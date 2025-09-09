Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình
Vợ Việt - chồng Nhật nên duyên từ thanh chocolate nhỏ

Dương Lan
Dương Lan
09/09/2025 20:30 GMT+7

Chị Vân và anh Kutsuzawa Eigo không yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng mối tình của họ có màu sắc rất riêng. Chính thanh chocolate trong dịp Valentine 14.2 trở thành sợi dây gắn kết, đưa hai người xích lại gần nhau hơn.

Chị Trịnh Thị Vân (35 tuổi, quê Thanh Hóa) có chồng là anh Kutsuzawa Eigo (50 tuổi, ở Tokyo, Nhật Bản). Dù khác biệt về địa lý, tuổi tác và văn hóa nhưng họ đã vượt qua tất cả để xây dựng mối tình đẹp vợ Việt - chồng Nhật.

Từ ghét thành yêu

Trước đây, anh Eigo làm quản lý xưởng tại một công ty thực phẩm, chị Vân làm nhân viên thời vụ cho một công ty khác. 2 công ty cùng một hệ thống, chỗ Vân phụ trách tuyển nhân sự cho nơi anh Eigo làm việc.

Tháng 9.2020, do tính chất công việc có sự trao đổi nên chị và anh bắt đầu trò chuyện. Dịch Covid-19 bùng phát, phía công ty anh muốn tăng nhân sự nhưng chỗ chị Vân không tuyển đủ nên bị anh trách mắng, khiến chị cảm thấy ghét anh.

Cặp đôi vợ Việt chồng Nhật chụp hình kỷ niệm ở xứ sở mặt trời

Chị Vân luôn có cảm giác được chồng che chở

Ngày 14.2.2021, chị được đồng nghiệp nam trong công ty tặng hoa, chocolate theo văn hóa Nhật Bản trong ngày này. Chị không thích ăn chocolate nên cuối ngày cho lại mấy người khác, anh Eigo cũng được nhận. Tưởng mọi việc dừng lại ở đó nhưng ngày 14.3, anh không nói không rằng bất ngờ đặt xuống bàn làm việc chị túi chocolate xịn xò.

"Vì không có cách liên lạc để cảm ơn nên mình gửi mail đến công ty. Sau đó, anh cho số điện thoại và hai đứa bắt đầu trò chuyện. Anh ngỏ ý mời đi ăn, bảo chưa thử món Việt, nhưng mình nói nếu muốn ăn thì để mình nấu. Ngay hôm đó, anh hỏi mình có người yêu chưa và xin cơ hội được tìm hiểu. Khi ấy mình còn độc thân nên đồng ý. Qua thời gian tiếp xúc, mình thấy anh hiền lành, tử tế và tình cảm dành cho mình là thật", chị Vân chia sẻ.

Thời gian sau, chị Vân gặp biến cố mất việc do công ty ngừng hoạt động. Thời hạn visa chỉ còn 6 tháng khiến chị càng lo lắng. Anh Eigo động viên, cho rằng nếu cần thì cả hai sẽ tính chuyện kết hôn để ổn định. Tuy nhiên, chị Vân trăn trở, không muốn tình yêu của mình bị hiểu lầm gắn với visa hay lợi ích vật chất.

"Sau cùng, mình chọn làm ở bộ phận văn phòng của công ty anh, không phải bộ phận sản xuất để không trực tiếp dưới sự quản lý của anh, nhằm tránh sự thiên vị và đánh giá không công bằng. Khi đó ngoài 30 tuổi, mình không còn tìm kiếm tình yêu nồng cháy mà cần sự quan tâm, chân thành. Và anh làm được điều đó", chị Vân trải lòng.

Được gia đình chồng yêu thương

Ban đầu, gia đình chị Vân phản đối, mẹ chị từng hỏi: "Bao nhiêu người theo đuổi, trẻ hơn và tốt hơn, sao con không chọn mà lại chọn người ấy?". Chị đáp rằng chỉ bên anh Eigo, chị mới cảm nhận được sự yêu thương và cảm giác an toàn. Và câu trả lời đó đã thuyết phục được mẹ đồng ý.

Vợ Việt chồng Nhật: Tình yêu gắn kết từ thanh chocolate nhỏ trong ngày Valentine - Ảnh 3.

Gia đình chú rể chụp hình kỷ niệm cùng vợ chồng chị Vân

Tháng 9.2023, chị Vân nhận visa vĩnh trú tại Nhật và tháng sau đó đăng ký kết hôn sau hơn 2 năm yêu nhau. Đến tháng 1.2024, lễ cưới được tổ chức ấm cúng tại Thanh Hóa. Mẹ, hai chị gái và cháu trai của Eigo từ Nhật sang dự, đặc biệt họ còn mặc áo dài truyền thống của Việt Nam.

/Anh Eigo cho hay, bản thân bị choáng ngợp khi đến Việt Nam thấy đường sá phát triển, nhiều nhà cao tầng. Còn ở quê chị Vân yên bình, hàng xóm gần gũi và đám cưới được tổ chức ấm cúng.

"Với mình, vợ là người hiền lành, nhỏ bé và xinh xắn, luôn cố gắng trong công việc. Mình không bao giờ nghĩ khác quốc tịch là rào cản, mình cảm thấy yêu cô ấy và cố gắng theo đuổi đến cùng", người chồng nói.

Sau khi kết hôn, chị Vân được mẹ chồng và các chị thương yêu, không đặt áp lực chuyện làm dâu hay con cái. Chị cảm nhận hạnh phúc từ những bữa cơm giản dị, từ tình yêu chân thành của chồng và mong sớm đón tin vui trong tương lai.

"Mình hy vọng vợ chồng sẽ sớm xây được nhà, muốn về gần bên mẹ chồng vì mẹ đã 80 tuổi. Mình không sợ vấn đề mẹ chồng nàng dâu và tin rằng nếu có sự yêu thương, dù người khác khó tính đến đâu cũng dần thay đổi. Mình cũng hy vọng mọi người dũng cảm yêu, hãy yêu bằng lý trí và con tim, đừng sợ rào cản", chị Vân bày tỏ.

Xem thêm bình luận