Tỉ phú Elon Musk thua Sam Altman trong vụ kiện lịch sử

Tòa kết luận ông Musk đã biết các vấn đề từ năm 2021 nhưng đến năm 2024 mới nộp đơn kiện. Do đó OpenAI không phải chịu trách nhiệm trước cáo buộc của Musk về việc đi trật sứ mệnh phi lợi nhuận ban đầu.

Ông Musk khởi kiện OpenAI và Sam Altman từ năm 2024, cho rằng Sam Altman và Greg Brockman, đồng sáng lập OpenAI, đã "thao túng" ông để lấy 38 triệu USD, sau đó sáp nhập một doanh nghiệp và nhận hàng chục tỉ USD từ Micorsoft. Musk nói những hành động này đã khiến OpenAI đánh mất sứ mệnh ban đầu là xây dựng AI an toàn vì lợi ích của toàn nhân loại.

Sam Altman (trái) và Elon Musk tại phiên tòa ẢNH: REUTERS

OpenAI phản bác chính Musk là người chỉ nhìn thấy lợi nhuận và đã chờ quá lâu mới tuyên bố OpenAI vi phạm thỏa thuận.

Ông Musk cho biết sẽ kháng cáo, nhắc lại tuyên bố của mình rằng Altman và Chủ tịch OpenAI Greg Brockman coi OpenAI như một phương tiện để làm giàu.

Marc Toberoff, luật sư của Musk, cho biết phán quyết này có thể khuyến khích các công ty khởi nghiệp, bắt đầu như những tổ chức phi lợi nhuận nhưng có tham vọng lớn hơn trong việc huy động vốn, thành lập các thực thể vì lợi nhuận để mở rộng quy mô và làm giàu cho các lãnh đạo. "Đây là một công thức hoàn toàn mới cho Thung lũng Silicon", Reuters dẫn lời Toberoff.

OpenAI được Altman, Musk và một số người đồng sáng lập vào năm 2015. Đến năm 2018, Musk rời hội đồng quản trị. Một năm sau, OpenAI bắt đầu các hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận.

Phán quyết mới nhất từ tòa mở đường cho OpenAI tiến hành đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với định giá lên đến 1.000 tỉ USD. Musk bị xử thua nhưng CEO Sam Altman cũng phải đối mặt nhiều thách thức về danh tiếng cá nhân. Theo Reuters, nhiều nhân chứng trong phiên tòa mô tả Altman là người nói dối.

Trên tài khoản X, Musk viết: "Altman và Brockman thực sự đã làm giàu cho bản thân bằng cách biển thủ tiền của một tổ chức từ thiện. Câu hỏi duy nhất là khi nào họ làm điều đó. Việc tạo tiền lệ để 'đút túi' ngân sách của tổ chức từ thiện là vô cùng tai hại".

Song song với việc khởi kiện OpenAI và Sam Altman, tỉ phú Musk đã thành lập một startup về AI tên xAI, sau đó sáp nhật vào SpaceX. Công ty hàng không vũ trụ này cũng chuẩn bị cho đợt IPO, quy mô có thể vượt qua cả OpenAI.