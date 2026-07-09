'Voi Bản Đôn' Anh Tú ra sao sau 3 năm chiến thắng 'Ca sĩ mặt nạ'?

Anh Tú tình tứ với Ceri Thu Hà trong MV mới

Trong lần tái xuất này, Anh Tú lựa chọn hợp tác với nhạc sĩ Thanh Hưng để mang đến cho khán giả chuyện tình nhiều day dứt thông qua ca khúc Lần này anh buông. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của Anh Tú sau 3 năm giành quán quân chương trình The Masked Singer Vietnam mùa 2 (Ca sĩ mặt nạ).

Anh Tú khẳng định việc trở lại với dòng nhạc pop ballad không phải là chọn "vùng an toàn" cho mình Ảnh: NVCC

"Hơn 3 năm qua, tôi vẫn hát, vẫn đứng trên sân khấu và vẫn được khán giả yêu thương ở rất nhiều dự án khác nhau. Nhưng một sản phẩm âm nhạc chính thức thì cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Tôi không muốn trở lại chỉ vì suy nghĩ đã đến lúc phải ra nhạc, mà muốn trở lại bằng một sản phẩm mà bản thân và ê kíp thực sự ưng ý. Sau những hành trình mới và nhiều thử nghiệm, tôi nhận ra pop ballad vẫn là nơi mình có thể kể những câu chuyện bằng cảm xúc chân thật nhất. Bài hát không phải là sự quay lại với vùng an toàn, mà là sự trở về với điều mình làm tốt nhất và cũng là điều khán giả đã luôn yêu thương mình", Anh Tú chia sẻ.

Trong MV, Anh Tú vào vai người yêu của Ceri Thu Hà, cả hai có chuyện tình lãng mạn và hạnh phúc. Từ lần gặp gỡ ngẫu nhiên, cặp đôi dần bước vào cuộc sống của nhau. Nếu chàng trai ban đầu hiện lên với vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần và mang nhiều thói quen tiêu cực, thì sự xuất hiện của cô gái giống như ánh dương sưởi ấm trái tim và khiến anh thay đổi. Tuy nhiên, tình yêu vẫn không thể giữ được người mình yêu, cả hai chia tay và chàng trai vẫn mang theo những ký ức không thể phai nhòa.

Anh Tú và Ceri Thu Hà tạo nên chuyện tình lãng mạn nhưng đầy tiếc nuối Ảnh: NVCC

Dù hát về một chuyện tình yêu dang dở, Anh Tú không chọn cách thể hiện quá giằng xé hay đau khổ như trước đây. Thay vào đó, nam ca sĩ 9X hát nhẹ nhàng, bình thản như đang kể lại những ký ức đẹp. Đạo diễn Khương Vũ chọn cái kết mở, để lại nhiều khoảng trống cho khán giả tự cảm nhận và lý giải.

Không chỉ đánh dấu màn trở lại, ca khúc này còn mở đầu cho một giai đoạn hoạt động sôi nổi của Anh Tú. Trong thời gian tới, nam ca sĩ sinh năm 1992 tiếp tục giới thiệu nhiều dự án âm nhạc hứa hẹn mang đến những màu sắc đa dạng nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân để dành tặng khán giả.