Blog phóng viên

Voi rừng 'bức tử' hàng rào điện

Gia Khánh
02/06/2026 05:38 GMT+7

UBND TP.Đồng Nai vừa có văn bản giao Sở NN-MT đề xuất giải pháp ngăn chặn voi rừng vượt hàng rào điện vào khu vực dân cư, phá hoại cây trồng của người dân; đồng thời đánh giá hiệu quả dự án hàng rào điện ngăn chặn voi rừng vào khu vực dân cư.

Còn nhớ, vào năm 2017, Đồng Nai cho triển khai xây dựng 50 km hàng rào điện ngăn cách voi rừng vào nương rẫy, khu dân cư tìm thức ăn. Đây là một hạng mục nằm trong dự án khẩn cấp bảo tồn voi, với vốn đầu tư hơn 74 tỉ đồng (ngân sách T.Ư 80% và địa phương 20%). Tuy nhiên, đàn voi rừng vẫn tìm đến những vị trí chưa có hàng rào để tiếp tục vào phá hoa màu của người dân. Đến năm 2021, Đồng Nai tiếp tục chi thêm 14 tỉ đồng xây bổ sung 25 km nhằm "khép kín vòng vây". Thế nhưng, từ khi 75 km "bức tường điện" hoàn thành, năm nào đàn voi rừng (khoảng 27 cá thể) cũng xé rào, "đột nhập" khu dân cư.

Hàng rào điện gần như bị vô hiệu hóa khi voi rừng liên tục ra đường "dạo chơi". Mới đây, ngày 18.4, voi kéo đến sát UBND xã và trường học. Hay như năm 2025, một nhóm bạn trẻ tại khu vực Suối Tượng (xã Mã Đà) một phen khiếp vía khi chạm trán đàn voi 7 con băng ngang đường.

Đáng nói, xung đột đã dẫn đến những thảm kịch đau lòng. Năm ngoái, một người đàn ông 66 tuổi đã bị voi quật tử vong khi cố xua đuổi chúng ra khỏi vườn. Ngược lại, bản thân đàn voi cũng gặp nguy hiểm khi tìm thức ăn. Vào tháng 5.2025, một voi con đã chết dưới giếng khi đi tìm thức ăn…

Thiệt hại về kinh tế cũng vô cùng nặng nề. Chỉ tính riêng tại xã Phú Lý, năm 2025 ghi nhận 127 trường hợp hoa màu bị phá hoại. Và chỉ trong vài tháng đầu năm nay, con số này đã vọt lên 204 trường hợp.

Từng được kỳ vọng là giải pháp "vàng", nhưng thực tế cho thấy "bức tường" gần 90 tỉ đồng này mới chỉ ngăn được voi trên lý thuyết, chứ chưa thể là lời giải cho bài toán bảo tồn. Ngành chức năng đưa ra nhiều lý do hàng rào điện chưa hiệu quả, như voi biết dùng chân đạp đổ trụ bê tông, dùng ngà giật đứt dây hoặc trườn qua hào cạn vào mùa khô… Dù là lý do gì thì cũng cho thấy rất cần có giải pháp thực sự hiệu quả để bảo vệ tính mạng, tài sản người dân và bảo tồn đàn voi quý.

Voi rừng ở Đồng Nai hay xuất hiện ở đâu, vào thời điểm nào?

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, gần đây địa bàn voi rừng xuất hiện được mở rộng so với trước, xung đột với người ở nhiều điểm hơn nhưng diện tích và số vụ lại giảm.

