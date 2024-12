Xác định võ sĩ Việt Nam giành vé dự ONE Championship trị giá 100.000 USD

Gay cấn chung kết giành vé dự ONE Championship

Tối 21.12 tại TP.HCM diễn ra đêm chung kết giải Muay Thai Rampage x Road To ONE: Việt Nam, qua đó xác định được 2 võ sĩ vô địch, giành hợp đồng thi đấu tại ONE Championship.

Huỳnh Hoàng Phi (phải) giành chiến thắng ở chung kết hạng cân 56 kg, nhận hợp đồng thi đấu ở ONE Championship ẢNH: KIM NGÂN

Nếu như ở vòng loại và bán kết, các võ sĩ thi đấu trong nhà thì đến chung kết, các trận đấu diễn ra ngoài trời, trên phố đi bộ Tôn Dật Tiên (Phú Mỹ Hưng, Q.7) nên thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, tạo nên không khí đầy sôi động.

Trao phần thưởng cho Huỳnh Hoàng Phi với hợp đồng danh giá 100.000 USD thi đấu tại ONE Championship ẢNH: KIM NGÂN

Ở chung kết hạng cân 56 kg, Huỳnh Hoàng Phi (Saigon Sports Club) cùng Huỳnh Văn Tuấn (Muay-kickboxing TP.HCM) mang đến trận đấu cân tài cân sức. Hoàng Phi cùng Văn Tuấn đều phát huy được sở trường đồng thời nỗ lực hóa giải đối thủ. Hoàng Phi thi đấu hiệu quả, chiếm ưu thế ở 2 hiệp đầu. Văn Tuấn có những khoảnh khắc bùng nổ cuối trận nhưng không thể lật ngược tình thế.

Đông đảo người hâm mộ dự khán chung kết giải Muay Thai Rampage x Road To ONE: Việt Nam ẢNH: KIM NGÂN

Bản lĩnh của "chiến binh" giúp Huỳnh Hoàng Phi chinh phục các đối thủ từ vòng loại đến bán kết rồi giành chiến thắng ở chung kết, xứng đáng với danh hiệu vô địch hạng cân 56 kg. Thành tích này giúp anh giành hợp đồng thi đấu tại ONE Championship trị giá 100.000 USD (khoảng 2,5 tỉ đồng). Anh được ghi nhận là võ sĩ Việt Nam đầu tiên có được hợp đồng thi đấu giá trị cao ở đấu trường võ thuật chuyên nghiệp ONE Championship.

Niềm vui của The Red Lion khi giành chiến thắng ở hạng cân 61 kg trước Trương Cao Minh Phát ẢNH: KIM NGÂN

Trận chung kết hạng cân 61 kg giữa Trương Cao Minh Phát (Saigon Sports Club) với The Red Lion (Ma Rốc, Venum Training Camp) cũng đầy hấp dẫn. Minh Phát được đông đảo CĐV nhà cổ vũ và có những miếng đánh ấn tượng nhưng The Red Lion thể hiện được tài năng và bản lĩnh, qua đó giành chiến thắng sít sao, đoạt danh hiệu vô địch và giành luôn tấm vé tham dự đấu trường ONE Championship trong sự tiếc nuối của võ sĩ Việt Nam Trương Cao Minh Phát.