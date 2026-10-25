Gần 800 nghệ sĩ hội tụ tại cuộc thi nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026

Tối 24.10, tại Nhà hát Phan Thiết (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), Bộ VH-TT-DL khai mạc Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 (đợt 1), với chủ đề "Âm sắc Việt, hội tụ và tỏa sáng". Tham dự có Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cùng đại diện các đơn vị nghệ thuật.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc cuộc thi ẢNH: QUẾ HÀ

Đây là cuộc thi nghệ thuật dân tộc chuyên nghiệp quy mô toàn quốc, quy tụ 33 đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập, gần 800 nghệ sĩ, diễn viên, với 150 tiết mục được trình diễn trong 18 buổi thi.

Cuộc thi chia làm hai đợt. Đợt 1 diễn ra tại Lâm Đồng từ ngày 24 - 30.10, với 16 đơn vị và hơn 400 nghệ sĩ, diễn viên tham gia. Đợt 2 tổ chức tại Thái Nguyên từ ngày 6 - 12.11, với 17 đơn vị nghệ thuật tham gia.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu chào mừng cuộc thi được tổ chức tại Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

Các tiết mục dự thi gồm độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc, khai thác chất liệu cổ nhạc, làn điệu kịch hát dân tộc, dân ca truyền thống; đồng thời có những tác phẩm cải biên, chỉnh lý, phát triển hoặc sáng tác mới trên cơ sở phong cách âm nhạc dân tộc. Tất cả được thể hiện trực tiếp bằng các nhạc cụ truyền thống.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, âm nhạc truyền thống là bộ phận quan trọng của di sản văn hóa dân tộc, kết tinh tâm hồn, bản sắc và sức sáng tạo của nhiều thế hệ người Việt Nam.

Theo ông Đông, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, yêu cầu đặt ra không chỉ là gìn giữ những giá trị truyền thống mà còn phải đổi mới phương thức sáng tạo, biểu diễn và quảng bá, để nghệ thuật dân tộc tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng ban giám khảo cuộc thi ẢNH: QUẾ HÀ

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết, cuộc thi là dịp để các nhạc công, nhóm nhạc và dàn nhạc dân tộc chuyên nghiệp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn.

Đây cũng là cơ hội để Lâm Đồng giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, quảng bá hình ảnh của 49 dân tộc anh em đang sinh sống tại Lâm Đồng đến với bạn bè cả nước.

Lễ khai mạc cuộc thi có sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn ẢNH: QUẾ HÀ

Thông qua cuộc thi, ban tổ chức kỳ vọng phát hiện, tôn vinh những tài năng biểu diễn nhạc cụ dân tộc, khuyến khích các tìm tòi sáng tạo có chất lượng, tạo động lực để các đơn vị nghệ thuật tiếp tục gìn giữ, kế thừa và phát huy giá trị âm nhạc truyền thống.

Tiết mục độc tấu nhạc cụ dân tộc nhị hồ (đàn 2 dây, đàn cò) của nữ nghệ sĩ trước lễ khai mạc ẢNH: QUẾ HÀ

Tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc sáo và đàn tranh ẢNH: QUẾ HÀ

Múa Chăm tại lễ khai mạc ẢNH: QUẾ HÀ

Diễn viên múa dân tộc của đoàn nghệ thuật Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ







