Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC: Hành trình kết nối cộng đồng game thủ 3 miền

Bắt đầu từ miền Nam (TP.HCM) vào ngày 13.9, nối tiếp là miền Bắc (Hà Nội - 20.09) và khép lại ở miền Trung (Đà Nẵng - 27.09), chuỗi offline Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC đã mang đến chuỗi ngày hội sôi động, ý nghĩa cho cộng đồng. Sự kiện quy tụ hàng trăm game thủ trên khắp mọi miền, biến không gian phòng máy trở nên vui vẻ, nhộn nhịp và rộn rã tiếng cười.

Chuỗi offline 3 miền do ban điều hành Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC tổ chức đã trở thành cầu nối tuyệt vời để người chơi giao lưu, chia sẻ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm và tiếp nối hành trình hơn 20 năm gắn bó.

Giải đấu giao hữu thu hút sự tham gia của cộng đồng game thủ Ảnh: Tuấn Anh

Anh Lê Vũ (game thủ tại Hà Nội) cho biết: "Tôi đánh giá cao khi ban điều hành sẵn sàng lắng nghe góp ý từ cộng đồng và có những điều chỉnh kịp thời để đảm bảo trải nghiệm của anh em game thủ được thoải mái nhất. Đây là điều giúp người chơi cảm thấy được lắng nghe, tôn trọng và gắn bó lâu dài hơn với sản phẩm".

Bên cạnh phần giao lưu, sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động thú vị như thi đấu PK cá nhân và tổ đội, mini game tương tác cùng hàng loạt phần quà giá trị. Trong không gian phòng máy cao cấp, game thủ có dịp trải nghiệm Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC ở chất lượng tối ưu, tái hiện rõ nét những màn combat kịch tính. Đây cũng được xem là bước thử nghiệm cho những giải đấu quy mô lớn của Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC trong tương lai.

Khép lại chuỗi offline 3 miền, điều đọng lại không chỉ là sự hài lòng và những kỷ niệm đẹp, mà còn là niềm tin của cộng đồng dành cho Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC. Sự hưởng ứng đông đảo, những góp ý thẳng thắn và tinh thần gắn kết chính là nền tảng để trò chơi tiếp tục hoàn thiện, phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC đã và đang mở ra một hành trình mới, tiếp tục khẳng định vị thế của dòng game kiếm hiệp huyền thoại.