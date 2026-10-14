    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Phát hiện thi thể bác sĩ trôi dạt vào bãi biển ở Phan Thiết

    H.Linh
    H.Linh
    Lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể một bác sĩ tại bãi biển Đồi Dương, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Công an đang làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

    Chiều 14.10, lực lượng cứu hộ bờ biển thuộc Ban Quản lý Khu du lịch Đồi Dương - Tiến Thành phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào bãi biển Đồi Dương, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

    Sau khi đưa thi thể lên bờ, lực lượng chức năng trình báo công an. Trong quá trình kiểm tra dọc bờ biển, lực lượng cứu hộ phát hiện quần áo và đồ đạc cách vị trí tìm thấy thi thể khoảng 400 m.

    Phát hiện thi thể bác sĩ ở bãi biển Đồi Dương, chưa rõ nguyên nhân tử vong- Ảnh 1.

    Xe tìm kiếm cứu nạn đến hiện trường, đưa thi thể bác sĩ rời khỏi hiện trường

    ẢNH: KHANG HUY

    Qua kiểm tra đồ đạc, cơ quan chức năng tìm thấy giấy tờ tùy thân mang tên Đ.Q.L (54 tuổi, ở phường Phan Thiết). Đối chiếu hình ảnh trên giấy tờ, lực lượng chức năng xác định danh tính người tử vong. Người thân sau đó được thông báo đến hiện trường xác nhận.

    Theo thông tin ban đầu, ông L. là bác sĩ chuyên khoa 1, Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Phổi Bình Thuận, thuộc Sở Y tế Lâm Đồng. Ông có nhà ở đường Võ Văn Tần, khu Văn Thánh, nay thuộc phường Bình Thuận.

    Hiện cơ quan công an đang tiến hành các thủ tục điều tra theo quy định để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

    Tin liên quan

    Khách du lịch ăn nhậu chật cứng bãi biển Đồi Dương

    Khách du lịch ăn nhậu chật cứng bãi biển Đồi Dương

    Theo thống kê của Sở VH-TT và DL Bình Thuận, dịp 30.4 và 1.5, khách du lịch đến Mũi Né là 100.000 lượt. Trong đó có khoảng 48.000 lượt du khách lưu trú. Riêng khách quốc tế là 7.800 lượt, chiếm 16%.

    Khám phá thêm chủ đề

    Thi thể Bãi biển Đồi Dương phan thiết thi thể bác sĩ ở Phan Thiết Phát hiện thi thể bác sĩ Lâm Đồng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận