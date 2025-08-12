Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0: Ba Lăng Huyện chật kín người ngày đầu ra mắt Alpha Test

Từ trước giờ khai mở Alpha Test, sức nóng của Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 đã cực kỳ rầm rộ khi đón nhận lượng lớn người chơi tạo tài khoản chờ sẵn để đăng nhập. Và chỉ ít phút sau khai mở, Ba Lăng Huyện ngập tràn một màu trắng-xanh quen thuộc.

Sắc trắng-xanh quen thuộc ngày đầu khai mở Alpha Test Ảnh: chụp màn hình

Với những ai đã gắn bó hơn 20 năm thanh xuân cùng Võ Lâm Truyền Kỳ thì hình ảnh Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 trên PC vừa mang đậm chất hoài niệm, vừa toát lên nét hiện đại. Đồ họa HD sắc nét, cảnh vật chi tiết hơn, nhân vật di chuyển và tung chiêu mượt mà ở mức 60 FPS. Nhịp độ game nhanh hơn bản 2005, một phần nhờ cộng đồng đã quá quen cơ chế, phần khác nhờ tốc độ khung hình ổn định, tạo trải nghiệm thị giác ấn tượng.

Ngoài việc đồ họa nâng cấp lên HD cùng FPS vượt trội, cộng đồng game thủ còn cảm nhận rõ sự thay đổi mới mẻ của Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0. Hệ thống Auto tích hợp đầy đủ trong game, giúp việc treo máy trở nên thuận tiện hơn. Dù cũng cần một ít thời gian để làm quen được với Auto sẵn có, nhưng khi đã hiểu được thì thấy tiện dụng vô cùng.

Một thay đổi thú vị chờ đón người chơi sau level 10: khi gia nhập môn phái, toàn bộ kỹ năng sẽ được mở sẵn, chỉ cần luyện cấp là dùng được chiêu 6x, 9x như bản 2005. Điều này giúp tăng tốc quá trình cày cấp và mở ra lợi thế lớn ngay từ đầu. Với quà tân thủ, chỉ hơn 1 tiếng là người chơi đã có thể lên map 2x để train dễ dàng.

Hệ thống Auto tích hợp đầy đủ trong game Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, giao diện kỹ năng của Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 được bố trí thuận tiện, rõ ràng hơn, khi phân rõ các cấp độ bản đồ theo hàng dọc, từ chiêu 20, 30, 40... Yếu tố này tuy không ảnh hưởng nhiều, nhưng lại giúp game thủ mới làm quen tốt hơn và cũng đỡ bỡ ngỡ đi phần nào. Một thay đổi khá thú vị nếu so với bản 2005, bởi bạn sẽ không cần phải làm nhiệm vụ thì mới có chiêu thức.

Dù cộng đồng cho rằng game thủ sẽ cần thêm thời gian, nhưng không thể phủ nhận rằng bản Alpha Test Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 đã cho thấy khá nhiều sự thay đổi mới mẻ dựa trên những đặc trưng vốn có của bản 2005. Cơ chế rã đồ, chế tạo trang bị, thu thập Huyền tinh, hệ thống mốc chỉ số trong trang bị... những yếu tố này chắc chắn sẽ mang đến vô vàn thử thách và hứng thú với mọi game thủ.

Quan trọng hơn, từ lúc mở Alpha Test, ngoại trừ vài phút bảo trì vì server quá tải, cộng đồng game thủ đều công nhận rằng trải nghiệm trong game rất mượt mà, gần như không bị yếu tố giật, lag hay đứng máy.

