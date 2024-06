Vô địch V-League với 5 tỉ tiền thưởng, CLB Nam Định bất ngờ nhận thêm món quà quý

Trên sân Thiên Trường chiều 25.6, CLB Nam Định đã thắng đậm Khánh Hòa 5-1. Trận thắng này giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có 50 điểm, hơn đội xếp sau là CLB Bình Định 6 điểm, vô địch V-League 2023 - 2024 sớm 1 vòng đấu. Đặc biệt, sau 25 vòng, CLB Nam Định có tới 57 bàn thắng. Chỉ riêng Rafaelson đã ghi tới 31 bàn, vượt trội so với những cầu thủ còn lại trong danh sách ghi nhiều bàn thắng nhất giải. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải cũng khó thoát khỏi tay chân sút người Brazil.



VPF gửi lời chúc mừng: “VPF, Ban tổ chức giải xin gửi lời chào và chúc mừng đến quý CLB, Ban tổ chức trận đấu, CLB Nam Định đã xuất sắc đoạt danh hiệu vô địch giải bóng đá vô địch quốc gia - V-League 2023 - 2024 sớm một vòng đấu”.

Danh hiệu vô địch xứng đáng của CLB Nam Định. VPF thưởng đội 5 tỉ đồng MINH TÚ

HLV Vũ Hồng Việt được các học trò tung hô MINH TÚ

Chức vô địch V-League 2023 - 2024 cũng mang ý nghĩa đặc biệt với CLB Nam Định. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng thành Nam, sau hai lần về nhì mùa 2000 - 2001 và 2004, họ bước lên ngôi vị cao nhất. CLB Nam Định cũng vô địch quốc gia lần thứ hai sau 39 năm, kể từ năm 1985, khi đội mang tên Công nghiệp Hà Nam Ninh và giải còn mang tên A1 toàn quốc.

Trong ngày đặc biệt, sân Thiên Trường mở cửa tự do. Trận đấu đến 17 giờ mới bắt đầu nhưng CĐV Nam Định đã đến từ rất sớm, phủ kín sân. Đặc biệt, người dân Nam Định từ khắp các tỉnh, thành xa xôi cũng kéo về quê sẵn sàng đội mưa hàng giờ để xem đội bóng yêu quý của mình đăng quang. Nhiều người thậm chí còn không thể vào xem và phải nán lại ngoài sân hoặc xem qua các cửa sắt ở bốn góc sân. Lực lượng an ninh phải làm việc hết “tốc lực”, đảm bảo trận đấu diễn ra an toàn nhất.

Sau trận đấu, một buổi lễ với màu sắc sống động đã được tổ chức, mọi công tác đều được chuẩn bị chỉn chu. CĐV Nam Định đều vui sướng và hạnh phúc với chức vô địch. Đây là thành quả xứng đáng, đặc biệt là đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt luôn thể hiện lối đá thuyết phục và đẹp mắt trong suốt mùa giải năm nay.

Hàng chục nghìn CĐV có mặt trên sân Thiên Trường MINH TÚ

Dù trời mưa sân vẫn không còn một chỗ trống MINH TÚ

Tất cả đều muốn chứng kiến buổi lễ này MINH TÚ

“VPF và Ban tổ chức giải cũng gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức trận đấu, CLB Nam Định đã nỗ lực, hợp tác, đảm bảo điều kiện thi đấu tốt nhất về cơ sở vật chất và nhân lực, hoàn thành xuất sắc công tác tổ chức trận đấu. Đồng thời, đã phối hợp chặt chẽ với VPF, Ban tổ chức giải triển khai lễ trao giải sau trận ngày 25.6.2024 theo đúng kế hoạch, kịch bản chương trình, để lại nhiều dấu ấn, hình ảnh đẹp, trang trọng, nhiều ý nghĩa”, VPF nói thêm.

Cũng trong ngày đăng quang, CLB Nam Định nhận chiếc cúp vô địch V-League phiên bản đặc biệt. Đây là chiếc cúp được đặt hàng với thiết kế riêng cùng những công đoạn sản xuất hoàn toàn thủ công đến từ hãng kim hoàn Thomas Lyte – đơn vị có truyền thống sản xuất cúp hơn 100 năm, đã sản xuất rất nhiều chiếc cúp danh giá và được bảo trợ bởi Hoàng gia Anh.