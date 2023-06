Kỳ vọng giải cứu tàu lặn Titan khó thành

Thảm họa được cảnh báo trước

Báo The New York Times hôm qua dẫn nội dung một lá thư đến từ giới lãnh đạo ngành công nghiệp tàu lặn Mỹ vào năm 2018, theo đó bày tỏ lo ngại về quá trình thiết kế và đóng tàu lặn Titan của Công ty OceanGate. Hơn 30 người đã ký vào lá thư, bao gồm các nhà hải dương học, các giám đốc điều hành công ty vận hành tàu lặn và những nhà thám hiểm biển sâu. Lá thư đề cập việc OceanGate liên tục quảng cáo tàu Titan không những an toàn mà còn vượt xa các tiêu chuẩn theo quy định của ngành, nhưng trên thực tế con tàu không trải qua quá trình thẩm định rủi ro. Cũng trong năm 2018, OceanGate đã sa thải ông David Lochridge khỏi vị trí giám đốc phụ trách hoạt động hàng hải của công ty sau khi ông cảnh báo về sự an toàn của tàu lặn Titan.