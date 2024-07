Xác định 2 cặp võ sĩ tranh vé tham dự ONE Championship trị giá 200.000 USD

Tối 28.7 tại Saigon Sports Club (Q.7, TP.HCM) diễn ra vòng bán kết Muay Thai Rampage x Road To ONE thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người hâm mộ võ thuật. Các võ sĩ cũng mang đến những màn so tài mãn nhãn, hấp dẫn và kịch tính.

The Red Lion - Walid Sakhraji (phải) vào chung kết hạng cân 61 kg, chạm trán Trương Cao Minh Phát KIM NGÂN

Ở hạng cân 61 kg, Trương Cao Minh Phát bất chiến tự nhiên thành khi đối thủ của anh là Phan Trọng Quý không thể thi đấu, phải rút lui. Vì thế Minh Phát vào thẳng chung kết mà không tốn chút mồ hôi và sức lực nào. Đối thủ của Minh Phát ở chung kết là The Red Lion - Walid Sakhraji, người giành chiến thắng nghẹt thở trước Nguyễn Hào Hiệp ở trận bán kết còn lại của hạng cân này.

Huỳnh Văn Tuấn (phải) vượt qua Nguyễn Thành Hoan ở bán kết hạng cân 56 kg KIM NGÂN

Người hâm mộ được chứng kiến trận so tài cực kỳ gay cấn giữa Nguyễn Hào Hiệp với The Red Lion - Walid Sakhraji. Võ sĩ Việt Nam thi đấu rất hay và quả cảm, nhiều lần ra đòn hiệu quả nhưng The Red Lion - Walid Sakhraji còn xuất sắc hơn nên xứng đáng với chiến thắng cùng tấm vé vào chơi chung kết.

Ở hạng cân 56 kg, Huỳnh Văn Tuấn vượt qua Nguyễn Thành Hoan, Huỳnh Hoàng Phi đánh bại Vũ Đại Luật để "hẹn hò" nhau ở chung kết. Trong đó, trận đấu giữa Huỳnh Văn Tuấn với Nguyễn Thành Hoan khiến người hâm mộ không rời mắt khi cả 2 thi đấu "ăn miếng trả miếng" sòng phẳng, hấp dẫn đến từng giây.

Huỳnh Hoàng Phi (trái) vào chung kết hạng cân 56 kg, đối đầu Huỳnh Văn Tuấn KIM NGÂN

Vòng chung kết Muay Thai Rampage x Road To ONE dự kiến diễn ra vào ngày 15.9 tới, võ sĩ đoạt vô địch của mỗi hạng cân sẽ nhận phần thưởng là hợp đồng thi đấu tại ONE Championship trị giá 100.000 USD/người (có 2 hạng cân nên tổng giải thưởng là 200.000 USD).