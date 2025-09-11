Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC ngập tràn sự kiện ngày đầu ra mắt

Không chỉ tái hiện trọn vẹn tinh hoa Võ Lâm từ năm 2005, Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC còn được nâng cấp và tối ưu toàn diện để phù hợp với nhịp sống và thói quen của game thủ thời nay.

Ngập tràn sự kiện ngày đầu khai mở máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC Ảnh: CTV

Ra mắt lần đầu cách đây 20 năm, Võ Lâm Truyền Kỳ luôn là tượng đài game online, gắn liền với ký ức tuổi trẻ của hàng triệu game thủ Việt. Sau hai thập kỷ, Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC lần này tiếp tục phát huy giá trị đó, tái hiện trọn vẹn bầu không khí giang hồ nguyên bản, đồng thời khoác lên mình sự mới mẻ để trở nên gần gũi hơn với thế hệ người chơi trẻ ngày này.

Tuy nhiên, Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 vẫn giữ nguyên được những đặc trưng làm nên thương hiệu: Hệ thống ngũ hành tương sinh tương khắc, thập đại môn phái phân tranh, cơ chế cày cuốc kinh điển,... Song song với đó, hệ thống chuỗi hoạt động Bang hội đề cao tinh thần cộng đồng, chiến hữu với Công Thành Chiến, Phong Lăng Độ, Quả Huy Hoàng,... cũng được lưu giữ trọn vẹn, mang lại vô vàn trải nghiệm thân thuộc cho cộng đồng game thủ.

Ngoài ra nhằm đáp ứng đa dạng hơn xu thế hiện đại, phiên bản 2.0 được tinh chỉnh toàn diện, tiện lợi và tối ưu hơn ở nhiều mặt: đồ họa được nâng cấp thành FHD với tốc độ khung hình lên tới 60FPS mang đến cảm quan tốt, mượt hơn, hạn chế tối đa vấn đề giật, lag trong các trận đánh lớn. Hệ thống Auto được tích hợp ngay trong game giúp bạn thoải mái điều chỉnh khi cần mà không phải phụ thuộc vào các phần mềm thứ 3 tiềm ẩn vô vàn rủi ro. Giao diện kỹ năng môn phái được chia thành từng bảng riêng biệt, dễ tiếp cận với mọi đối tượng game thủ, cơ chế tìm đường nhanh qua thanh nhiệm vụ giúp tối ưu triệt để vấn đề thời gian...

Tự động đánh được tích hợp sẵn trong game Ảnh: Tuấn Anh

Sự thay đổi được đánh giá là mới lạ và thú vị nhất chính là việc bạn có thể sử dụng kỹ năng 9x của môn phái ngay từ cấp 10. Điều này mang tới vô vàn biến chuyển trong giang hồ, bởi game thủ sẽ phải thay đổi hoàn toàn thói quen cày cấp, farm nguyên liệu lẫn chiến đấu ở các cấp độ đầu tiên. Ngoài ra, cơ chế trang bị cũng có thêm các dòng đặc biệt, giúp mở ra nhiều hướng build khác nhau cho từng hệ phái.

Hòa chung không khí ngày khai mở chính thức, ban điều hành Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC sẽ khởi động loạt sân chơi thú vị gồm: Sự kiện Đua top Level Kim Mã Chí Tôn và Event Đạt Level Nhận Thưởng - Anh Hùng Thiếu Niên sẽ đồng loạt khởi tranh, mang tới vô vàn phần thưởng độc quyền cực giá trị như: tượng Vinh Danh Kim Mã Chí Tôn, Bàn phím cơ Gaming Corsair K70, Tai nghe Razer Kraken, hộp quà POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 20,... cùng nhiều phần thưởng ingame khác.

Không chỉ dừng lại ở online, Ban điều hành còn chuẩn bị các buổi offline 3 miền Bắc – Trung – Nam để gắn kết cộng đồng. Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC vì thế không chỉ là “chiếc hộp ký ức” để game thủ sống lại tuổi trẻ, mà còn là khởi đầu cho một hành trình mới của thế hệ người chơi kế tiếp.