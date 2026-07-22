Vợ tử vong, chồng bị thương do tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy

Ngày 22.7, một lãnh đạo UBND xã Đắk Mil (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy, khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.
"Sau tai nạn, người phụ nữ đã tử vong. Hiện lực lượng công an đang làm báo cáo về vụ việc, khi có thông tin cụ thể, tôi sẽ cung cấp sau", vị lãnh đạo này cho biết.
Theo thông tin ban đầu, tai nạn giao thông xảy ra khoảng 10 giờ cùng ngày trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Nam Định, xã Đắk Mil.
Thời điểm trên, ô tô 7 chỗ biển số 51B - 755.xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông theo hướng Lâm Đồng - Đắk Lắk. Khi đến địa điểm trên, xe này xảy ra va chạm với xe máy do ông H.V.M (69 tuổi, ở xã Đắk Mil) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.
Lúc xảy ra tai nạn giao thông, ông M. chở theo vợ là bà H.T.D (69 tuổi) trên đường đi làm rẫy về. Cú va chạm khiến bà D. tử vong tại chỗ, ông M. bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô và xe máy đều hư hỏng nặng.
Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn giao thông.
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