Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Vợ tử vong, chồng bị thương do tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy

Hoàng Bình
Hoàng Bình
Tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đắk Mil (Lâm Đồng), khiến người vợ tử vong tại chỗ, người chồng bị thương nặng, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Ngày 22.7, một lãnh đạo UBND xã Đắk Mil (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy, khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.

"Sau tai nạn, người phụ nữ đã tử vong. Hiện lực lượng công an đang làm báo cáo về vụ việc, khi có thông tin cụ thể, tôi sẽ cung cấp sau", vị lãnh đạo này cho biết.

Vợ tử vong, chồng bị thương do tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến vợ tử vong, chồng bị thương ở Lâm Đồng

ẢNH: N.H

Theo thông tin ban đầu, tai nạn giao thông xảy ra khoảng 10 giờ cùng ngày trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Nam Định, xã Đắk Mil.

Thời điểm trên, ô tô 7 chỗ biển số 51B - 755.xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông theo hướng Lâm Đồng - Đắk Lắk. Khi đến địa điểm trên, xe này xảy ra va chạm với xe máy do ông H.V.M (69 tuổi, ở xã Đắk Mil) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại. 


Lúc xảy ra tai nạn giao thông, ông M. chở theo vợ là bà H.T.D (69 tuổi) trên đường đi làm rẫy về. Cú va chạm khiến bà D. tử vong tại chỗ, ông M. bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô và xe máy đều hư hỏng nặng.


Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn giao thông.

Tin liên quan

Tạm giữ tài xế nghi gây tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong rồi bỏ trốn

Tạm giữ tài xế nghi gây tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong rồi bỏ trốn

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Cục CSGT và Công an thành phố Đà Nẵng truy vết, tạm giữ tài xế nghi liên quan vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong rồi rời khỏi hiện trường.

Khám phá thêm chủ đề

tai nạn tử vong Xã Đắk Mil Lâm Đồng tai nạn giao thông

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận