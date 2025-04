Vợ sắp cưới tỉ phú Jeff Bezos quyến rũ với bộ đồ vũ trụ bó sát

Lauren Sánchez hợp tác với nhà mốt Monse để thiết kế lại bộ đồ vũ trụ dành riêng cho nữ giới cho chuyến đi vào không gian sắp tới. Hôn thê của tỉ phú giàu thứ 3 thế giới (tính đến tháng 4.2025) Jeff Bezos sẽ dẫn dắt một phi hành đoàn toàn nữ, gồm ngôi sao nhạc pop Katy Perry, kỹ sư hàng không vũ trụ Aisha Bowe, nhà sản xuất phim Kerianne Flynn, nhà báo Gayle King và nhà hoạt động nhân quyền gốc Việt Amanda Nguyen. Thay vì diện bộ đồ phi hành gia tiêu chuẩn do công ty hoặc cơ quan vũ trụ cung cấp, Sánchez muốn cải tiến trang phục bay vào không gian.

Lauren Sánchez hợp tác với nhà mốt Monse để thiết kế lại bộ đồ vũ trụ dành riêng cho nữ ẢNH: INSTAGRAM

"Thông thường, trang phục phi hành gia được thiết kế cho nam giới, rồi mới sửa lại cho các phi hành gia nữ", Sánchez nhận định.

Bộ trang phục lấy cảm hứng từ phong cách vũ trụ trong loạt phim Star Trek cho phần thân trên và phong cách thời trang huyền thoại của Elvis Presley ở phần thân dưới.

Giọng ca Dark Horse, Lauren Sánchez cùng 4 thành viên còn lại tạo dáng chụp ảnh đăng Instagram vào cuối tuần qua trong bộ đồ vũ trụ màu xanh thêu tên từng thành viên.

6 thành viên đội bay toàn nữ ẢNH: INSTAGARM

Ngôi sao nhạc pop Katy Perry (40 tuổi) và Lauren Sánchez (55 tuổi) nói sẽ phô diễn hết vẻ đẹp của mình trên chuyến bay NS-31 của Blue Origin - công ty công nghệ vũ trụ thuộc sở hữu của tỉ phú Jeff Bezos.

"Ai mà không muốn làm đẹp trước chuyến bay cơ chứ?", Sánchez chia sẻ với tờ Elle trong một cuộc phỏng vấn cùng phi hành đoàn vào đầu tháng này.

Blue Origin không phải là công ty vũ trụ tư nhân đầu tiên hợp tác với thương hiệu thời trang để thiết kế trang phục. Axiom Space phối hợp với Prada để sản xuất bộ đồ phi hành gia NASA trong chuyến đi bộ trên mặt trăng vào năm 2026. Tương tự, Elon Musk cũng bắt tay với nhà thiết kế Jose Fernandez, người từng thiết kế trang phục phim Fantastic Four và The Avengers, để tạo ra bộ đồ vũ trụ của SpaceX.

Tỉ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 6 tới ẢNH: AFP

Công ty Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos chuẩn bị phóng tàu vũ trụ với phi hành đoàn toàn nữ vào ngày 14.4 (giờ Mỹ). 6 thành viên được phóng lên không gian cận quỹ đạo trên tàu vũ trụ New Shepard từ địa điểm của công ty ở phía tây Texas. Nhiệm vụ này được gọi là NS-31, vì đây sẽ là chuyến bay thứ 31 cho đến nay của New Shepard, một tổ hợp tên lửa có thể tái sử dụng. Đây sẽ là chuyến bay có người lái thứ 11 của New Shepard; các nhiệm vụ khác là chuyến đi nghiên cứu không người lái.