Công an tìm tung tích thi thể 2 bé trai sơ sinh ở bãi rác Hòa Phú

Ngày 14.10, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang thụ lý, xác minh 2 vụ việc thi thể 2 bé trai sơ sinh được phát hiện tại bãi rác Hòa Phú (ấp Phú Hưng, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long).

Khu vực bãi rác Hòa Phú, nơi phát hiện thi thể 2 bé trai sơ sinh ẢNH: CTV

Theo kết quả xác minh ban đầu, chiều 27.7, Công an xã Phú Quới nhận tin báo của người dân về việc có thi thể bé sơ sinh tại bãi rác Hòa Phú. Thời điểm phát hiện, xe cuốc đang cuốc rác tại bãi số 4. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành khám nghiệm tử thi, tiếp nhận và giải quyết tin báo theo thẩm quyền.

Kết quả khám nghiệm xác định, nạn nhân là bé trai sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi. Thi thể không mặc quần áo, đang trong giai đoạn trương thối, phân hủy mạnh. Thời gian tử vong được xác định khoảng 3 - 5 ngày tính đến thời điểm phát hiện.

Trường hợp thi thể bé sơ sinh thứ 2 được phát hiện trưa 2.8, cũng tại bãi số 4 của bãi rác Hòa Phú. Khi xe cuốc đang cuốc rác, người điều khiển phát hiện thi thể bé trai sơ sinh đang trong quá trình phân hủy.

Cơ quan công an phát thông báo, ai là thân nhân của 2 thi thể nạn nhân hoặc có thông tin liên quan, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (địa chỉ số 180, quốc lộ 57, khóm Long Hưng, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) để phối hợp giải quyết vụ việc. Khi đến liên hệ, đề nghị mang theo giấy tờ, tài liệu có liên quan.