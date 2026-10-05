Vợ đầu Tom Cruise, người đưa nam diễn viên đến giáo phái Scientology bất ngờ tái xuất

Đời tư của Tom Cruise luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng suốt nhiều thập kỷ. Tài tử từng có quan hệ tình cảm với nhiều người đẹp nổi tiếng. Tuy nhiên, Mimi Rogers, người vợ đầu tiên của Tom Cruise, mới là người có ảnh hưởng đặc biệt đến cuộc đời nam diễn viên. Cô được cho là người đã giới thiệu anh với Scientology, giáo phái mà Tom Cruise vẫn gắn bó cho đến ngày nay.

Mimi Rogers tái xuất ở tuổi 70

Mimi Rogers mới đây trở lại thảm đỏ khi tham dự buổi công chiếu thế giới bộ phim What Happened to Doris? tại Fantastic Fest (Mỹ). Trong bộ phim do Nick Simon đạo diễn, nữ diễn viên đóng cùng Heather Graham. Vai diễn mới đánh dấu thêm một cột mốc trong sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn 4 thập kỷ của cô.

Mimi Rogers lớn lên trong một gia đình gắn bó với Scientology và được xem là người có ảnh hưởng đến việc Tom Cruise tiếp cận giáo phái này Ảnh: Chụp màn hình phim The Rapture

Trước khi Tom Cruise bước vào những cuộc hôn nhân nổi tiếng với Nicole Kidman và Katie Holmes, anh từng là chồng của Mimi Rogers trong giai đoạn từ năm 1987 đến 1990. Khi còn bên nhau, Tom Cruise từng thừa nhận Mimi Rogers giúp anh trở nên cởi mở hơn cả trong cuộc sống cá nhân lẫn công việc. Mimi Rogers khi ấy là một nữ diễn viên đang chờ đợi cơ hội bứt phá trong sự nghiệp. Cô gặp Tom Cruise lần đầu tại một bữa tiệc tối. "Tôi nghĩ cô ấy cực kỳ thông minh", nam diễn viên nhắc lại ấn tượng ban đầu về vợ cũ.

Sau khi ly hôn người chồng đầu tiên là Jim Rogers, Mimi Rogers chuyển đến Los Angeles (Mỹ) vào năm 1980 và bắt đầu nhận những vai nhỏ trong các bộ phim truyền hình như Magnum P.I. Mimi Rogers lớn hơn Tom Cruise 6 tuổi. Hai người kết hôn trong một buổi lễ nhỏ vào năm 1987. Cũng trong năm này, sự nghiệp của cô có bước tiến đáng kể khi đảm nhận vai chính trong bộ phim giật gân Someone to Watch Over Me do Ridley Scott đạo diễn.

Tom Cruise nhanh chóng phải lòng nữ diễn viên tóc nâu ngay từ khi gặp mặt. Nhưng dấu ấn lớn nhất Mimi Rogers để lại trong cuộc đời chồng cũ được cho là việc giới thiệu anh với Giáo hội Scientology. Mimi Rogers lớn lên trong một gia đình theo Scientology. Cha cô, Philip C. Spickler, là thành viên nổi bật của tổ chức này và có mối quan hệ gần gũi với người sáng lập L. Ron Hubbard. "Đó là triết lý mà tôi đã lớn lên cùng. Cha mẹ tôi đều là những người theo Scientology. Đó là một tôn giáo góp phần định hình con người tôi và là một phần trong quá trình giáo dục của tôi. Vì thế, theo một nghĩa nào đó, nó sẽ luôn tồn tại trong tôi", cô chia sẻ với tạp chí Playboy năm 1993. Mimi Rogers sau này không còn là thành viên của Scientology. Trong khi đó, Tom Cruise trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng thế giới gắn liền với giáo phái này.

Dù từng công khai dành cho nhau nhiều lời ngọt ngào, Tom Cruise và Mimi Rogers bất ngờ tuyên bố chia tay sau 3 năm kết hôn. Trong thông báo chung, hai người thừa nhận cuộc hôn nhân tồn tại những vấn đề không thể giải quyết nhưng không tiết lộ nguyên nhân cụ thể. Cuộc ly hôn của họ hoàn tất vào tháng 2.1990.

Sau đó, Tom Cruise tham gia bộ phim Days of Thunder và gặp Nicole Kidman, người sau này trở thành vợ thứ hai của anh. Hai người kết hôn vào tháng 12.1990, chỉ khoảng 10 tháng sau khi thủ tục ly hôn giữa Tom Cruise và Mimi Rogers hoàn tất.

Trong những cuộc phỏng vấn sau này, Mimi Rogers thừa nhận việc duy trì danh tính và sự nghiệp riêng trong thời gian kết hôn với một ngôi sao nổi tiếng như Tom Cruise không phải điều dễ dàng. "Bất kể bài báo viết về điều gì, người ta vẫn gọi tôi là vợ của Tom Cruise…", Mimi Rogers nói, đồng thời thừa nhận cô từng mong đến thời điểm không còn phải liên tục nhắc đến cái tên của chồng cũ.