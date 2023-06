Vợ của chủ tàu lặn mất tích là hậu duệ của nạn nhân tàu Titanic

Ông Stockton Rush là người sáng lập và Tổng giám đốc Công ty thám hiểm đại dương OceanGate, chủ của con tàu lặn Titan mất tích ở Bắc Đại Tây Dương hôm 18.6 khi khám phá xác tàu Titanic.



Ông Stockton Rush, Tổng giám đốc OceanGate REUTERS

Ông Rush là người lái tàu Titan. Theo tờ The New York Times ngày 22.6, ông Rush là hậu duệ của ông Benjamin Rush và ông Richard Stockton, hai trong số những người đã ký vào Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Mỹ.

Ông Stockton Rush tốt nghiệp Đại học Princeton với bằng kỹ sư không gian vũ trụ vào năm 1984. Năm 2009, ông thành lập OceanGate tại Everett, bang Washington (Mỹ). Trong một cuộc phỏng vấn chiếu trên đài CBS hồi năm ngoái, ông Rush nói mơ ước thuở nhỏ là trở thành phi hành gia và sau khi có được bằng tốt nghiệp là làm phi công máy bay tiêm kích.

Vợ của ông, bà Wendy Rush, là hậu duệ của cặp đôi đại gia Isidor và Ida Straus, hai trong số những người giàu nhất trên tàu Titanic. Ông Isidor Straus sinh năm 1845 và là đồng sở hữu của thương hiệu bán lẻ Macy's.

Những người sống sót sau thảm họa chìm tàu Titanic kể đã nhìn thấy ông Isidor đã từ chối lên phao cứu sinh khi còn nhiều phụ nữ và trẻ em trên tàu Titanic chờ được cứu. Bà Ida quyết định không rời khỏi chồng và cả hai được nhìn thấy nắm tay nhau đứng trên boong tàu lúc con tàu chìm. Thi thể của ông Isidor được tìm thấy trên biển 2 tuần sau khi tàu Titanic chìm vào năm 1912. Thi thể của bà Ida không được tìm thấy.

Ông Isidor và bà Ida Straus trong ảnh chụp vào năm 1910 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE NEW YORK TIMES

Hình ảnh ông bà Straus cũng được đạo diễn James Cameron tái hiện trong bộ phim bom tấn Titanic năm 1997, trong đó một cặp đôi lớn tuổi ôm lấy nhau trên giường trong lúc nước từ từ dâng lên trong buồng tàu.

Theo The New York Times, bà Wendy Rush gọi ông bà Straus là ông bà sơ. Cụ thể, bà Minnie, một trong những người con gái của ông Isidor và bà Ida Straus, kết hôn với ông Richard Weil vào năm 1905 và sinh ra người con trai tên Richard Weil Jr., từng làm chủ tịch của Macy's New York. Con trai ông Richard Weil Jr., ông Richard Weil III là cha của bà Rush.

Bà Rush cưới ông Stockton Rush vào năm 1986. Bà từng tham gia 3 chuyến thám hiểm tàu Titanic và là giám đốc truyền thông của OceanGate, theo thông tin trên trang LinkedIn của bà.