Vỡ mộng ngày cá tháng tư: Khi 'tin vui' thành nỗi đau

Ngày cá tháng tư - những trò đùa "quá đà"

Không khó để bắt gặp những nội dung đùa cợt ngày cá tháng tư (ngày nói dối) xoay quanh các tình huống nhạy cảm như: tai nạn, bệnh tật hay mất mát. Những lời nói dối kiểu này có thể khiến người thân hoảng loạn, lo lắng thực sự trước khi nhận ra mình bị "lừa".

Bên cạnh đó, các trò đùa liên quan đến tình cảm như giả vờ tỏ tình, nói lời chia tay hay "thử lòng" đối phương cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không ít người đã bị tổn thương vì những cảm xúc bị đem ra làm trò tiêu khiển.

Một trường hợp từng trải qua cú sốc vì trò đùa quá đà là anh Phạm Trung Kiên (28 tuổi, TP.HCM). Vào đúng dịp cá tháng tư năm ngoái, anh bất ngờ nhận được tin nhắn từ bạn gái thông báo đã có thai. Do công việc bận rộn khiến anh không để ý đến ngày lễ, trong khi bản thân lại luôn mong muốn có con, nên anh đã tin đó là sự thật và vô cùng hạnh phúc.

Cảm giác hụt hẫng và khó chấp nhận khi bị làm tổn thương tinh thần ẢNH: Printerest.com

Ngay trong buổi trưa hôm đó, anh đã xin nghỉ làm, chuẩn bị hoa và quà để gặp bạn gái, đồng thời báo tin cho gia đình để chuẩn bị đón thành viên mới. Tuy nhiên, khi gặp mặt, anh mới biết đây chỉ là một trò đùa.

"Cảm giác lúc đó thực sự hụt hẫng và khó chấp nhận. Điều này đã khiến anh bị ảnh hưởng tâm lý trong một thời gian và nhìn nhận lại ranh giới của những trò đùa trong tình cảm", anh Kiên chia sẻ.

Ngoài ra, đùa về tiền bạc, nợ nần hoặc ngoại hình, giới tính cũng là những chủ đề dễ vượt quá giới hạn. Trong bối cảnh xã hội ngày càng đề cao sự tôn trọng cá nhân, những lời đùa thiếu tinh tế rất dễ trở thành hành vi xúc phạm.

Ranh giới giữa "hài hước" và "vô duyên" trở nên rất mong manh

Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Đào Lưu, Giảng viên Trường ĐH Văn Lang, những trò đùa liên quan đến tai nạn, bệnh tật hay tình cảm có thể gây tác động mạnh đến cảm xúc người tiếp nhận. Khi nhận những thông tin tiêu cực, đặc biệt liên quan đến người thân, nhiều người dễ rơi vào trạng thái sốc, lo lắng và mất bình tĩnh. Điều này có thể dẫn đến việc mất kiểm soát về nhận thức, hành vi và cảm xúc.

Không chỉ dừng lại ở cảm xúc tức thời, việc "đùa quá trớn" còn có thể làm rạn nứt các mối quan hệ, khiến người trong cuộc cảm thấy tự ái, xấu hổ, thậm chí mất niềm tin. Đặc biệt, nếu trò đùa đến từ người thân, cảm giác bị phản bội và hụt hẫng sẽ càng rõ rệt hơn.

Trong thời đại công nghệ, một trò đùa có thể lan truyền nhanh chóng, vượt ngoài kiểm soát và gây ra những hệ lụy không mong muốn. Khi đó, ranh giới giữa "hài hước" và "vô duyên" trở nên rất mong manh.

Bà Nguyễn Thị Đào Lưu cũng cho rằng một trò đùa chỉ thực sự "văn minh" khi mang lại niềm vui cho tất cả các bên và không gây tổn hại đến bất kỳ ai. Để tránh vượt quá giới hạn, người trẻ cần cân nhắc kỹ nội dung, hoàn cảnh và đối tượng trước khi đùa, đồng thời hạn chế việc trêu chọc cá nhân nơi đông người. Trong trường hợp đã vô tình gây tổn thương, điều quan trọng nhất là thái độ nhận lỗi chân thành, chủ động giải thích và khắc phục hậu quả nếu cần.

"Không phải ai cũng phù hợp để trở thành 'đối tượng bị đùa', vì vậy hãy lựa chọn đúng người, đúng cách để tiếng cười thực sự trọn vẹn", bà Lưu nhấn mạnh.