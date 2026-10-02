Võ Điền Gia Huy lên tiếng về mối quan hệ với Lãnh Thanh

Bò sữa bay là dự án điện ảnh lấy bối cảnh Mộc Châu những năm 1990, có sự tham gia của Nguyễn Hùng, hoa hậu Tiểu Vy, Lãnh Thanh, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy cùng nhiều diễn viên khác. Sự xuất hiện chung của Lãnh Thanh và Võ Điền Gia Huy nhanh chóng thu hút sự chú ý vì trước đó, những phát ngôn của Lãnh Thanh liên quan đến Gia Huy từng gây tranh luận trên mạng xã hội, khiến mối quan hệ giữa hai diễn viên được bàn luận.

Chia sẻ về phân cảnh đối đầu với Võ Điền Gia Huy, Lãnh Thanh bộc bạch: “Khi đến phim trường Mộc Châu, tôi chưa biết Huy sẽ tham gia dự án. Sau khi biết cả hai cùng đóng phim, tôi nghĩ rằng từ trước đến nay, mọi người đã quen nhìn chúng tôi với hình ảnh khá dễ thương. Nếu vào phim mà cả hai tiếp tục thể hiện sự thân thiết như vậy thì có thể sẽ thiếu mới mẻ”.

Lãnh Thanh và Võ Điền Gia Huy cùng tham gia dự án điện ảnh Bò sữa bay Ảnh: ĐPCC

Trước những bàn luận trên mạng xã hội về mối quan hệ giữa hai người, Lãnh Thanh cho biết tình bạn của họ không bị ảnh hưởng. “Thật ra, giữa tôi và Huy không có vấn đề gì. Nếu có điều gì đáng nói thì có lẽ chỉ là những câu chuyện giữa tôi với một bộ phận khán giả”, anh nói.

Về phía Võ Điền Gia Huy, anh cho biết cả hai cùng bước chân vào lĩnh vực điện ảnh qua một dự án, gia đình hai bên cũng biết nhau. Cả hai thường đến nhà nhau chơi nên mối quan hệ của họ không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp.

“Có thể trong một khoảnh khắc nào đó, những câu nói vô tư ngoài đời lại vô tình gây ra những tranh luận không đáng có trong cộng đồng người hâm mộ. Tôi mong khán giả hiểu hơn về mối quan hệ của chúng tôi và không tiếp tục chỉ trích những người liên quan”, nam diễn viên bày tỏ.

Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ quan điểm về những tương tác giữa các diễn viên trong quá trình quảng bá phim. Theo nam diễn viên, việc tạo sự ăn ý với bạn diễn là yêu cầu cần thiết để phục vụ bộ phim và nhân vật.

“Với công việc diễn viên, việc tạo ra sự ăn ý với bạn diễn là điều cần thiết để phục vụ bộ phim và nhân vật. Tôi hiểu khán giả có những cặp đôi yêu thích riêng và mong muốn được nhìn thấy họ tương tác với nhau”, Gia Huy bộc bạch.

Trong Bò sữa bay, Gia Huy và Ngọc Xuân vào vai một cặp đôi, là vợ chồng sắp cưới. Vì vậy, những tương tác thân thiết giữa cả hai trong phim cũng như các hoạt động hậu trường, quảng bá đều là điều bình thường. Vì vậy, Gia Huy mong công chúng nhìn nhận những tương tác ấy trong phạm vi công việc, tránh để những tranh luận không cần thiết tác động đến các diễn viên.

Võ Điền Gia Huy cho biết những tương tác thân thiết với Ngọc Xuân trong Bò sữa bay xuất phát từ yêu cầu của vai diễn và hoạt động quảng bá phim Ảnh: A.H

Đạo diễn muốn mang đến trải nghiệm mới với Bò sữa bay

Không chỉ khai thác câu chuyện về các nhân vật, Bò sữa bay còn mang dấu ấn cá nhân của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt khi lấy cảm hứng từ quê hương Mộc Châu. Anh cho biết nhiều sự kiện thú vị từng diễn ra tại nông trường vào những năm 1990 đã thôi thúc mình chọn giai đoạn này làm bối cảnh. Bộ phim kết hợp những chất liệu từ sự kiện có thật với yếu tố viễn tưởng, kỳ ảo. “Đây là bài toán khó vì phải cân bằng hai yếu tố để chúng có thể hòa quyện tự nhiên trong phim”, anh chia sẻ.

Việc lựa chọn diễn viên đến từ nhiều vùng miền cũng xuất phát từ đặc điểm lịch sử của Mộc Châu. “Tôi mong muốn việc lựa chọn diễn viên có thể giúp bộ phim tiếp cận đông đảo khán giả Việt Nam hơn, đồng thời truyền tải được tinh thần của câu chuyện”, Nguyễn Phạm Thành Đạt nói.

Sau phim ngắn Đàn cá gỗ, đạo diễn thận trọng trước những lời mời làm phim dài. Với Bò sữa bay, anh muốn thực hiện một tác phẩm có ý nghĩa với bản thân và quê hương, đồng thời mang đến đề tài mới lạ cho khán giả. “Khi đến rạp, khán giả bỏ thời gian và công sức để thưởng thức một bộ phim, tôi nghĩ họ xứng đáng được trải nghiệm điều gì đó đặc biệt, điều mà họ không thể tìm thấy trong cuộc sống thường ngày. Đó cũng là điều tôi muốn mang đến qua Bò sữa bay”, đạo diễn chia sẻ.