Võ Minh Lâm, Tú Sương là diễn viên sân khấu được yêu thích nhất

NSND Minh Vương và NSND Lệ Thủy được vinh danh vì những đóng góp của hai nghệ sĩ trong sự nghiệp nghệ thuật

Ảnh: BTC

Tối 8.1, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm giải Mai Vàng và lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 30 năm 2024 (do báo Người Lao Động tổ chức) diễn ra tại Nhà hát TP.HCM. Sự kiện quy tụ hơn 100 nghệ sĩ các lĩnh vực tham dự như NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương, NSND Lê Khanh, NSND Thanh Lam, NSƯT Hoài Linh, NSƯT Thoại Mỹ, Quyền Linh, Thanh Hằng, Tú Trinh, Minh Nhí, Tú Sương, Võ Minh Lâm, Tú Trinh... cùng các "anh trai", "anh tài" của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi.

Tại chương trình, ban tổ chức công bố, trao giải 10/14 hạng mục giải Mai Vàng lần thứ 30 năm 2024. Trong đó, hạng mục Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất được trao cho nghệ sĩ Võ Minh Lâm, vai ông Bảy Đờn, vở Người ven đô, sân khấu cải lương mới Đại Việt. Hạng mục Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất thuộc về nghệ sĩ Tú Sương, vai Trịnh Thị Ngọc Lữ, vở Long phụng kỳ tài, sân khấu Thiên Long.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm và Tú Sương đoạt giải Nam/Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất Ảnh: BTC

Giây phút được xướng tên, Võ Minh Lâm xúc động bày tỏ: "Tôi vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi được nhận giải thưởng này. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến ê kíp vở cải lương Người ven đô, các nghệ sĩ, soạn giả đã hỗ trợ để tôi có được vinh dự ngày hôm nay". Trong khi đó, nghệ sĩ Tú Sương cũng gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, đại gia đình, thầy cô, đồng nghiệp cũng như khán giả đã yêu thương, ủng hộ và trao cho mình giải thưởng này.

Hai chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi đã cùng nhận giải ở hạng mục Chương trình trên nền tảng số - truyền hình được yêu thích nhất. Đặc biệt, từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai , có hai nghệ sĩ được nhận giải thưởng Mai Vàng năm 2024. Cụ thể, hạng mục Người dẫn chương trình (MC) được yêu thích nhất được trao cho MC Anh Tuấn. Hạng mục Diễn viên hài được yêu thích nhất thuộc về nghệ sĩ Tự Long. "Tôi rất xúc động khi lần đầu tiên bay từ Hà Nội vào dự giải. Giờ phút này, tôi và Anh Tuấn đã cảm nhận được tình cảm thân thương của khán giả dành cho các nghệ sĩ", NSND Tự Long chia sẻ.

MC Anh Tuấn và NSND Tự Long phát biểu cảm xúc khi nhận giải Mai Vàng năm 2024 Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, ban tổ chức trao giải Nam/Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất cho Jun Phạm (vai Tuấn Kiệt) và Thúy Ngân (vai Thiên Ân), cùng tham gia phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay.

Hạng mục Ca khúc được yêu thích nhất thuộc về Thuận nước đẩy thuyền (sáng tác: S.T Sơn Thạch, Thanh Hưng, Andiez). Hạng mục Nam ca sĩ - rapper được yêu thích nhất được trao cho Soobin với ca khúc Giá như. Trong khi đó, ca sĩ Trang Pháp nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, với ca khúc Gửi chồng tương lai.

Diễn viên Thúy Ngân chia sẻ cảm xúc khi được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất Ảnh: BTC

ST Sơn Thạch thắng giải nhờ ca khúc Thuận nước đẩy thuyền

Ảnh: BTC

Soobin Hoàng Sơn vô cùng bất ngờ khi được nhận hai giải thưởng Ảnh: BTC

Trước đó, ngày 6.1, ban tổ chức đã công bố, trao giải 4 hạng mục gồm: MV được yêu thích nhất: Giá như (đạo diễn: Lâm Đào Đào, thể hiện: ca sĩ Soobin Hoàng Sơn); Vở diễn được yêu thích nhất: Lạc lối ở Bangkok của Nhà hát Thanh Niên (đạo diễn Ngọc Hồng dàn dựng); Phim điện ảnh được yêu thích nhất: Đào, phở và piano (đạo diễn: nghệ sĩ Phi Tiến Sơn); Phim truyền hình được yêu thích nhất: 7 năm chưa cưới sẽ chia tay (đạo diễn: Nguyễn Hoàng Anh, HTV2, Vie Channel).

Ban tổ chức giải Mai Vàng cũng trao giải Nghệ sĩ suốt đời vì cộng đồng cho nghệ sĩ Trà Giang và giải Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2024 cho ca sĩ Tùng Dương. Ban tổ chức cũng trao tặng Mai Vàng tri ân cho NSND Thu Hiền và NSƯT Thành Lộc.

Ca sĩ Tùng Dương nhận giải Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2024 Ảnh: BTC

Trao tặng Mai Vàng tri ân cho nghệ sĩ Thành Lộc và Thu Hiền Ảnh: BTC

Ngoài ra, chương trình còn mang tiết mục văn nghệ đặc sắc trước thềm Tết Ất Tỵ 2025 như ca cảnh Mai Vàng hội ngộ mừng xuân (NSND Minh Vương, NSND Lệ Thủy, Thoại Mỹ, Võ Minh Lâm, Tú Sương, Huỳnh Quý thể hiện), liên khúc Thành phố Hồ Chí Minh, Niềm tin và khát vọng (NSND Kim Xuân, Phượng Loan, Tấn Giao, nhóm Mắt Ngọc..), liên khúc Mùa xuân ơi, Dịu dàng sắc xuân, Hoa cỏ mùa xuân, Mùa xuân trên TP.HCM (nghện sĩ Thanh Hằng, Quyền Linh, Hoài Linh, Minh Nhí, Lê Khánh, Lâm Vỹ Dạ, Quỳnh Hoa), Này chân đất ơi (NSND Thanh Lam), Cánh chim phượng hoàng (Tùng Dương), Mưa trên phố Huế (BB Trần, ST Sơn Thạch, Neko Lê, Tăng Phúc trình bày), Như hoa mùa xuân (Ali Hoàng Dương, Vũ Thịnh, Phạm Đình Thái Ngân).