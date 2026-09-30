Biến ChatGPT thành sàn giao dịch, tham vọng thống trị thị trường AI của Sam Altman

Tại Hội nghị nhà phát triển (OpenAI DevDay 2026) diễn ra ở San Francisco (Mỹ) hôm 29.9, OpenAI đã trình làng tác tử AI mới tên Dots, các gói dịch vụ trả phí mới. CEO Sam Altman cũng vạch ra kế hoạch ba bước để OpenAI vươn lên thống trị toàn ngành, gồm: cung cấp các mô hình AI tốt nhất; giúp các nhà phát triển dễ tiếp cận mô hình; biến nền tảng thành "sàn giao dịch".

Điều này có nghĩa OpenAI sẽ tập trung vào một lộ trình ba bước rõ ràng từ mô hình đến xây dựng và cuối cùng là phân phối. "Chúng tôi muốn hỗ trợ tất cả các bạn bằng một nền tảng mạnh mẽ để xây dựng bất cứ điều gì các bạn mơ ước", Business Insider dẫn lời Sam Altman.

OpenAI muốn làm 'sàn giao dịch'

Hơn một thập niên sau khi thành lập, OpenAI đang sở hữu một tài sản quý giá: lượng người dùng khổng lồ. Trong báo cáo hôm 29.9, đại diện công ty cho biết họ đang có hơn 1,2 tỉ người dùng ChatGPT mỗi tuần.

Nền tảng này cũng được OpenAI định hướng trở thành nơi kết nối với các sản phẩm và dịch vụ dành cho doanh nghiệp. Công ty muốn tăng cường vai trò trung gian, hy vọng người dùng có thể tích hợp nền tảng vào hệ thống AI doanh nghiệp.

Logo ChatGPT trước ảnh chân dung CEO OpenAI Sam Altman ẢNH: KHƯƠNG NHA

Altman cho biết khách hàng doanh nghiệp hiện có thể sử dụng một phần tài nguyên từ gói đăng ký với OpenAI để mua sản phẩm của các đối tác. Người dùng cũng có thể "Đăng nhập bằng ChatGPT" trên các sản phẩm AI khác để sử dụng.

Khi được hỏi về tham vọng của OpenAI trong việc biến ChatGPT thành một sàn giao dịch, Altman nói với Business Insider rằng: "Các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây là ví dụ điển hình về cách hỗ trợ hệ sinh thái rộng lớn hơn. Tôi muốn OpenAI trở thành nơi điều phối nhu cầu và kết nối khách hàng".

"Chúng tôi đang tìm cách hiện thực hóa tầm nhìn này đến với mọi người, thúc đẩy doanh thu, khách hàng đồng thời giúp mọi người có thể tạo ra những điều mới mẻ, từ đó xây dựng hệ sinh thái lớn mạnh và phong phú hơn", Altman chia sẻ.

Các mô hình AI ngày càng bình dân

Tầm nhìn của Altman cho thấy bước nhảy vọt của công ty. OpenAI khởi đầu là một phòng nghiên cứu trước khi trí tuệ nhân tạo thu hút sự chú ý của Thung lũng Silicon. Hiện phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh như Anthropic, Meta, Google và SpaceXAI. Các đối thủ Trung Quốc cũng liên tục tung ra các sản phẩm giá rẻ để cạnh tranh với OpenAI.

OpenAI cho biết họ vẫn dành phần lớn sức mạnh tính toán cho nghiên cứu. Hôm 29.9, Sam Altman đã giới thiệu GPT-6.1 Sol, có hiệu năng gần bằng Astra nhưng chi phí rẻ hơn. Ông cũng thông báo về việc cung cấp quyền truy cập vào Ultrafast - sử dụng các mô hình AI của công ty nhanh hơn và đắt hơn đáng kể.

"Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho người dùng những sản phẩm AI tốt nhất, dựa trên nhiều khả năng chi trả khác nhau của thị trường", Altman nói. Nhiệm vụ khó khăn này đẩy OpenAI vào một cuộc chiến đường dài. Cả Anthropic và các công ty mô hình AI khác sẽ tiếp tục nâng cao khả năng tính toán và cạnh tranh về giá.

Cung cấp công cụ cho lập trình viên

Để hiện thực hóa các tham vọng trên, OpenAI cũng mở ra nhiều quyền lợi hấp dẫn dành cho các lập trình viên, nhà phát triển ứng dụng. "Chúng tôi muốn các bạn có được các công cụ tương tự như kỹ sư OpenAI đang dùng", cha đẻ ChatGPT nói.

Ông tuyên bố công ty đã tích hợp công cụ lập trình Codex AI trên Cloud (đám mây), cho phép các nhà phát triển sử dụng trên nhiều thiết bị. Một giao diện lập trình ứng dụng (API) cũng mở ra cho khách hàng những cơ hội sử dụng và xây dựng tác nhân AI theo nhu cầu.

Sam Altman nói: "Chúng tôi muốn trở thành điểm đến duy nhất đáp ứng mọi nhu cầu xây dựng ứng dụng AI của các nhà phát triển".