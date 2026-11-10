Từ kỹ sư đến tỉ phú, Jensen Huang đã làm gì để giàu nhanh đến vậy?

Theo bảng xếp hạng tỉ phú trong thời gian thực của Forbes ngày 9.11.2026, Jensen Huang hiện sở hữu khối tài sản ước tính 162,2 tỉ USD và đứng vị trí thứ 8 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Cần lưu ý tài sản của ông biến động liên tục theo giá cổ phiếu Nvidia.

Hành trình từ kỹ sư đến tỉ phú công nghệ

Vậy Jensen Huang kiếm tiền từ đâu? Câu trả lời nằm ở Nvidia, tập đoàn chuyên phát triển bộ xử lý đồ họa (GPU) và các hệ thống máy chủ phục vụ việc huấn luyện, vận hành trí tuệ nhân tạo. Khách hàng của công ty bao gồm những tập đoàn điện toán đám mây lớn, các phòng nghiên cứu AI và nhiều tổ chức trên thế giới. Trong khi đó, phần lớn tài sản cá nhân của Jensen Huang đến từ khoảng 4% cổ phần ông nắm giữ tại Nvidia. Theo Forbes, ông đã cùng các cộng sự thành lập công ty vào năm 1993 và đưa doanh nghiệp lên sàn chứng khoán năm 1999.

Jensen Huang, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Nvidia, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu Ảnh: Reuters

Jensen Huang tên khai sinh là Huang Jen-Hsun, sinh ngày 17.2.1963 tại Đài Loan. Khi còn nhỏ, ông cùng gia đình chuyển đến Thái Lan, trước khi được đưa sang Mỹ sinh sống trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều bất ổn. Trong những năm đầu ở Mỹ, Jensen Huang từng làm phục vụ tại nhà hàng Denny's. Ông tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại Đại học Bang Oregon năm 1984, sau đó tiếp tục lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Stanford. Trước khi thành lập Nvidia, Jensen Huang từng làm việc tại hai công ty công nghệ LSI Logic và AMD.

Tháng 4.1993, ở tuổi 30, ông cùng hai kỹ sư Chris Malachowsky và Curtis Priem thành lập Nvidia sau một cuộc gặp tại nhà hàng Denny's ở phía đông thành phố San Jose (Mỹ). Mục tiêu ban đầu của ba nhà sáng lập là phát triển chip đồ họa phục vụ ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Kể từ khi thành lập đến nay, Jensen Huang luôn giữ cương vị CEO của công ty. Năm 1999, ông đưa Nvidia lên sàn chứng khoán, mở ra giai đoạn phát triển mới cho doanh nghiệp.

Bước ngoặt lớn xuất hiện vào cuối năm 2022, khi ChatGPT ra mắt và tạo nên làn sóng bùng nổ AI trên toàn cầu. Việc huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo đòi hỏi hàng tỉ phép tính song song, vốn là thế mạnh của GPU. Những tập đoàn như Microsoft, Google và Meta nhanh chóng đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng AI, kéo theo nhu cầu lớn đối với chip của Nvidia.

Đế chế chip AI đưa tài sản tăng phi mã

Ngày 26.8.2026, Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm tài chính 2027, kết thúc vào ngày 26.7.2026. Doanh thu của tập đoàn đạt 96,2 tỉ USD, tăng 106% so với cùng kỳ năm trước và tăng 18% so với quý liền trước. Tính trên 91 ngày của quý, Nvidia thu về trung bình khoảng 1,06 tỉ USD mỗi ngày. Lợi nhuận ròng theo chuẩn kế toán GAAP đạt 59,7 tỉ USD, tăng 126% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận ròng phi GAAP đạt gần 54 tỉ USD. Trung tâm dữ liệu chính là cỗ máy kiếm tiền lớn nhất của Nvidia. Riêng mảng này mang về 89 tỉ USD, tăng 117% so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 92,5% tổng doanh thu tập đoàn.

Bộ xử lý đồ họa GPU của Nvidia đóng vai trò quan trọng trong quá trình huấn luyện và vận hành các mô hình AI Ảnh: Reuters

Sản phẩm chủ lực hiện nay của Nvidia là nền tảng Vera Rubin, đã bước vào giai đoạn sản xuất toàn diện và được triển khai trong hệ thống của nhiều đối tác lớn như CoreWeave, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure và Nebius. Trong khi đó, mảng điện toán biên, bao gồm các lĩnh vực máy tính cá nhân, xe tự hành và robot, đóng góp 7,2 tỉ USD doanh thu, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Ở lĩnh vực này, Nvidia đang mở rộng hệ sinh thái nền tảng xe tự hành DRIVE Hyperion thông qua hợp tác với nhiều doanh nghiệp, trong đó có Foxconn, Uber và VinFast của Việt Nam.

Một chỉ số đặc biệt thu hút sự chú ý của giới tài chính là biên lợi nhuận gộp của Nvidia đạt 75%. Điều này đồng nghĩa với việc cứ mỗi 100 USD doanh thu, công ty tạo ra khoảng 75 USD lợi nhuận gộp sau khi trừ giá vốn hàng bán. Trong quý, Nvidia cũng chi khoảng 26 tỉ USD để mua lại cổ phiếu và trả cổ tức cho cổ đông.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh, Jensen Huang nhận định: "AI đã đạt đến bước ngoặt quan trọng. Công nghệ này đang tạo ra những giá trị thiết thực. Các token AI đang mang lại năng suất và lợi nhuận. Giờ đây, năng lực điện toán đã trở thành nguồn doanh thu. Nhu cầu đang tăng tốc".

Nvidia thường được ví như doanh nghiệp "bán xẻng trong cơn sốt vàng". Bởi dù một công ty AI thành công hay thất bại, họ vẫn cần đến chip và hạ tầng điện toán để phát triển, huấn luyện và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo.