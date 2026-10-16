Lâm Đồng quy định mới về cấp giấy phép xây dựng sau sáp nhập

Ngày 16.10, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 89/2026/QĐ-UBND quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh. Văn bản mới thống nhất các quy định trước đây của Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, phù hợp địa giới hành chính sau sáp nhập.

Bãi bỏ 5 quyết định về cấp giấy phép xây dựng

Theo quyết định, từ ngày 28.10.2026, 5 quyết định liên quan đến cấp giấy phép xây dựng của các địa phương trước sắp xếp sẽ bị bãi bỏ.

Cụ thể, tại Bình Thuận trước đây, văn bản bị bãi bỏ là Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 27.12.2021.

Tại Lâm Đồng trước đây, 2 văn bản bị bãi bỏ gồm Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 22.2.2021 và Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 21.2.2023.

Đối với Đắk Nông trước đây, 2 văn bản bị bãi bỏ là Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 7.10.2021 và Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 12.12.2023.

Tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh ẢNH: LÂM VIÊN

Ngoài ra, quyết định mới cũng bãi bỏ điều 7 Quyết định số 28/2026/QĐ-UBND ngày 25.5.2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về phân công, phân cấp công tác quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn.

Việc ban hành quy định mới nhằm thống nhất cơ sở pháp lý trong công tác cấp phép xây dựng, đáp ứng yêu cầu quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập.

Nhà ở riêng lẻ được cấp phép có thời hạn tối đa 2 tầng

Một nội dung đáng chú ý của quy định mới là giới hạn quy mô, chiều cao đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Đối với nhà ở riêng lẻ xây dựng mới, công trình được phép tối đa 2 tầng, chiều cao không quá 8 m và tổng diện tích sàn xây dựng không quá 500 m².

Công trình phải bảo đảm mật độ xây dựng theo quy chuẩn hiện hành, không làm thay đổi địa hình hiện trạng trái với quy định san nền trong quy hoạch được duyệt. Đồng thời, việc xây dựng phải bảo đảm thoát nước tự nhiên và an toàn cho các công trình lân cận.

Đối với nhà ở riêng lẻ xây dựng mới, quy định giới hạn tối đa 2 tầng, chiều cao không quá 8 m và tổng diện tích sàn xây dựng không quá 500 m² ẢNH: LÂM VIÊN

Đối với nhà ở riêng lẻ sửa chữa, cải tạo, quy mô thực hiện không được vượt quá quy mô, diện tích và số tầng hiện hữu.

Với các công trình khác, quy mô xây dựng mới được phép tối đa 2 tầng, chiều cao không quá 8 m và tổng diện tích sàn không quá 1.000 m². Trường hợp sửa chữa, cải tạo cũng không được vượt quá quy mô, diện tích và số tầng hiện hữu.

Quy định mới còn yêu cầu công trình xây dựng mới thuộc diện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải có diện tích xây dựng tối thiểu 30 m². Chiều rộng và chiều sâu tính từ chỉ giới xây dựng đều không được nhỏ hơn 3 m.

Hình dáng công trình phải phù hợp với thửa đất, tránh tạo mặt bằng bất hợp lý, ảnh hưởng đến không gian kiến trúc và cảnh quan khu vực.

Nhiều khu vực không được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Quyết định số 89/2026/QĐ-UBND cũng quy định cụ thể các khu vực không được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Các khu vực này gồm nơi bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; khu vực cấm xây dựng theo quy hoạch; hành lang an toàn, phạm vi bảo vệ công trình giao thông, năng lượng, quốc phòng và an ninh.

Các khu vực thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, lòng hồ chứa nước… không được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của tỉnh Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Ngoài ra, quy định không cho phép cấp giấy phép xây dựng có thời hạn tại các khu vực thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, vùng lòng hồ chứa nước, hành lang thoát lũ; hành lang bảo vệ nguồn nước tại những đoạn sông, suối bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở.

Khu vực bảo vệ vệ sinh nơi lấy nước sinh hoạt và những nơi được cảnh báo có nguy cơ sạt lở đất, bờ sông, bờ suối cũng thuộc diện không được cấp phép.

Công trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định trong giấy tờ hợp pháp về đất đai của chủ đầu tư.

Thời hạn tồn tại của công trình được ghi trong giấy phép, căn cứ vào thời hạn quy hoạch nhưng tối đa không quá 5 năm. Việc gia hạn thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép xây dựng có thời hạn đã nộp theo các quyết định cũ trước ngày quy định mới có hiệu lực nhưng chưa được cấp phép, việc giải quyết tiếp tục thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại quyết định mới.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp xã tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh và thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.