Vỡ ối ở tuần 36, sản phụ được lấy thai và bóc 3 khối u xơ tử cung trong một lần mổ

Combo u xơ tử cung, thai ở ngôi mông, vỡ ối sớm

Niềm vui mang thai lần đầu của chị T. xen lẫn nỗi lo khi kết quả siêu âm cho thấy chị có u xơ tử cung. Đây là tình trạng cần được theo dõi trong thai kỳ, đặc biệt khi các khối u có kích thước lớn hoặc nằm ở những vị trí có thể ảnh hưởng đến quá trình mang thai và sinh nở.

Khi thai kỳ ở 36 tuần 5 ngày, chị T. bất ngờ xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ và vỡ ối. Đáng chú ý, thai nhi vẫn ở ngôi mông, tức phần mông hoặc chân của em bé hướng xuống phía dưới tử cung thay vì đầu như thường gặp. Sản phụ được đưa đến Bệnh viện Phương Nam, TP.HCM (Thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) trong tình trạng ối đã vỡ khoảng 2 giờ, kèm theo nhiều yếu tố cần lưu ý.

Ngoài ra, hồ sơ bệnh án còn ghi nhận sản phụ đang được theo dõi block nhánh phải không hoàn toàn, một bất thường về dẫn truyền điện trong tim. Về phía thai nhi, kết quả thăm khám trước đó cũng ghi nhận yếu tố cần theo dõi liên quan đến chiều dài xương đùi. Trước tình trạng trên, các bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy thai.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Phụng Thống, Giám đốc chuyên môn bệnh viện Phương Nam, cùng ê-kíp tiến hành ca phẫu thuật. Sau khi mở bụng theo đường ngang trên xương vệ và tiếp cận đoạn dưới tử cung, các bác sĩ đưa một bé gái ra ngoài bằng phương pháp lấy thai ngôi mông. Sau khi lấy thai, ê-kíp tiếp tục kiểm tra buồng tử cung và các cấu trúc liên quan.

Vì sao bác sĩ quyết định bóc tách u xơ trong cùng cuộc mổ lấy thai?

Tuy nhiên, khi kiểm tra tử cung sau bóc nhau, ê-kíp phát hiện 3 khối u xơ kích thước lớn làm biến dạng tử cung: một khối nằm dưới thanh mạc mặt trước, khối thứ hai ở đáy tử cung và khối thứ ba ở mặt sau.

Khối u được các bác sĩ nhẹ nhàng bóc tách

Việc bóc u xơ tử cung trong lúc mổ lấy thai vốn là thách thức lớn do tử cung mang thai chứa lượng máu rất dồi dào, dễ gây mất máu ồ ạt. Tuy nhiên, với trường hợp chị T. nếu không xử lý, 3 khối u kích thước lớn sẽ cản trở sự co hồi tử cung hậu phẫu, gây bế sản dịch, đờ tử cung và dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng hoặc chảy máu muộn. Hơn nữa, việc loại bỏ u xơ ngay trong cuộc mổ giúp người bệnh tránh được một cuộc phẫu thuật can thiệp thứ hai trong tương lai.

Dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp Sản khoa và Gây mê hồi sức, các bác sĩ đã quyết định bóc tách trọn vẹn cả 3 khối u xơ và khâu phục hồi cơ tử cung. Quá trình phẫu thuật kiểm soát cầm máu tốt, tổng lượng máu mất chỉ khoảng 450 ml và bệnh nhân không cần truyền thêm máu.

Phục hồi nhanh sau phẫu thuật, sẵn sàng đồng hành cùng con

Sau cuộc mổ "kép", chị T. cùng em bé tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu chuyên sâu tại Bệnh viện Phương Nam. Trong khi bé gái được bác sĩ Nhi - Sơ sinh kiểm tra sức khỏe tổng quát và đánh giá sát chỉ số phát triển xương đùi, chị T. được kiểm tra liên tục tình trạng tim mạch, lượng sản dịch cũng như mức độ co hồi tử cung.

Nhờ quy trình phẫu thuật chuẩn xác cùng sự chăm sóc tích cực từ ê-kíp y tế, sản phụ phục hồi nhanh chóng, vết mổ khô tốt và có thể vận động nhẹ nhàng từ sớm. Cả hai mẹ con đủ điều kiện xuất viện an toàn trong niềm hạnh phúc trọn vẹn của gia đình.

Đối với phụ nữ mang thai có u xơ tử cung, bác sĩ nhấn mạnh việc khám thai định kỳ giúp bác sĩ theo dõi sự thay đổi của khối u, đánh giá ngôi thai và xây dựng phương án sinh phù hợp.

Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu như ra nước âm đạo nghi vỡ ối, đau bụng từng cơn, ra máu bất thường hoặc thai máy giảm, thai phụ cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời.