Võ Tấn Phát đắt show đóng phim, xây nhà ‘khủng’ cho ba mẹ

Chiều 21.4, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Anh hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của dàn diễn viên gồm NSƯT Lê Thiện, Thái Hòa, Hồng Ánh, Võ Tấn Phát... Lấy cảm hứng từ những lát cắt đời thường, Anh hùng kể câu chuyện về Hùng - người đàn ông đơn thân mưu sinh sau tay lái taxi, sống lặng lẽ cho đến khi con gái mắc bệnh hiểm nghèo. Từ một người chỉ biết lo cho gia đình, anh bị cuốn vào chuỗi sự kiện phức tạp liên quan đến đường dây lừa đảo từ thiện, buộc phải đối diện với những lựa chọn không dễ dàng. Thái Hòa mang đến chân dung người cha nhiều tổn thương nhưng giàu nghị lực, trong khi Võ Tấn Phát tạo điểm cân bằng bằng sự duyên dáng, gần gũi qua vai Tuấn - người bạn đồng hành không rời. Không dừng lại ở yếu tố kịch tính, bộ phim chạm đến cảm xúc người xem khi khắc họa hình ảnh những "anh hùng" thầm lặng, đồng thời đặt ra câu hỏi về đạo đức, tình thân và cái giá của những quyết định trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

Võ Tấn Phát 'hoàn thành KPI'

Ở tuổi 30, Võ Tấn Phát cho biết anh đã hoàn thành một trong những mục tiêu lớn nhất cuộc đời là xây dựng nhà khang trang cho ba mẹ. Đồng thời, nam diễn viên sinh năm 1995 chia sẻ không còn đặt nặng vấn đề cát sê khi đã có ê-kíp hỗ trợ phía sau. Thay vào đó, Võ Tấn Phát lựa chọn tập trung cho từng nhân vật, vì đối với anh, "tài sản của người diễn viên đó là những vai diễn".

Võ Tấn Phát cho biết sau những giờ làm việc căng thẳng, anh luôn muốn trở về nhà, đặc biệt là về quê Vĩnh Long để tìm lại sự bình yên. Nam diễn viên thích được ăn những món mẹ nấu, cùng ba trồng cây, tận hưởng những điều giản dị. Anh thừa nhận càng trưởng thành càng trân trọng những niềm vui nhỏ bé để cân bằng cuộc sống. Tuy nhiên, khi bước vào công việc, Phát lại như "nghiện" không khí phim trường. Những ngày không được lên set, không nghe tiếng ồn quen thuộc của đoàn phim khiến anh cảm thấy trống trải, thậm chí thấy mình "vô dụng". Vì vậy, anh luôn khao khát được làm việc, còn sau mỗi dự án, cách để cân bằng của anh là trở về quê, quây quần bên gia đình.