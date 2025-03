Võ sĩ tốp đầu Việt Nam so tài nảy lửa với cao thủ Trung Quốc, Hàn Quốc

Theo đó, AFC 37 Ho Tram Showdown (AFC 37), sự kiện đầu tiên trong năm 2025 của AFC sẽ chính thức diễn ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại AFC 37 có 7 trận đấu, quy tụ 14 võ sĩ đến từ nhiều quốc gia có nền võ thuật mạnh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Brazil, Nga…Trong đó có 2 đại diện của chủ nhà Việt Nam tranh tài.

Ở hạng cân 65,8 kg, Quàng Văn Minh so tài cùng Park Yeong-jun. Tay đấm 23 tuổi người Hàn Quốc có chiều cao 1,80 m, cùng sải tay dài. Quàng Văn Minh sinh năm 1999, là một trong những võ sĩ tốp đầu ở hạng cân 65 kg tại đấu trường MMA số 1 Việt Nam LION Championship. Chiến thắng đáng nhớ nhất của anh là cú knock-out võ sĩ người Đức Mirko Maurice Horn tại LION Championship tháng 5.2024. Với kinh nghiệm và kỹ thuật điêu luyện, màn so tài giữa Văn Minh và Park Yeong-jun hứa hẹn rất hấp dẫn.

2 võ sĩ Việt Nam so tài với cao thủ người Hàn Quốc, Trung Quốc ảnh: BTC

Đại diện còn lại của Việt Nam là Lê Văn Tuần sẽ có màn so tài với võ sĩ người Trung Quốc Mao Xiao Fu tại hạng cân 56,7 kg. Văn Tuần cũng là tay đấm từng để lại nhiều dấu ấn tại LION Championship, trong đó có màn so tài đầy kịch tính, suýt hạ đo ván “độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất. Thử thách cho Văn Tuần tại AFC 37 là không nhỏ khi Mao Xiao Fu (28 tuổi) trẻ hơn anh 3 tuổi, đang có phong độ cao khi sở hữu đến 4 trận thắng trong 5 lần thượng đài.

Ở trận tâm điểm của sự kiện tại hạng cân 61,3 kg, Jung Da Un (Hàn Quốc) sẽ đối đầu Ivan Parshikov (Nga). Đây chắc chắn là màn thư hùng không thể bỏ qua khi Ivan Parshikov là bậc thầy nhu thuật người Nga, từng tung hoành ở đấu trường MMA số 1 châu Á ONE Championship. Trong màn so tài duy nhất của nữ tại hạng cân 56 kg, tay đấm kỳ cựu người Hàn Quốc Kim So-yul so tài với Yang Qing Qing (Trung Quốc). Các cặp đấu hấp dẫn còn lại, Italo Freitas (Brazil) gặp Wang Bingyin (Trung Quốc). Zhu Zahui (Trung Quốc) so tài Yang Jihua (Đài Loan). Cho Kyung-yui (Hàn Quốc) đối đầu Wang Haoxiang.

Đặc biệt ở sự kiện AFC 37 lần này sẽ có sự góp mặt của ca sĩ nổi tiếng Lee Ye Eun và nhóm nhạc lừng danh Hàn Quốc là DJ DOC hứa hẹn sẽ làm bùng nổ sự kiện võ thuật này bên cạnh những màn so găng nảy lửa.