Thái Hòa được vợ trẻ 'tháp tùng', chăm sóc tại sự kiện

Chiều 16.3 tại TP.HCM, dự án phim điện ảnh Anh hùng của nữ đạo diễn Võ Thạch Thảo chính thức ra mắt công chúng với sự tham gia của các diễn viên như: NSƯT Lê Thiện, Thái Hòa, Hồng Ánh, Võ Tấn Phát, Đoàn Thế Vinh...

Xuất hiện tại sự kiện, diễn viên Thái Hòa gây chú ý với phong cách giản dị quen thuộc. Dù không quá cầu kỳ về hình ảnh, nam diễn viên 7X vẫn thu hút sự quan tâm của truyền thông nhờ sức hút riêng và vị thế của một trong những gương mặt bảo chứng phòng vé của điện ảnh Việt. Tại sự kiện, anh được bà xã kém 11 tuổi đồng hành. Tuy nhiên, khác với chồng, vợ Thái Hòa lựa chọn đứng phía sau ủng hộ và không tham gia giao lưu truyền thông. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Thái Hòa cho biết gia đình anh có nhịp sống khá giản dị. Trong khi nam diễn viên thường xuyên bận rộn với lịch quay phim và các dự án nghệ thuật, bà xã Hồng Thu là người quán xuyến phần lớn công việc trong gia đình.

Thái Hòa cùng bà xã xuất hiện giản dị tại rạp phim, vui vẻ sánh bước bên nhau ẢNH: DIỆU TÚ

“Mỗi khi đi quay, tôi gần như tập trung hoàn toàn cho công việc. Còn ở nhà, vợ là người lo liệu mọi thứ”, anh nói. Nam diễn viên cũng cho biết những khoảng thời gian không phải tham gia dự án phim, anh thường dành trọn thời gian ở nhà, phụ giúp vợ và bù đắp cho gia đình sau những ngày dài xa nhà vì công việc.

Bên cạnh những chia sẻ về đời sống cá nhân, Thái Hòa cũng giới thiệu vai diễn mới trong dự án Anh hùng. Trong phim, anh hóa thân thành Hùng, người cha đơn thân làm nghề tài xế taxi, lặng lẽ mưu sinh để nuôi con gái nhỏ. Cuộc sống vốn bình lặng của nhân vật bất ngờ bị đảo lộn khi con gái rơi vào tình trạng nguy kịch, buộc anh phải tìm mọi cách xoay xở để cứu con. Trong lúc tuyệt vọng, Hùng cùng đồng nghiệp Tuấn (Võ Tấn Phát) vô tình bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện với số tiền lên đến hàng tỉ đồng. Từ đây, nhân vật phải đối mặt với lựa chọn khó khăn, giằng xé giữa đúng - sai, giữa trách nhiệm và tình thân. Câu chuyện hứa hẹn mang đến nhiều kịch tính, đồng thời khai thác tâm lý của những con người đứng trước ranh giới đạo đức trong hoàn cảnh éo le. Theo nhà sản xuất, Anh hùng dự kiến khởi chiếu vào ngày 24.4.2026, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5.