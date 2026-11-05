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    Võ Minh Lâm kết hợp cùng Duyên Quỳnh quảng bá văn hóa Việt Nam

    Thạch Anh
    Thạch Anh
    NSƯT Võ Minh Lâm vừa phát hành MV 'Gấm hoa Việt Nam', đánh dấu màn kết hợp cùng ca sĩ Duyên Quỳnh. Sản phẩm được thực hiện với mong muốn tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, cảnh sắc và đời sống của 54 dân tộc anh em, hướng đến kỷ niệm Ngày Văn hóa VN.

    MV đưa khán giả đi qua nhiều vùng miền, từ những thửa ruộng bậc thang Tây Bắc, đến dòng sông Hương thơ mộng, rồi xuôi về miền sông nước Cửu Long. Không đơn thuần tái hiện cảnh đẹp theo tuyến địa lý, đạo diễn sáng tạo - nhạc sĩ Ngô Quốc Khang lựa chọn kết nối những lát cắt di sản, phong tục và sinh hoạt văn hóa đặc trưng. 

    Các địa danh như Ao Bà Om, quần thể Tràng An - Bái Đính... hay những nét văn hóa như đờn ca tài tử, múa cồng chiêng… được lồng ghép khéo léo, góp phần gợi mở sự phong phú trong bản sắc văn hóa của đất nước.

    Võ Minh Lâm kết hợp cùng Duyên Quỳnh quảng bá văn hóa Việt Nam- Ảnh 1.
    Võ Minh Lâm kết hợp cùng Duyên Quỳnh quảng bá văn hóa Việt Nam- Ảnh 2.

    Màn kết hợp giữa Võ Minh Lâm và Duyên Quỳnh trong sản phẩm âm nhạc mới

    Ảnh: NVCC

    Với NSƯT Võ Minh Lâm, Gấm hoa VN còn là thử thách mới trong hành trình nghệ thuật. Vốn trưởng thành từ sân khấu cải lương, nam nghệ sĩ từng đảm nhận nhiều vai diễn gắn với nhân vật và tích truyện thuộc các vùng miền khác nhau. Tuy nhiên, đây là lần đầu anh thử sức với cách hát mang màu sắc Tây Bắc và âm hưởng nhạc quê hương Huế trong một sản phẩm nhạc trẻ. 

    Để thể hiện đúng tinh thần từng vùng đất, Võ Minh Lâm dành thời gian tập luyện, điều chỉnh cách luyến láy, xử lý ca từ. Nam nghệ sĩ mong muốn những câu hát không chỉ đúng kỹ thuật mà còn truyền tải được nét đặc trưng trong âm nhạc và văn hóa địa phương.

    Chia sẻ về quyết định mời Duyên Quỳnh song ca, Võ Minh Lâm cho biết anh tin vào chữ "duyên" trong nghệ thuật. Hai nghệ sĩ từng kết hợp trên sân khấu Chuông vàng vọng cổ và tạo được sự ăn ý. Do đó, khi tìm kiếm một giọng nữ sáng, phù hợp với tinh thần ca khúc, anh nghĩ ngay đến Duyên Quỳnh. 

    Về phần mình, nữ ca sĩ cho biết cô hào hứng khi được kết hợp trong sản phẩm hướng đến việc tôn vinh văn hóa truyền thống. Nữ ca sĩ đồng thời bất ngờ trước mức độ đầu tư của Võ Minh Lâm, đặc biệt ở công nghệ và kỹ xảo được sử dụng trong MV.

    Thông qua Gấm hoa Việt Nam, Võ Minh Lâm mong muốn đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với khán giả bằng hình thức thể hiện mới. Sự kết hợp giữa cải lương, nhạc trẻ, nhạc cụ dân tộc và hình ảnh di sản cũng mở ra một hướng tiếp cận khác cho những sản phẩm âm nhạc mang chủ đề quê hương, đất nước.

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