Võ sĩ Việt Nam hạ knock-out tay đấm Nhật Bản ở đấu trường One Championship

Trận so tài giữa võ sĩ Trần Tuấn Quốc với Yuya Jonishi diễn ra tối 29.3 tại Bangkok (Thái Lan) trong khuôn khổ sự kiện ONE Friday Fights 57 nằm trong hệ thống ONE Championship đưa người hâm mộ võ thuật Việt Nam trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Trần Quốc Tuấn (trái) với pha ra đòn chuẩn xác vào mặt đối thủ ONE CHAMPIONSHIP

Nhập cuộc mạnh mẽ, tung ra nhiều cú đánh chuẩn xác, Trần Quốc Tuấn 2 lần khiến Yuya Jonishi phải gục ngã. Chiến thắng knock-out đến rất gần với võ sĩ Việt Nam nhưng anh không tận dụng thành công.

Tay đấm người Nhật Bản cho thấy ý chí thi đấu kiên cường khi dù thấm mệt và bị Trần Quốc Tuấn dồn ép nhưng vẫn nỗ lực thi đấu. Anh thậm chí có cú phản đòn chính xác khiến võ sĩ Việt Nam choáng váng và đứng trước cơ hội lật ngược tình thế.

Trần Quốc Tuấn (phải) có nhiều tình huống tấn công lấn lướt trước đối thủ người Nhật Bản Yuya Jonishi ONE CHAMPIONSHIP

Rất may Trần Quốc Tuấn trở lại mạnh mẽ, tấn công dồn ép đối thủ ở hiệp đấu thứ ba khiến Yuya Jonishi gục xuống sàn và trọng tài lập tức cho dừng trận đấu, tuyên thắng trận bằng knock-out kỹ thuật cho võ sĩ Việt Nam.

Trần Quốc Tuấn được tuyên thắng knock-out, thành tích ấn tượng trong lần đầu so găng ở đấu trường ONE Championship ONE CHAMPIONSHIP

Trần Quốc Tuấn sinh năm 1995 từng là kiện tướng muay quốc gia và tập luyện tại Saigon Sports Club cùng huấn luận viên Nguyễn Kế Nhơn - võ sĩ muay Thái hàng đầu Việt Nam, đồng thời cũng là võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành đai vô địch WBC muay Thái chuyên nghiệp thế giới.