viên nhưng chỉ ba người là nữ. Lori Mills là một trong số ít nữ sinh của ngành và sau này trở thành vợ ông.

Jensen Huang và vợ Lori Mills kết hôn vào năm 1985 sau khoảng 5 năm quen biết và có với nhau 2 người con Ảnh: Reuters

Theo những câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, Jensen Huang gây ấn tượng với Lori Mills bằng năng lực học tập và khả năng thực hành kỹ thuật. Những buổi hẹn hò của cả hai thường gắn với phòng thí nghiệm. Sau này, Jensen Huang cùng các cộng sự thành lập Nvidia, đưa công ty trở thành một trong những tập đoàn công nghệ có giá trị nhất thế giới.

Lori Mills cũng từng có sự nghiệp riêng trong lĩnh vực kỹ thuật. Bà được cho là đã rời công việc tại Công ty công nghệ Silicon Graphics để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Một số ý kiến trên mạng bày tỏ tiếc nuối khi một nữ kỹ sư tài năng phải thu hẹp con đường sự nghiệp để hỗ trợ chồng.

Tin đồn ly hôn làm dấy lên tranh luận về tài sản

Một số bình luận cho rằng việc Jensen Huang công khai thừa nhận chuyện ngoại tình có thể giúp ông nhận được sự cảm thông hoặc tha thứ từ vợ và các con. Họ cũng suy đoán nếu không giải quyết được vấn đề trong gia đình, tranh chấp tài sản có thể gây ra những hệ lụy lớn.

Nếu ly hôn, bà Lori Mills có thể nhận tới 75 tỉ USD theo giả thuyết chia đôi khối tài sản trị giá khoảng 150 tỉ USD của chồng, tỉ phú Jensen Huang Ảnh: AP

Về mặt pháp lý, việc phân chia tài sản khi ly hôn còn phụ thuộc vào luật áp dụng, thời điểm hình thành tài sản và các thỏa thuận giữa hai vợ chồng. Một số ý kiến nhắc đến luật tài sản chung tại bang California (Mỹ), nơi việc ngoại tình không mặc nhiên khiến một bên được hưởng phần tài sản lớn hơn.

Bên cạnh đó, nhiều bình luận cho rằng đời tư của Jensen Huang không nên bị đánh đồng với chất lượng sản phẩm hay hoạt động kinh doanh của Nvidia. Theo họ, những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến công ty vẫn là hoạt động xuất khẩu chip, nguy cơ vi phạm quy định, chuỗi cung ứng và niềm tin của khách hàng.

Một giả thuyết khác được đưa ra là việc câu chuyện ngoại tình xuất hiện đúng thời điểm có thể khiến dư luận chuyển hướng khỏi những vấn đề kinh doanh và pháp lý mà Nvidia đang đối mặt. Dù vậy, đây mới chỉ là suy đoán trên mạng xã hội. Những vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty, nếu có, vẫn cần được xem xét độc lập và không thể được giải quyết chỉ bằng một lời xin lỗi về đời tư.

Một số ý kiến cũng nhấn mạnh rằng Jensen Huang có thể phải đối mặt với những câu hỏi từ cổ đông và cơ quan quản lý về hoạt động kinh doanh của Nvidia, bất kể những tranh cãi cá nhân. Vì vậy, chuyện tình cảm của vị CEO cần được nhìn nhận tách biệt với các vấn đề về quản trị, tài chính và tuân thủ pháp luật của tập đoàn.