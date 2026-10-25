Kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo 3 xã vì sai phạm giải quyết hồ sơ

Ngày 24.10, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng công khai kết luận thanh tra số 84/KL-TTr về trách nhiệm công vụ trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã Đắk Mil, Cư Jút và Kiến Đức. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1.7.2025 đến 30.6.2026.

Kết luận chỉ ra nhiều sai phạm, thiếu sót trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thực hiện trình tự giải quyết thủ tục hành chính và trách nhiệm xin lỗi người dân khi hồ sơ trễ hạn.

Hồ sơ trễ hẹn không xin lỗi người dân, giấy phép xây dựng không kiểm tra thực địa

Tại xã Đắk Mil, thanh tra phát hiện 66 hồ sơ giải quyết trễ hạn, trong đó 64 hồ sơ không có văn bản xin lỗi người dân. Địa phương còn có 13 hồ sơ bị từ chối giải quyết không đúng quy định, cùng nhiều sai sót trong tiếp nhận, ghi chép và kiểm soát hồ sơ.

Trong lĩnh vực hộ kinh doanh, Phòng Kinh tế cũng từ chối trái quy định hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung hộ kinh doanh và các hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Nông dân xã Đắk Mil trồng xoài giống cây mới cho sản lượng cao ẢNH: HÀ HÙNG

Ngoài ra, Đắk Mil có 9 hồ sơ tiếp nhận thiếu thành phần, 70 hồ sơ ghi sai hoặc thiếu thông tin giấy tiếp nhận, 164 hồ sơ ghi không đầy đủ phiếu kiểm soát quá trình giải quyết. 6 hồ sơ cấp phép xây dựng không được kiểm tra thực địa và 8 hồ sơ sử dụng sai biểu mẫu.

Tại xã Cư Jút, có 12 hồ sơ trễ hạn nhưng không ban hành văn bản xin lỗi công dân; 3 hồ sơ hướng dẫn bổ sung không đúng quy định, trong đó có trường hợp trả lời chậm 15 ngày làm việc so với thời hạn cho phép. Đặc biệt, 55 hồ sơ bị từ chối hoặc dừng giải quyết không đúng quy định.

Đáng chú ý, 9 hồ sơ hòa giải tranh chấp đất đai tại xã Cư Jút được thực hiện không đúng trình tự, nội dung. Các thiếu sót gồm thành lập hội đồng hòa giải trước khi tiếp nhận yêu cầu; không thông báo cho các bên tranh chấp hoặc Văn phòng đăng ký đất đai. Trong số này, 2 hồ sơ không lập biên bản hòa giải, 2 hồ sơ thiếu thành phần hội đồng bắt buộc.

Trong lĩnh vực kinh doanh, hồ sơ mã số H36.200-260330-4001 bị xác định sai phạm khi Phòng Kinh tế cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mang tên tiếng Anh "The new vision" nhưng không có tên bằng tiếng Việt, vi phạm khoản 5 điều 86 Nghị định 168/2025/NĐ-CP.

Địa phương còn có 358 hồ sơ ghi sai phiếu kiểm soát quá trình giải quyết và 111 hồ sơ không lưu kết quả xác minh tình trạng hôn nhân.

Tại xã Kiến Đức, thanh tra ghi nhận 154 hồ sơ trễ hạn. Trong đó, Phòng Kinh tế có 124 hồ sơ xin lỗi người dân vừa sai thẩm quyền, vừa không đúng thời gian quy định.

Trong lĩnh vực đất đai, kết luận thanh tra xác định việc UBND xã Kiến Đức giao Phòng Kinh tế in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình UBND xã ký sau khi cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trong giai đoạn từ ngày 1.7 đến 6.10.2025, không đúng quy định.

Nông dân xã Kiến Đức trồng nho xanh công nghệ cao ẢNH: HÀ HÙNG

Bên cạnh đó, xã không trích lục bản đồ địa chính đối với 73 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất tại nơi đã có bản đồ; không giao cơ quan đăng ký đất đai cung cấp dữ liệu địa chính đối với 58 hồ sơ. Địa phương còn có 23 hồ sơ cấp phép xây dựng không thẩm định, không kiểm tra thực địa.

Kiến nghị xử lý trách nhiệm lãnh đạo xã Đắk Mil, Cư Jút và Kiến Đức

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân khách quan các sai phạm trên là việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khiến nhiều thủ tục trước đây thuộc cấp huyện, cấp tỉnh được chuyển về cấp xã, làm tăng khối lượng công việc.

Đội ngũ công chức cấp xã chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý các thủ tục phức tạp; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế, việc đồng bộ dữ liệu và biểu mẫu phát sinh lỗi.

Về chủ quan, cán bộ, công chức nghiên cứu quy định pháp luật chưa đầy đủ, thiếu chặt chẽ, nhất là quy định chuyên ngành; kỹ năng tham mưu và kinh nghiệm thực tiễn của một bộ phận công chức còn hạn chế. Trách nhiệm liên quan thuộc lãnh đạo UBND, các phòng chuyên môn và công chức giải quyết hồ sơ tại cả 3 xã.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chủ tịch UBND xã Đắk Mil, Cư Jút và Kiến Đức tổ chức kiểm điểm chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã; đồng thời xem xét, xử lý trách nhiệm trưởng, phó phòng, chuyên viên và công chức liên quan. Việc kiểm điểm và báo cáo kết quả phải hoàn thành trước ngày 30.11.2026.

Một góc xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng ẢNH: HÀ HÙNG

Các xã phải rà soát, giải quyết lại những hồ sơ bị từ chối sai quy định, nhất là hồ sơ đất đai và hộ kinh doanh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, tổ chức trước ngày 30.11.2026. Đồng thời, xây dựng kế hoạch khắc phục toàn diện trước ngày 31.10.2026, chấn chỉnh việc tiếp nhận hồ sơ, sử dụng biểu mẫu, thực hiện xin lỗi khi trễ hạn và tuân thủ đúng trình tự, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

Kết luận thanh tra không xác định sai phạm cần xử lý về kinh tế. Tuy nhiên, những tồn tại được chỉ ra đòi hỏi các địa phương cần nâng cao trách nhiệm công vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm hồ sơ của người dân và doanh nghiệp được giải quyết đúng pháp luật, đúng thời hạn.