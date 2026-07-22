Vợ tử vong, chồng bị thương do tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy

Ngày 22.7, một lãnh đạo UBND xã Đắk Mil (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy, khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.

"Sau tai nạn, người phụ nữ đã tử vong. Hiện lực lượng công an đang làm báo cáo về vụ việc, khi có thông tin cụ thể, tôi sẽ cung cấp sau", vị lãnh đạo này cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến vợ tử vong, chồng bị thương ở Lâm Đồng ẢNH: N.H

Theo thông tin ban đầu, tai nạn giao thông xảy ra khoảng 10 giờ cùng ngày trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Nam Định, xã Đắk Mil.