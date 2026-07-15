Vợ kéo giữ chân chồng thoát cảnh bị hút ra khỏi máy bay

Ông Ljubiša Karović, người Serbia, bị hút phần đầu và vai, treo lơ lửng bên ngoài máy bay trong khi người vợ Svetlana Grković cố gắng kéo giữ hai chân của ông. Sự việc xảy ra vào thứ sáu tuần trước, khi cửa sổ máy bay bị vỡ.

Chuyến bay FR1879 của hãng Ryanair sử dụng máy bay Boeing 737-800 - hành trình từ Thessaloniki (Hy Lạp) đến Memmingen (Đức) - vào ngày 10.7 đã buộc phải quay đầu và hạ cánh khẩn cấp tại sân bay xuất phát sau sự cố nghiêm trọng nói trên.

Hành khách cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ chói tai ngay sau khi máy bay cất cánh, hóa ra đó là cửa sổ máy bay vỡ tan. Vài phút sau, ông Karović - ngồi cạnh cửa sổ - bị hút qua cửa sổ, suýt chết. Ông đã thắt đai an toàn trước thời điểm đó.

May mắn là vợ ông đã giữ chặt chân ông khoảng năm phút, các hành khách khác cũng đã hỗ trợ kéo ông trở lại khoang máy bay. Giờ đây, bà Grković mô tả lại trải nghiệm kinh hoàng trên không trung, xảy ra khi bà và chồng đang trên đường trở về từ kỳ nghỉ hè ở Hy Lạp.

Bà nói với đài Nova: "Cảm giác như một phần của động cơ bị gãy và đập vào cửa sổ nơi chồng tôi đang ngồi. Tôi phản ứng ngay lập tức và túm lấy chân ông ấy. Tôi đã nghĩ: Nếu có chết thì chúng tôi sẽ chết cùng nhau. Thật khủng khiếp".

Cửa sổ bị vỡ - nơi nạn nhân bị hút một phần cơ thể ra ngoài - trên chuyến bay của hãng Ryanair ẢNH: REUTERS

Cảnh hỗn loạn diễn ra khi một số hành khách hoảng loạn, trong khi những người khác vội vã chạy đến giúp đỡ ông Karović. "Một số người đã đến giúp tôi. Tôi nhớ có một người đàn ông và một phụ nữ", bà kể và cho biết muốn đích thân cảm ơn vị hành khách dũng cảm đã góp phần cứu mạng chồng mình.

Ông Karović vẫn đang nằm viện và được cho là không thể nói chuyện do các chấn thương. Ông cũng bị bỏng do ma sát và đang trong tình trạng sốc nặng. Bà kể lại rằng chồng mình đã nhiều lần ngất đi trong suốt vụ việc và không còn nhớ rõ những gì đã xảy ra.

Đoạn video do một tiếp viên hàng không của Ryanair chia sẻ cho thấy một cánh quạt động cơ bị mất và phần vỏ ngoài máy bay bị hư hại, trước khi camera chuyển hướng sang khung cửa sổ đã bị vỡ nát. Người ta cũng có thể nhìn thấy lỗ hổng lớn trên phần vỏ bao quanh động cơ.

Một nhân chứng khác kể với đài truyền hình ERT của Hy Lạp rằng, "đầu và vai của người đàn ông đã nhô ra ngoài khung cửa sổ bị vỡ".

Các hành khách đã vô cùng lo sợ rằng họ "sẽ không qua khỏi" khi chiếc máy bay tiếp tục hành trình trong khoảng 30 phút với tình trạng cửa sổ bị hư hại như vậy.

Một nhân chứng ngồi ở phía đuôi máy bay cho biết, ban đầu họ không nhận ra chuyện gì đã xảy ra. "Chúng tôi tưởng mình đang rơi. Chúng tôi phải đeo mặt nạ dưỡng khí và không biết liệu mình có sống sót sót hay không", nhân chứng kể.

Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) xác nhận chiếc máy bay này là dòng Boeing 737 NG - phiên bản có trước của thế hệ 737 MAX hiện nay. Boeing cho hay hãng đang hỗ trợ cuộc điều tra do Bắc Macedonia - quốc gia nơi xảy ra sự cố - chủ trì.

Người phát ngôn của Ryanair chia sẻ với tờ Daily Mail: "Một chuyến bay của Ryanair từ Thessaloniki đến Memmingen vào sáng thứ sáu đã phải quay trở lại Thessaloniki ngay sau khi cất cánh do một cửa sổ hành khách bị bung ra trong lúc bay. Máy bay đã hạ cánh an toàn và hành khách được đưa trở lại nhà ga. Một hành khách đã yêu cầu và được hỗ trợ y tế ngay tại sân bay Thessaloniki".

Để giảm thiểu tối đa sự chậm trễ, một chiếc máy bay thay thế đã được bố trí để đưa hành khách đến Memmingen.

Bình luận về sự việc, Chủ tịch Liên đoàn Nhân viên bệnh viện công cộng Panhellenic cho rằng suýt chút nữa đã xảy ra một thảm kịch hàng không.



