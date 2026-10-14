Phát hiện thi thể bác sĩ trôi dạt vào bãi biển ở Phan Thiết

Chiều 14.10, lực lượng cứu hộ bờ biển thuộc Ban Quản lý Khu du lịch Đồi Dương - Tiến Thành phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào bãi biển Đồi Dương, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi đưa thi thể lên bờ, lực lượng chức năng trình báo công an. Trong quá trình kiểm tra dọc bờ biển, lực lượng cứu hộ phát hiện quần áo và đồ đạc cách vị trí tìm thấy thi thể khoảng 400 m.

Xe tìm kiếm cứu nạn đến hiện trường, đưa thi thể bác sĩ rời khỏi hiện trường ẢNH: KHANG HUY

Qua kiểm tra đồ đạc, cơ quan chức năng tìm thấy giấy tờ tùy thân mang tên Đ.Q.L (54 tuổi, ở phường Phan Thiết). Đối chiếu hình ảnh trên giấy tờ, lực lượng chức năng xác định danh tính người tử vong. Người thân sau đó được thông báo đến hiện trường xác nhận.

Theo thông tin ban đầu, ông L. là bác sĩ chuyên khoa 1, Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Phổi Bình Thuận, thuộc Sở Y tế Lâm Đồng. Ông có nhà ở đường Võ Văn Tần, khu Văn Thánh, nay thuộc phường Bình Thuận.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành các thủ tục điều tra theo quy định để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.