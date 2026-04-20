Vợ hơn 8 tuổi tiết lộ hôn nhân gần 30 năm với ca sĩ Vũ Hà

'30 năm là câu trả lời của chúng tôi'

Nhắc về quãng thời gian gần ba thập niên bên nhau, Huyền Vân không ngần ngại thừa nhận: "Nhiều người nghe 30 năm thì thấy dài, nhưng với tôi, cảm giác chỉ như mấy năm thôi". Lý do, theo chị, nằm ở sự bình yên hiếm có trong đời sống hôn nhân với Vũ Hà. Không quá nhiều sóng gió lớn, không có những xáo trộn khiến cả hai phải "lạc nhịp", điều giữ họ lại với nhau chính là sự chân thành và thấu hiểu.

Chị kể, trong đời sống thường nhật, dù bận rộn đến đâu, Vũ Hà vẫn giữ thói quen về nhà ăn cơm cùng vợ. "Buổi trưa là phải về ăn cơm nhà. Đó là điều tôi trân trọng nhất", chị nói. Với Huyền Vân, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao mà ở chính những thói quen nhỏ bé nhưng bền bỉ như vậy.

Vợ chồng Vũ Hà - Huyền Vân trong khoảnh khắc đời thường, gắn bó sau gần 30 năm đồng hành ẢNH: NVCC

Chuyện tình của họ bắt đầu từ một lần gặp gỡ tình cờ trong chuyến đi diễn ở Vũng Tàu. Khi ấy, Huyền Vân đã ở độ tuổi ngoài 30, còn Vũ Hà kém chị 8 tuổi. Khoảng cách tuổi tác trở thành rào cản lớn, khiến cả gia đình lẫn bạn bè hai bên đều phản đối.

"Không ai ủng hộ hết. Ai cũng nghĩ không hợp", chị nhớ lại. Nhưng thay vì giải thích hay chứng minh bằng lời nói, họ chọn cách im lặng và để thời gian trả lời. Gần 30 năm sau, cuộc hôn nhân vẫn bền chặt chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Là vợ của một nghệ sĩ trẻ, Huyền Vân không tránh khỏi những lời bàn tán, thậm chí là công kích. Từng có thời điểm chị rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, mất ngủ vì những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

"Ngày xưa tôi buồn lắm, suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng rồi mình nhận ra, miệng thế gian mà, họ muốn nói gì thì nói", chị thẳng thắn. Theo thời gian, chị học cách "miễn nhiễm" với dư luận, tập trung vào cuộc sống riêng thay vì chạy theo những lời phán xét vô hình.

Đặc biệt, trước những tin đồn liên quan đến giới tính của chồng, Huyền Vân chọn cách đối diện bằng sự bình tĩnh. "Mình là người sống chung thì mình biết. Nếu không hạnh phúc thì sao có thể ở với nhau từng ấy năm?", chị nói.

Ca sĩ Vũ Hà sau biến cố

Theo Huyền Vân, biến cố gần đây là thử thách lớn nhất mà hai vợ chồng từng đối diện. Khi Vũ Hà vướng vào ồn ào, chị không né tránh mà trực tiếp cùng chồng giải quyết.

"Có trách, có giận chứ. Nhưng rồi mình nghĩ trách để làm gì, quan trọng là cùng nhau vượt qua", chị chia sẻ. Trong giai đoạn khó khăn đó, nữ ca sĩ chính là điểm tựa tinh thần, giúp chồng giữ bình tĩnh và đối diện với hậu quả.

Chị kể, thời điểm ấy, Vũ Hà rơi vào trạng thái khủng hoảng nặng nề, thậm chí hoang mang, lo sợ. "Ảnh nhạy cảm lắm, không phải kiểu người va chạm nhiều ngoài xã hội. Nên khi gặp chuyện, ảnh sốc rất lớn", chị nói.

Chính lúc đó, vai trò của Huyền Vân càng rõ nét. Là người từng trải, có "tinh thần thép", chị chủ động sắp xếp mọi thứ, từ công việc đến tâm lý cho chồng. "Mình gây ra thì phải chấp nhận và giải quyết. Tôi nói thẳng với ảnh như vậy", chị nhớ lại.

Biến cố xảy ra, Huyền Vân vẫn chọn đứng cạnh Vũ Hà, cùng chồng vượt qua giai đoạn nhiều áp lực ẢNH: NVCC

Sau biến cố, theo Huyền Vân, chồng chị thay đổi rõ rệt: sống chín chắn hơn, bỏ nhiều thói quen cũ như cà phê, thuốc lá và suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc sống.

Không con chung, vẫn trọn vẹn

Một trong những điều khiến nhiều người tò mò là việc hai vợ chồng không có con chung. Huyền Vân cho biết, họ từng cân nhắc nhiều phương án, thậm chí có ý định nhờ mang thai hộ. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, cả hai quyết định từ bỏ. Thay vào đó, chị nhận nuôi con của người thân và xem như con ruột. "Giờ cháu có gia đình, có con cái, sống rất hạnh phúc", chị chia sẻ.

Với chị, con cái không phải là yếu tố duy nhất để giữ gìn hôn nhân. Điều quan trọng hơn cả là sự chân thành và tôn trọng. "Chỉ cần sống thật với nhau là đủ", chị khẳng định.

Nếu Vũ Hà là người hoạt động nghệ thuật, thì Huyền Vân lại là người quán xuyến kinh tế gia đình. Chị không ngại thừa nhận mình là người làm nhiều hơn, từ kinh doanh đến quản lý chi tiêu.

"Anh làm một thì tôi phải làm ba, làm bốn", chị nói. Từng có thời kỳ thu nhập từ ca hát của Vũ Hà rất cao, nhưng phần lớn đều được đầu tư ngược lại cho công việc hoặc chi tiêu sinh hoạt.

Bản thân Huyền Vân cũng thừa nhận từng có những quyết định tài chính chưa hợp lý, như quá đam mê xe hơi mà không tích lũy tài sản lâu dài. Tuy vậy, chị không hối tiếc. "Mỗi người có một cách sống, quan trọng là mình thấy vui", chị chia sẻ.

Ở hiện tại, chị vẫn giữ nếp sống giản dị, tự tay quán xuyến việc nhà, thậm chí tự lau dọn căn nhà 4 tầng mỗi ngày. "Tôi kỹ lắm, cái gì cũng phải tự tay làm mới yên tâm", chị nói.

Theo Huyền Vân, bí quyết lớn nhất để duy trì cuộc hôn nhân dài lâu chính là sự tôn trọng. "Hai vợ chồng không ai nói nặng ai một câu. Chỉ cần một người khó chịu là người kia im lặng", chị chia sẻ.

Ngoài ra, sự minh bạch cũng là yếu tố quan trọng. Trong nhiều năm, mọi thu nhập của Vũ Hà đều do chị quản lý. Sau này, khi cuộc sống ổn định hơn, chị để chồng có không gian riêng về tài chính. "Không phải giữ hết, mà là giữ để xây dựng. Sau này thoải mái rồi thì ai cũng có phần của mình", chị nói.

Đi qua nhiều biến động, điều vợ chồng ca sĩ Huyền Vân - Vũ Hà gìn giữ không phải vật chất mà là sự bền bỉ bên nhau ẢNH: NVCC

Ở hiện tại, sau tất cả những thăng trầm, điều Huyền Vân mong mỏi không phải là vật chất hay danh tiếng. Với chị, điều quan trọng nhất là sức khỏe để cả hai tiếp tục đồng hành. "Chỉ mong hai vợ chồng còn đủ sức khỏe để đi cùng nhau hết chặng đường còn lại", chị bày tỏ

Một mong ước giản dị, nhưng lại chứa đựng tất cả những gì tinh túy nhất của một cuộc hôn nhân đã đi qua gần 30 năm: bình yên, thấu hiểu và bền bỉ.